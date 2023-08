Miroir lunaire

Non seulement la Lune a perdu ses mystères, mais le charme qui se dégageait d’elle n’opère plus comme autrefois. Après son exploration par l’humain, elle est devenue un objet scientifique, un objet malheureusement dépourvu de toute poésie…

Finies toutes les histoires mirobolantes au sujet de celle qui était autrefois notre sympathique compagne au sourire rassurant. Finie également cette Lune qui, depuis les débuts de l’humanité, éclairait doucement nos champs et nos hameaux.

Du haut du ciel et dans sa placidité nouvelle, la Lune, comme tout autre satellite que les scientifiques lancent, nous épie : elle est devenue le terrible miroir de nos bêtises environnementales !

Car cet astre qui accompagne depuis toujours la Terre dans ses révolutions célestes voit aujourd’hui sa vieille amie complètement déboussolée et meurtrie par nos excès. Dans sa brillance, cette superlune met cruellement en relief nos forêts ravagées, nos océans souillés et nos villes polluées…

Sous elle et comme jamais auparavant, nous nous retrouvons devant la dévastation de notre planète. À peine osons-nous aujourd’hui lever les yeux au ciel tant son regard se fait maintenant accusateur…

La Lune n’a donc plus rien de réconfortant et de rassurant. Observer la Lune, c’est se retrouver en face d’un astre vis-à-vis duquel nous apparaissons comme d’éphémères passagers courant à leur perte…

Pour nous consoler, grâce à nos supertélescopes, nous nous plaisons à admirer le ciel étoilé, un ciel qui renferme encore des millions d’autres planètes mystérieuses prêtes à enivrer notre imagination.

Or, ces dernières années, nous nous sommes mis à la recherche d’autres planètes habitables en dehors de notre système solaire, ces fameuses exoplanètes dont les astrophysiciens parlent tant aujourd’hui. Comme si, après avoir dévasté la Terre, il y aurait d’autres lieux dans le ciel qu’on se devait de coloniser.

Et, bien que ces exoplanètes se situent à des années-lumière de nous, certains espèrent follement pouvoir y fuir un jour, en emportant évidemment pelles et pics de forage… À croire que, dans son irréductible ambition, l’humain reste incapable de respecter et d’admirer simplement l’environnement extraordinaire qui, tous les jours, s’offre à lui gratuitement sur Terre.

