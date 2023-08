L’école obligatoire jusqu’à 18 ans, au plus vite!

Au Québec, le combat en faveur de la scolarisation minimale des jeunes ne date pas d’hier. Les thèses et les recherches sur l’histoire de l’éducation illustrent les batailles féroces qui eurent lieu autrefois entre, d’un côté, l’Église catholique et les milieux conservateurs et, de l’autre, les libéraux, les mouvements ouvriers et les mouvements de femmes.

Le grand diplomate et homme d’État québécois Raoul Dandurand fut l’un de ceux qui se battirent avec acharnement au début du XXe siècle pour l’instruction obligatoire des filles comme des garçons. Écoutez-le en 1918 : « La question de l’éducation devrait primer toutes les autres dans notre pensée. C’est d’elle que dépend l’avenir de notre petit peuple comme de toutes les autres nations. Ne cherchons pas ailleurs notre salut : c’est à l’école qu’il faut le préparer. »

Il affirmait déjà à l’époque que l’éducation de base était nécessaire pour assurer le succès de la formation continue. Son discours annonçait celui du rapport Parent 50 ans à l’avance !

Il y a une quinzaine d’années, le Groupe d’action sur la persévérance scolaire, présidé par le regretté Jacques Ménard, proposait qu’en 2020 pas plus de 20 % des jeunes Québécois de 20 ans soient sans diplôme. L’objectif a été atteint : il a baissé à 18 %. Mieux encore, avec le rattrapage scolaire dans la vingtaine, le taux de sans-diplôme chez nos 25 à 29 ans n’est plus que de 10 %, selon le recensement canadien de 2021.

Faut-il se contenter de ce succès ? Jamais de la vie. En comparaison, en 2021, le taux de sans-diplôme des 25 à 29 ans était encore deux fois plus élevé au Québec qu’en Ontario : 10 % ici contre 5 % dans la province voisine. Le Québec a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir crier victoire. Et ce n’est pas gagné d’avance, compte tenu de l’appel pressant des sirènes de l’emploi et des gains faciles à faire à court terme auprès des jeunes décrocheurs. Il ne faut surtout pas lâcher.

L’exemple ontarien

Le combat contre le décrochage scolaire n’a rien perdu aujourd’hui de l’importance primordiale que lui ont accordée Dandurand, Parent et Ménard. Car, premièrement, moins on est scolarisé, moins on est actif, plus on chôme et moins on est rémunéré. Au Québec, la personne qui n’a aucun diplôme gagne beaucoup moins que celle dont le plus haut diplôme est un diplôme d’étude secondaire, soit en moyenne 10 000 $ de moins par année, ou un demi-million de dollars de moins dans l’ensemble de sa vie active.

Deuxièmement, le parcours de vie des sans-diplôme est le plus souvent parsemé d’embûches, exigeant un soutien accru en services publics, lesquels doivent être financés par les contribuables.

Troisièmement, une formation de base déficiente est susceptible de rendre ardues la formation continue et la requalification des travailleurs. Comment voulez-vous qu’une personne bénéficie pleinement d’un apprentissage en nouvelles technologies si elle peine à lire, à écrire ou à compter ?

Le Québec doit manifestement intervenir de façon plus musclée pour appuyer les efforts que ses enseignants déploient déjà pour favoriser la persévérance et la réussite de leurs élèves. Il doit tout particulièrement scruter les éléments de la Loi sur l’éducation de 2006 de l’Ontario qui ont pu contribuer à la baisse du taux de sans-diplôme de cette province depuis 15 ans. Nous avons surtout à l’esprit les dispositions concernant les « apprentissages équivalents » et la fréquentation scolaire obligatoire pour les élèves n’ayant pas encore obtenu de diplôme.

Dans ce dernier cas, l’école n’est obligatoire que jusqu’à 16 ans chez nous, alors qu’elle l’est jusqu’à 18 ans en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et dans 26 États américains. L’efficacité de cette mesure a été solidement démontrée par la recherche contemporaine. Appliquée chez nous, elle honorerait la mémoire de Dandurand, de Parent et de Ménard.

La plateforme électorale de la Coalition avenir Québec de 2022 a elle-même préconisé une « offensive majeure contre le décrochage ». S’il vous plaît, ne l’oubliez pas, messieurs Legault et Drainville ! Après tout, est-il judicieux de continuer à accorder à nos adolescents la permission de décrocher à 16 ans alors qu’on leur défend d’acheter un « gratteux » avant d’avoir 18 ans ?

Bien sûr que l’école obligatoire jusqu’à 18 ans coûtera plus cher. Mais bien moins cher que de continuer à traîner aujourd’hui et demain un taux de sans-diplôme de 10 % chez nos jeunes adultes.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.