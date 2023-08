Les personnes autistes, un (autre) angle mort de l’assurance-emploi

Il y a quelques semaines, j’ai défendu mon droit à recevoir des prestations d’assurance-emploi. À trois reprises ces dernières années, cela m’a été refusé. Les administrateurs du programme ont jugé qu’il n’y avait pas de lien entre ma réalité de personne autiste et les circonstances entourant mes « démissions » de mes précédents emplois. L’autisme et toutes les complications que ce trouble peut entraîner ne sauraient expliquer — même en partie, selon leurs critères — le bien-fondé de quitter un emploi.

Dans sa décision rendue la semaine dernière, le Tribunal de la sécurité sociale a finalement reconnu l’importance de tenir compte de la réalité d’une personne autiste avant d’imposer une exclusion aux allocations en raison d’une faute : un départ volontaire d’un emploi qui ne me convenait pas.

« Asperger », « haut niveau », « gaffes sociales », « surcharge sensorielle » : voilà tant de mots pour décrire mon quotidien.

Officiellement, je suis une autiste fonctionnelle. Quand j’en parle, il n’est pas rare qu’on me réponde « qu’on n’aurait pas pu le deviner », soulevant ainsi l’enjeu du handicap invisible. Pourtant, malgré le fait que « je n’aie pas l’air autiste » et que je sois très fonctionnelle, j’ai mes propres combats à mener. Je sais que « tout le monde a ses propres défis » ; mais moi, en plus, j’ai ceux liés à ma personnalité autistique. Et ceux-ci m’empêchent de garder un emploi.

Ma réalité, c’est que ça me rend systématiquement malade, parce que la vie au travail — du moins celle que j’ai connue jusqu’à maintenant — m’est tout simplement insupportable. La plupart des non-autistes qui rencontrent des difficultés semblables aux miennes réussissent habituellement à les surmonter, à s’adapter avec le temps. Pas moi. Mes batteries se vident et je ne peux plus travailler.

Ainsi, lorsque je quitte mon emploi parce que celui-ci menace ma santé psychologique, et qu’on me refuse l’assurance-emploi, le stress financier s’ajoute à mon état déjà fragile. Apparemment, les problèmes liés à l’autisme passaient sous le radar de l’assurance-emploi, comme des handicaps trop invisibles pour être pris en considération. Voilà pourquoi je veux en parler.

Interrelations

L’accès à des prestations d’assurance-emploi joue un grand rôle dans la capacité d’une personne à rebondir après une perte d’emploi. Plus encore, pour plusieurs, ces montants d’argent représentent non seulement la possibilité concrète de quitter un emploi qui ne convient pas, mais également la première étape d’un nouveau départ, vers un travail dans lequel il est possible de se réaliser et de se projeter.

Cela est particulièrement vrai pour les personnes autistes, lesquelles font face à des défis supplémentaires pour s’intégrer durablement dans un milieu de travail.

Par exemple, dans mon cas, il m’est presque impossible de me faire une tête sur ce que sera un emploi avant de l’avoir occupé. Je ne peux pas savoir si l’atmosphère de travail et le contenu de l’emploi me conviendront. C’est le cas pour d’autres personnes autiste : il est très difficile de savoir si ça nous plaira avant de l’avoir essayé. J’ai déjà failli ne pas postuler à un emploi que j’ai finalement adoré.

Il faut bien voir qu’en refusant de prendre en considération le trouble autistique dans l’évaluation des circonstances entourant les fins d’emploi, c’est le droit de quitter un emploi inadapté à la situation particulière de la personne qui est remis en cause. En réalité, une telle exclusion du régime crée une pression financière qui oblige à accepter n’importe quel emploi, peu importent les conditions, au risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins de base.

Un régime dépassé

Nombre de ces angles morts sont depuis longtemps connus des responsables du programme. Tout juste avant la pandémie, le premier ministre Justin Trudeau mentionnait sa volonté de « moderniser » l’assurance-emploi pour « l’adapter aux défis du XXIe siècle ».

Entre les lignes, il laissait entendre que le programme, dans son application actuelle, « rate franchement la cible ». Il semblait aussi admettre du bout des lèvres qu’il ne parvient simplement pas à rejoindre de manière satisfaisante certains groupes de personnes sans emploi.

Pourtant, rien n’a bougé depuis ces propos.

Pire, à l’assurance-emploi, depuis la fin des prestations d’urgence (PCU, PCRE, etc.) et le retour aux règles habituelles, on semble avoir renoué avec cette vieille croyance voulant qu’un accès trop rapide et facile à des prestations augmente nécessairement le nombre de prestataires, et donc de chômeurs.

Même en empruntant une perspective économique plus classique — et en considérant la crise actuelle de rareté de la main-d’oeuvre —, il est gênant de voir que tant d’efforts sont mis pour intégrer les personnes autistes sur le marché de l’emploi sans reconnaissance de leur état. Il est clair qu’en se limitant au taux de chômage et au calcul des dépenses allouées en prestation, le programme en vient à manquer sa cible initiale : celle d’offrir un soutien adéquat aux personnes sans emploi.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante pour les personnes autistes comme moi, pour qui l’autonomie, le « véritable choix » et la réelle insertion en emploi passent avant tout par la reconnaissance, tant économique que symbolique, de leur réalité et des défis supplémentaires qui s’imposent à elles.

