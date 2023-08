Je me suis toujours interrogé sur les raisons de la popularité de ce qu’il est convenu d’appeler les « véhicules utilitaires sport (VUS) », traduction du terme anglais « sport utility vehicules (SUV) ». Au vu d’un examen attentif des besoins de la plupart des consommateurs, il serait plus approprié de traduire l’acronyme SUV par véhicules « (s) ans (u) tilité (v) éritable », et cela pour plusieurs raisons.

D’abord, s’agissant de la capacité de chargement, à l’exception des plus gros modèles, l’espace intérieur de ces véhicules n’est pas plus important que celui d’une automobile à hayon d’empattement semblable. Les VUS ne procurent pas non plus d’avantages particuliers pour tirer des remorques.

Contrairement aux camions dotés de sous-châssis sur lesquels sont arrimés les éléments de la suspension et le dispositif d’accrochage des remorques, la plupart des modèles de VUS sont des versions surélevées de voitures utilisant des plateformes monocoques dont la capacité de tractage est limitée.

Quant à leur usage hors route, comme l’ont démontré plusieurs enquêtes, il ne représente qu’un pourcentage infime du temps d’utilisation de ces véhicules, qui, pour la plupart, ne disposent pas de rouage à quatre roues motrices permettant de rouler sur des terrains meubles ou accidentés.

Par contre, les caractéristiques physiques des VUS, leur grosseur et leur poids, compliquent les manoeuvres en milieu urbain, particulièrement dans des espaces exigus comme les stationnements, nécessitant du coup l’ajout de systèmes d’aide à la conduite, comme les dispositifs de détection des objets et les caméras de recul. Ces gadgets ne changent toutefois rien à la visibilité réduite de ces véhicules, qui se caractérisent par une ceinture de caisse élevée, le prolongement de la partie avant ainsi que le renflement des panneaux latéraux, à l’avant et à l’arrière.

Le dessin du tableau de bord et les surfaces vitrées réduites (surtout à l’arrière) diminuent encore plus le contact avec l’environnement extérieur, mais procurent en même temps une impression de sécurité prisée par les acheteurs et que ne manquent pas d’exploiter les publicitaires, qui présentent les VUS ni plus ni moins que comme une armure contre le monde extérieur, hostile.

Capotage

Toutefois, il ne faut pas s’y tromper. Cette tendance à l’augmentation de la grosseur des véhicules est un jeu à somme nulle, car, même dans l’univers des VUS, on trouve une grande variété de modèles, plus ou moins gros. Les occupants d’un VUS pourraient être tout aussi vulnérables si la collision se produit avec un véhicule du même type, mais plus gros.

Je ne parle pas des camionnettes (pick-up trucks), dont le poids excède facilement les deux tonnes et demie et dont la hauteur dépasse par deux fois celle d’une automobile, augmentant du coup les risques de blessure des occupants de l’autre véhicule. S’agissant de la sécurité, il ne faut pas oublier non plus que le poids et le centre de gravité élevé des VUS en diminuent la motricité dans les virages, augmentant du coup les risques de survirage ou de sous-virage, voire de capotage.

De plus, dans cette course effrénée à l’augmentation de la grosseur des véhicules, dont le seul argument qui reste pour en faire l’achat se résume à l’adage « Bigger is better », nous sommes en fait tous perdants en raison de leurs coûts d’achat et d’utilisation élevés, de leur inutilité démontrée et de leur impact sur l’environnement. La consommation de carburant des VUS est plus élevée de 20 % en moyenne par rapport à une automobile.

La popularité des VUS s’inscrit dans la catégorie des phénomènes dont les fondements sont rarement remis en question, rendant du coup difficile tout changement d’habitudes ou de comportements pourtant délétères, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif.

Nos gouvernements s’apprêtent à consacrer des sommes considérables à l’électrification des transports sans remettre en question l’utilisation de véhicules qui, indépendamment de la source d’énergie utilisée pour les mouvoir, demeurent extrêmement énergivores. Malgré ce qui précède, devant l’augmentation incessante de la popularité des VUS, je me demande bien ce que l’avenir nous réserve face aux défis qui nous attendent.

