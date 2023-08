Les sports d’équipe sont bénéfiques pour la santé mentale des enfants

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, Charles-Étienne White-Gosselin et François Poulin se penchent sur les éléments qui font que les sports d’équipe ont un effet positif sur le développement des enfants.

En septembre 2022, nous avons publié un article scientifique dans la revue Social Development qui indiquait que la pratique soutenue de sports d’équipe, comme le hockey, le soccer ou encore le basketball, durant l’enfance est liée à une meilleure santé psychologique (c’est-à-dire, moins de symptômes de dépression, d’anxiété et de retrait social), alors que cet effet n’est pas observé pour les sports individuels (par exemple, natation, tennis, athlétisme).

Certains médias ont repris les conclusions de cette étude et laissaient entendre à peu de chose près que tout parent se doit d’inscrire son enfant dans un sport d’équipe, sans quoi son développement psychosocial se retrouverait compromis.

Bien évidemment, il faut éviter cette conclusion hâtive. Bien que les sports d’équipe soient associés à plusieurs bénéfices pour la santé mentale des enfants et des adolescents, il n’en demeure pas moins que les sports individuels comportent également leurs lots de bienfaits. En effet, les sports individuels peuvent être efficaces pour l’apprentissage de la régulation émotionnelle, des capacités de résilience et de la discipline personnelle.

Seulement, lorsqu’il est question d’anxiété ou de dépression, le contexte des sports d’équipe semble plus propice à la prévention de ces difficultés. Ce texte vise à éclaircir pourquoi les sports d’équipe pourraient favoriser la santé mentale des jeunes et comment les parents peuvent intégrer ces connaissances à leur rôle parental.

L’effet de plusieurs mécanismes physiologiques pour expliquer le lien positif entre sport et santé mentale est bien connu et documenté. Par exemple, l’activité physique augmente la libération d’endorphines et la régulation de différents neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, ce qui aurait comme effet d’améliorer la santé psychologique.

Cependant, si les bénéfices pour la santé mentale ne résidaient que dans ces biomarqueurs, alors toutes les activités physiques nécessitant un haut degré d’effort physique seraient comparables.

Pourtant, ce n’est pas ce qu’on observe dans la littérature scientifique. Tout semble indiquer que les bénéfices psychologiques des sports organisés à l’enfance sont le fruit d’une interaction entre les processus physiologiques et sociaux. Alors que toutes les activités physiques sont susceptibles d’offrir des bénéfices physiques similaires, on ne peut en dire autant des expériences sociales.

Parmi les mécanismes sociaux potentiels, le sentiment d’appartenance au groupe de pairs et la formation d’amitié sont souvent évoqués. Le contexte social que procurent les sports d’équipe favorise souvent un sentiment intrinsèque chez l’enfant selon lequel le groupe de pairs de l’activité est une partie intégrante de son réseau social, et il contribue même au développement de son identité.

Nous n’avons qu’à penser à certains rituels présents dans les sports d’équipe susceptibles de renforcer ce sentiment. Par exemple, les survêtements sportifs à l’effigie de l’organisation, les cris de ralliement avant, pendant et après les matchs, ou encore simplement les chandails d’équipe qui les distinguent de l’équipe adverse.

Le sentiment d’appartenance à son groupe est plus propice dans les sports d’équipe, et cela explique en partie pourquoi les jeunes qui y participent ont moins de symptômes dépressifs que ceux qui font des sports individuels.

Cependant, un tel sentiment d’appartenance peut également être présent dans d’autres activités organisées dans lesquelles les dynamiques de groupe sont cultivées, comme le théâtre, les scouts ou encore les groupes de musique.

Ainsi, dans une situation où l’enfant n’aime pas les sports d’équipe, les parents ne devraient pas hésiter à lui proposer ces autres activités, car les bénéfices qu’en retire l’enfant seraient en bonne partie déterminés par les expériences sociales.

Un autre mécanisme souvent évoqué par les chercheurs concerne les caractéristiques des amitiés que l’enfant entretient dans les sports d’équipe. Dans bien des cas, les enfants pratiquent ces sports avec des amis déjà connus, et certains peuvent même s’en faire de nouveaux. Ces amitiés sont susceptibles d’être quelque peu différentes selon le type de sport pratiqué.

Une étude rapporte que les jeunes inscrits à des sports individuels estiment que leurs amis qui participent avec eux sont davantage axés sur les compétences scolaires, alors que les amitiés dans les sports d’équipe seraient plus soutenantes.

Si avoir un réseau social soutenant est un déterminant important d’une bonne santé psychologique, alors les sports d’équipe offriraient potentiellement un contexte propice au développement d’un tel réseau de pairs.

Une hypothèse est que les membres d’une équipe sportive vivent des victoires et des défaites ensemble, ce qui pourrait avoir comme effet de renforcer les liens entre eux et qu’ils se sentent soutenus dans les autres sphères de leur vie. Les sports d’équipe ne sont évidemment pas le seul contexte où l’enfant peut former et entretenir des amitiés de qualité et soutenantes, mais ces activités peuvent lui donner un coup de pouce à cet égard.

En somme, notre récente étude sur les sports d’équipe et la littérature scientifique des dernières années indiquent que ce type d’activité favorise des contextes sociaux positifs qui seraient bénéfiques pour le bien-être psychologique des enfants. Cependant, il n’est pas impératif pour un parent d’inciter son enfant à s’inscrire dans un sport d’équipe. Tout semble indiquer que les bienfaits des sports d’équipe organisés reposent sur l’interaction entre les bénéfices sur la santé physique et les expériences sociales.

Conséquemment, le succès du développement psychosocial des enfants repose sur un mode de vie sain et actif, mais aussi sur les groupes de pairs qui les entourent. Pour favoriser ce deuxième élément, il existe plusieurs autres solutions que les sports d’équipe. D’autres activités organisées sont propices à la coopération, au sentiment d’intégration sociale et à la formation d’amitiés positives. Ces activités varient en fonction des quartiers et des écoles, et il est parfois très pertinent de s’informer de l’offre auprès des instances communautaires et scolaires afin de fournir à votre enfant un portrait complet des options possibles.

Cela est d’autant plus important durant l’été, lorsque les activités organisées sont souvent un des seuls moyens de socialisation. Quoi qu’il en soit, les bienfaits des activités organisées de façon générale ont été largement documentés et, quel que soit le type d’activité, votre enfant gagnerait à s’engager dans une activité hebdomadaire structurée, encadrée par un adulte responsable, et pratiquée avec des pairs de son âge.

