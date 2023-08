Des larmes au comptoir de la charcuterie

Il fait beau, je suis excitée, mes filles viennent souper à la maison avec ma petite-fille et mon gendre. Rien de spécial, juste quelque chose comme un plaisir ordinaire, une occasion créée de nous réunir pour jaser, rire, nous raconter, manger ensemble tout doucement dans le fil du quotidien. Ainsi heureuse, je pars faire des courses.

Je suis de celles pour qui cuisiner, laisser mes instincts me guider est une extraordinaire thérapie. Ça me calme, ça apaise et me rend joyeuse. Prendre le temps de choisir mes aliments avec attention et appétit est un plaisir d’anticiper les résultats pour rendre mon monde sustenté, comblé.

Je suis donc devant le comptoir de la charcuterie (je sais, plaisir coupable…), je m’approche et remarque qu’une personne est avant moi. L’homme m’indique de passer avant lui. Dans mes discussions gourmandes avec la dame qui me sert, entre les salamis gourmets et le jambon Fortin, mes hésitations et les généreux conseils, nous prenons une pause. La dame s’enquiert des besoins du monsieur qui, d’une voix éteinte, voire étreinte par la honte, demande s’il est possible de lui donner de la nourriture périmée pour qu’il puisse manger.

Il a faim. Mes questionnements entre les différentes sortes de salami deviennent alors tellement insipides, banals, superficiels. Il a faim, il mangera ce qu’on lui donnera. Je mangerai ce que je choisirai.

Discrètement je l’observe, car j’entends ses sanglots. Il pleure sa faim, sa honte, sûrement sa frustration de ne pas pouvoir, dans une société d’abondance, satisfaire un besoin primaire. Je suis bouleversée.

La dame informe le gérant qui, à son tour, dans le respect, aborde la question subtilement avec le monsieur. Je dis tout aussi subtilement, avec la gorge nouée par la tristesse, que je m’offrais de payer tout ce que le monsieur voulait. Le gérant de me répondre : « Je m’en occupe, Madame, merci. »

Dignement, le gérant a offert un sac rempli de nourriture préparée sur place. Le monsieur est reparti. Ce soir-là, sans doute le lendemain aussi, il n’aura pas faim. Mais la faim est sans fin…

J’étais tellement chamboulée, heurtée, que je n’arrivais plus à parler, au risque d’éclater en pleurs. Il était hors de question que moi, la très avantagée, j’instrumentalise la détresse d’un autre pour soulager je ne sais quoi de mon abondance qui me faisait honte, qui me rendait tellement mal à l’aise ! Au sortir de l’épicerie, j’ai tenté de trouver le monsieur pour lui offrir un chèque cadeau afin d’au moins calmer la faim une semaine. En vain.

L’intensité de mes émotions a forcé bien sûr une réflexion. Pourquoi ? C’est mon sentiment d’impuissance qui me semblait le plus criant. Que pouvons-nous faire ? Que puis-je faire ? Je donne des sous à des fondations, je vote pour le parti politique qui me semble le plus proche de ma valeur cruciale de redistribution des richesses, je combats lorsque je peux les préjugés, notamment comme prof ! Dois-je me sentir coupable d’avoir la vie belle ? D’avoir assez d’argent pour ne pas connaître la peur de manquer de bouffe ?

Vous me direz sans doute que non, puisqu’à quoi sert la culpabilité ? Et je me dis alors qu’elle me permet peut-être de prendre conscience de mes privilèges, de les apprécier avec gratitude et humilité. Mais aussi, voire surtout, que cette conscience doit s’enraciner dans un respect sincère lorsque mon regard croise celui d’une personne dans le besoin, sans la fuite ou l’indifférence, sans la pitié qui victimise. Le respect d’un humain face à un autre humain.

