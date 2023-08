Au temps des barons voleurs

L’un des mérites de la populaire série Succession est de nous montrer que le jugement et la raison ne sont pas toujours des valeurs clés dans la conduite des grandes familles qui dirigent notre économie. Ce n’est pas d’hier (Musk, Zuckerberg, Bezos n’étaient même pas nés) que les Logan Roy de ce monde bâtissent des empires à coups de « fuck off » !

Par certains aspects, en effet, notre époque ressemble à celle de la fin du XIXe siècle, époque qu’on a baptisée aux États-Unis l’âge du toc (Gilded Age). C’était une période marquée intellectuellement par le darwinisme social et économiquement par un mouvement d’intense concentration économique. Cette dernière était orchestrée par des capitaines d’industrie nommée les barons voleurs.

De grandes fortunes familiales se sont constituées à cette époque : les Rockefeller, les Vanderbilt, les Morgan, les Carnegie, etc. Aujourd’hui, la concentration économique est dirigée par de nouvelles figures. Les GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Dans le contexte du litige qui oppose actuellement les entreprises de presse et Meta, il peut être utile de revenir, aujourd’hui, sur certains aspects du débat qui concernait jadis les barons voleurs.

Antimonopole

À cette époque, une grande question hantait les esprits : comment préserver la démocratie et, plus largement, la cohésion des communautés face à la montée des géants industriels et des monopoles ? En 1890, le gouvernement fédéral américain avait donné une première réponse à cette question en adoptant une loi antimonopole. Elle fut parfois appliquée, menant au démantèlement de monopoles, sans pour autant mettre fin à la concentration économique.

Le camp de ceux qui s’opposaient aux méfaits des barons voleurs se compose de deux groupes assez différents. Les uns, disciples de Thomas Jefferson, cherchaient à préserver la démocratie et la liberté politique en décentralisant le pouvoir économique et en le responsabilisant devant les instances démocratiques locales ; les autres, disciples d’Alexander Hamilton, considéraient que la concentration économique était irréversible et tentaient par conséquent d’exercer un contrôle démocratique par le renforcement des institutions démocratiques nationales (au niveau fédéral).

Le premier courant trouvait son avocat le plus éloquent en Louis D. Brandeis. Avant de devenir juge à la Cour suprême, il était un critique infatigable de la concentration économique. Il se souciait au premier chef de ses conséquences civiques. Il s’opposait aux monopoles non pas parce que leur pouvoir économique créait de l’inflation, mais parce qu’il affaiblissait le pouvoir des élus. Pour lui, les barons voleurs menaçaient la démocratie de deux manières. Directement, en intimidant les institutions démocratiques et en défiant leur contrôle ; indirectement, en minant les capacités civiques et morales qui permettaient aux citoyens de penser et d’agir avec indépendance.

Les monopoles, selon Brandeis, n’étaient pas le produit de forces économiques naturelles, mais le résultat de lois injustes et de manipulations financières. La solution à la concentration économique n’était toutefois pas de défier le « big business » à l’aide du « big government ». À son avis, cette solution n’aurait fait qu’ajouter au gigantisme économique et à l’impuissance des citoyens. Il fallait plutôt démanteler les monopoles et restaurer une réelle concurrence entre les petites et moyennes entreprises.

Nouveau libéralisme

Les idées de Brandeis ont connu un rayonnement considérable lorsqu’il est devenu conseiller du candidat démocrate Woodrow Wilson dans la campagne présidentielle de 1912, qui opposait ce dernier à Theodore Roosevelt. Wilson voyait dans le gigantisme industriel une menace pour la démocratie. Son programme, New Freedom, promettait de diminuer le pouvoir des monopoles sur le gouvernement et de restaurer les conditions qui favorisaient l’indépendance économique des citoyens.

Mais une autre avenue a commencé à se dessiner durant les années 1910. Le journaliste Herbert Croly publia (en 1909) l’essai The Promise of American Life. Il est hasardeux, écrivait-il, de vouloir régler les problèmes du XXe siècle à partir des idéaux jeffersoniens. Ces derniers servaient l’alliance des intérêts des barons voleurs à ceux des élites (souvent corrompues) de chaque État américain. Le programme de Croly, baptisé Nouveau libéralisme, était un mélange de libéralisme et de socialisme, prônant la régulation du grand capitalisme corporatif ainsi que la reconnaissance du syndicalisme.

L’essai de Croly séduisit Theodore Roosevelt, qui avait déjà été président entre 1904 et 1908 sous la bannière républicaine, et qui cherchait à se présenter à nouveau à la présidence, comme candidat cette fois du Parti progressiste. Il jugeait irréaliste de vouloir décentraliser l’économie, estimant plus judicieux d’accepter l’existence des monopoles et de les réglementer. Ces derniers étaient un produit inévitable du progrès industriel. À ses yeux, il était utopique de restaurer la vision républicaine jeffersonienne.

Défensive

À partir des années 1920, les jeffersoniens furent de plus en plus sur la défensive. Gardien de l’idéal jeffersonien depuis les origines de la république, le Parti démocrate lui tourna le dos. Comme le Parti républicain, il se mit à anticiper l’avenir de la nation américaine à partir de l’idéal hamiltonien. Il est vrai que le premier New Deal, adopté en 1933, portait encore la marque de l’idéal jeffersonien. Mais c’était, si on peut dire, une victoire à la Pyrrhus. Désormais, républicains comme démocrates vont évaluer les enjeux à l’aune de la croissance économique nationale ou de la justice distributrice, mais plus de la liberté politique ou de la démocratie locale.

Les barons voleurs de jadis étaient surtout actifs dans les secteurs primaires et secondaires de l’économie ; pour protéger leurs intérêts, ils devaient acheter des éditorialistes et des journalistes ; mais ils avaient moins la possibilité de contrôler les consciences et d’influencer les humeurs populaires, contrairement aux nouveaux barons voleurs de l’âge du numérique.

Le débat sur les monopoles, s’il est informé historiquement, permet de comprendre que le républicanisme n’est pas un idéal politique dépassé, et qu’il est au moins aussi pertinent que le libéralisme, le conservatisme ou le socialisme pour comprendre l’évolution de l’économie capitaliste, en particulier en ce qui a trait à la concentration économique. Si on veut avancer vers le bien commun, nous avons besoin d’entreprises performantes, de gouvernements vigoureux et courageux, ainsi que… de citoyens informés et engagés.

