Comment sortirons-nous de la crise de la pensée?

Autrefois, nous nous demandions « À quoi ressemblera le monde demain ? ». Aujourd’hui, nous nous demandons « À quoi ressemble le monde aujourd’hui ? ». La pandémie de COVID-19 a contribué à réduire la signification du mot « futur » en ce sens que les cartes politiques et scientifiques ont été rebrassées chaque jour. Comment, dans un tel contexte, gouverner et être un dirigeant politique devant constamment jouer à l’équilibriste entre la science, la politique et la société ?

Ayant eu des fonctions liées de près ou de loin à ces trois univers, je me pose ces questions avec une certaine inquiétude. En effet, plusieurs des repères que nous avions sont fragilisés.

Dans un contexte bouleversé par la pandémie, il est ardu pour nos dirigeants de naviguer dans les passages étroits des pièges que leur tendent les sociétés fragmentées dans lesquelles nous évoluons. Il suffit d’un fait non vérifié qui devient viral sur les réseaux sociaux, souvent de façon anonyme, pour affaiblir les efforts des scientifiques et des décideurs, et jeter la population dans l’incertitude.

Ce contexte remet en question l’éthique. L’éthique n’est pas du droit positif, mais sert souvent à le construire. Elle nous offre l’occasion de dialoguer sans nous détruire face à des questions que nous ne croyions jamais avoir à nous poser, que ce soit en matière de génétique, d’intelligence artificielle, de neurotechnologies ou d’environnement.

Temps long

Lorsque j’ai participé au Canada à l’élaboration de politiques publiques, les questions éthiques n’étaient pas en première ligne, pas plus que la participation citoyenne. Maintenant, ces deux processus sont présents dans la réflexion de nos décideurs, et cela est une retombée positive de la pandémie, comme l’est la présence quasi quotidienne de la discussion scientifique dans nos tribunes d’information.

Quelles ont été les réponses des gouvernements ? Sachant très bien que la prise de décision politique est le produit du rapport entre l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité et qu’elle est, en général, le produit d’un ensemble de facteurs, comme le niveau d’acceptabilité sociale, l’utilisation ou non des données probantes et la proximité d’échéances électorales, on peut dire que la pandémie a, plus que jamais, démontré que, parfois, le roi est nu.

Ce contexte a rendu la prise de décision politique particulièrement ardue. Les rapports entre le savant, le politique et la société civile, à cause de cette incertitude et de cette imprévisibilité, ont été extrêmement complexes, car la prise de décision devait sans cesse se prendre dans l’urgence, la peur, les tensions médiatiques et l’évolution constante des données du fait que la science se construisait dans « un avion en marche ». Alors que la temporalité de la science est le temps long, il a fallu passer au temps court et accélérer la cadence des publications et des annonces.

Pour avoir moi-même géré plusieurs crises sanitaires, comme la réforme de la gestion du système de sang et la refonte de la loi sur le tabac, je pense que si, à cette époque, il y avait eu les réseaux sociaux, nous aurions eu beaucoup plus de difficulté à élaborer et à mettre en oeuvre les politiques publiques et les plans d’action qui ont été conçus à ce moment.

Montée des inégalités

Les rapports entre science et politique sont des réalités quotidiennes dans plusieurs ministères à vocation aussi bien sociale qu’économique, qui emploient des scientifiques en contact avec des scientifiques d’ici et du monde entier. Les lois, les directives et les normes qui y sont élaborées sont le fruit de recherches qui se veulent indépendantes, intègres et transparentes.

Comme dans bien des pays, le Canada a, au départ, sous-estimé l’ampleur de la pandémie, et le Québec a été particulièrement lent à réagir dans plusieurs domaines. Durant la première vague, il a fallu faire face à d’importants défis de gestion largement tributaires des compressions budgétaires effectuées en santé publique au cours des années précédentes et des réformes du système de gestion de la santé, devenu très centralisé et bureaucratique.

Les victimes les plus touchées ont été les personnes âgées vivant dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée ou dans d’autres types de résidences. Ces centres, qui sont publics ou privés, étaient depuis nombre d’années en sous-effectifs avec, entre autres, des infirmières et des préposés aux bénéficiaires, en majorité des femmes, souvent mal rémunérées et insatisfaites de leurs horaires et de leurs conditions de travail.

La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme de l’UNESCO a été préparée par le Comité international de bioéthique, composé de 36 membres de professions et de pays différents, donc appartenant à des histoires, à des cultures, à des systèmes législatifs et à des religions variés. Cela m’a permis, à titre de présidente de ce comité, de comprendre à quel point cette diversité rend évident le fait que ce qui s’applique dans un pays ne peut se transposer ailleurs sans préoccupations pour ces dimensions.

En temps de pandémie, ces facteurs deviennent extrêmement importants pour qu’on puisse organiser les soins de santé destinés à des populations dont les croyances et les habitudes culturelles varient.

L’échec du partage des vaccins entre pays riches et en développement nous suivra longtemps. Nous savons que les crises actuelles appellent au développement d’une pensée et d’une gouvernance universelles, innovatrices et inclusives. Ferons-nous mieux dans la lente gestion des changements climatiques, la montée des inégalités sociales et les guerres territoriales ?

Saurons-nous modifier nos comportements et profiter de ces nouveaux chemins ouverts par la pandémie pour évoluer vers une solidarité renouvelée ? Tous les signaux ne vont pas dans ce sens, car les dernières décennies ont été centrées sur des objectifs individualistes de performance et d’enrichissement, alors que le contexte actuel lance un appel à des valeurs comme le bien commun, la justice distributive, la responsabilité et la solidarité. Donc à une réflexion continue et à des agirs fondés sur une éthique vivante servant de fondement à toutes nos décisions.

