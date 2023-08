Que penser d’un peuple sans chanson?

La musique, c’est l’ouvre-boîtes de l’âme, disait le grand écrivain américain Henri Miller. Eh bien, s’il faut se fier à l’Institut de la statistique du Québec, qui mesure les enregistrements audio écoutés et au palmarès des billboards de ce monde, l’âme québécoise est américaine, anglophone et même espagnole.

Car nous n’écoutons plus de musique d’ici, nous disent les chiffres. En juin dernier, aucune chanson francophone ne comptait parmi les 100 plus populaires au Québec, nous apprenait un texte du Devoir le 3 août dernier (« Le français, fantôme des palmarès musicaux québécois »). Aucune comme dans zéro, nothing, nada. La dernière percée dans un top-10 remonterait en fait à Coton ouaté de Bleu Jeans Bleu, qui atteignit la neuvième place en 2019.

Ironiquement, nous apprend Le Devoir, les Québécois, ces gens qu’on aime traiter de xénophobes dans les médias canadiens, sont exceptionnellement ouverts à la chanson des autres. Tellement que « les autres » font meilleure figure que « nous-mêmes » dans nos téléphones, ordinateurs et même sur nos ondes radio.

Les quotas de musique francophone imposés par le CRTC semblent d’ailleurs être le dernier rempart contre la disparition pure et simple de la musique d’ici à la radio québécoise. C’est à notre corps défendant que nous tolérons ici même, chez nous, la musique en français. Même l’espagnol est plus prisé. Encore notre proverbiale intolérance…

Indifférence

Conjuguée au déclin de son industrie du cinéma, qui ne génère plus que des miettes au box-office, et à la perte de vitesse de la télé québécoise, qui ne rejoint plus les jeunes aimantés par la « culture des zôtres », la disparition de la musique québécoise reflète l’état du français au Québec.

Notre langue ne fait plus vibrer notre imaginaire, n’atteint plus nos rêves, et il ne reste de son âme que les diktats gouvernementaux arrachés de peine et de misère à coups de loi 101 ou 96 qui bercent le peuple de l’illusion que sa culture existe encore alors que sa langue n’est plus qu’un outil de communication usiné par des fonctionnaires devenus les fondés de pouvoir de politiciens blasés et de plus en plus indifférents à la culture.

Ne plus avoir envie de chanter sa langue, c’est se condamner à ne plus rêver dans sa propre culture. C’est se condamner à ne plus rien apporter à la grande table des nations lorsque chacun est convié à partager un plat en entonnant un refrain de chez lui. Le Québécois qui parcourt fièrement la planète en se disant citoyen du monde n’est en réalité citoyen de nulle part, un déraciné dont l’imaginaire est composé de chansons d’ailleurs. Un apatride sans culture propre.

Il faudra bientôt modifier la loi 69 sur la protection du patrimoine pour y inclure la chanson. Sinon, elle disparaîtra définitivement du paysage. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, écrivait Aimé Césaire. Que penser d’un peuple sans chansons ?

