Le désert cognitif des machines

Récemment, l’éminent spécialiste de l’intelligence artificielle (IA) Yoshua Bengio a émis une audacieuse affirmation : d’ici 20 ans, les ordinateurs rivaliseront en intelligence avec les êtres humains.

Cette déclaration incite inévitablement à revisiter les réflexions du philosophe américain Hubert Dreyfus. Bien que le philosophe n’ait pu anticiper les fulgurants progrès des IA, son travail demeure un plaidoyer éloquent, exposant les différences essentielles entre l’IA et l’intelligence proprement humaine.

Dreyfus était perturbé par l’attitude des chercheurs en IA, qui semblaient croire qu’ils résoudraient bientôt de nombreux problèmes philosophiques à travers le développement des ordinateurs intelligents. Pour Dreyfus, cette vision optimiste soulevait des inquiétudes quant à la complexité de l’esprit humain et à la capacité qu’auraient les machines à le reproduire. Son oeuvre a mis en lumière les limites intrinsèques de l’IA et souligné les aspects de l’intelligence humaine qui la distinguent de toute tentative de reproduction.

Si les systèmes d’IA démontrent une aptitude impressionnante à traiter rapidement d’énormes quantités de données, ils demeurent démunis de la véritable compréhension du monde qui caractérise l’intelligence humaine. Cette compréhension repose sur un enracinement dans un contexte spécifique, une immersion dans un vécu authentique, une expérience pratique et un lien organique avec le monde qui nous entoure.

Intégration

Essentiellement, les machines ne peuvent pas revendiquer cette implication intime avec leur environnement, ce qui limite inévitablement leur capacité à appréhender pleinement la complexité des réalités humaines.

Notre intelligence émerge de l’interaction subtile et dynamique entre nos sens, nos émotions et notre cognition. C’est cette intégration qui nous permet de comprendre le monde avec une profondeur et une sensibilité qui restent pour l’instant insaisissables pour l’IA.

Les machines se trouvent condamnées dans un désert cognitif stérile, séparées de l’essence même de ce qui rend l’intelligence humaine si spontanée et imprévisible. L’une des forces les plus saisissantes de l’intelligence humaine réside dans sa capacité à maîtriser des compétences pratiques par le biais d’un exercice continu et d’une expérience directe. La virtuosité d’un pianiste, la grâce d’un athlète, la subtilité d’un artisan, toutes ces compétences sont imprégnées d’une sagesse intuitive qui échappe à la froideur algorithmique de l’IA.

L’intelligence humaine est riche de subtilités, de nuances et de paradoxes qui échappent aux banales lois de la logique. Notre intelligence embrasse l’ambiguïté et l’incertitude, se nourrit d’intuition et de créativité, autant d’éléments qui défient la froide rationalité des machines. En somme, le travail d’Hubert Dreyfus nous rappelle que l’IA restera à jamais prisonnière de ses propres limites.

