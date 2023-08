S’adapter encore plus aux changements climatiques

En 2018, une lettre d’opinion que j’avais proposée au Devoir et titrée « Sur la COP24 » était publiée en ces pages, précisément le 19 décembre. Je terminais avec cette réflexion : « Ne serions-nous pas rendus au stade d’orienter nos efforts non seulement pour diminuer notre contribution au réchauffement climatique, mais aussi sur l’innovation afin de développer des technologies permettant d’adapter notre mode de vie aux effets inévitables de ces changements climatiques ? »

Cette conclusion m’avait alors valu des commentaires disant que les priorités devaient se concentrer sur les diminutions des émanations des gaz à effet de serre, et non pas sur l’adaptation à une nouvelle réalité.

Quotidiennement, on assiste à des événements météorologiques de tout acabit telles des canicules accablantes, des pluies diluviennes, des sécheresses, des tornades, etc., avec leurs conséquences, soit des mortalités déplorables, des dommages à nos infrastructures, des inondations destructrices, des feux de forêt les plus dévastateurs de tous les temps.

Tous les jours, on fracasse de tristes records. La température la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, soit 17,23 degrés Celsius en moyenne relevés à la surface du globe, est survenue le 6 juillet 2023. Conséquemment, on entend : « On n’a jamais vu une telle situation de mémoire d’homme. »

Il est coutume de se référer aux données statistiques antérieures pour évaluer l’importance d’un événement actuel et prédire ceux à venir. Mais ces données ne sont plus représentatives de notre réalité, car nous sommes rendus un peu plus loin que la croisée des chemins et nous n’avons d’autres choix que d’affronter cette nouvelle situation. Et désormais, tous les politiciens interrogés sur les sautes d’humeur de dame Nature déclarent avec conviction qu’il faut à tout prix adapter nos conditions des vies à cette réalité des changements climatiques.

Selon une étude publiée en 2015 par des experts des universités américaines de Stanford, de Princeton et de Berkeley, les espèces animales disparaissent environ cent fois plus rapidement que par le passé. Les estimations les plus optimistes montrent que la faune de la Terre est en train de subir sa sixième extinction de masse.

Quant à moi, je demeure convaincu que l’une des solutions consiste à protéger la biodiversité qui offre les conditions de vie sur Terre pour les humains, car la biodiversité, c’est la vie. Chaque petit geste compte, et c’est la somme de ces petits gestes qui change la donne !

Et au risque de me répéter, « notre planète va survivre à ces changements et plusieurs espèces animales et végétales ont déjà modifié leur comportement de vie pour s’y adapter. Mettons le génie humain à profit pour assurer la survie de nos descendants ».

