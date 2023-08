Piétons et cyclistes, amis ou ennemis?

D’emblée, mettons cartes sur table : je ne suis pas l’un de ces automobilistes qui, assis confortablement dans son bolide de métal, considèrent que c’est son droit d’occuper sans partage la route.

En fait, je n’ai pas d’auto. Je me déplace à pied, en transport en commun et (mais de moins en moins) en vélo. Il m’arrive aussi de conduire, rarement toutefois. Et je suis de ceux qui rêvent de villes avec moitié moins de voitures.

Alors, conducteurs de « chars » de ce monde, n’applaudissez pas à mes propos : disons-le franchement, vous ne contribuez pas à améliorer la situation du piéton que je suis.

Je marche, donc. Beaucoup. Mais, bizarrement, au printemps, je suis soudainement plus stressé lorsque je me retrouve sur le bitume. Je me questionne… et j’en trouve rapidement la cause : les cyclistes. Non pas parce qu’ils sont soudainement si nombreux (au contraire, je m’en réjouis), mais du fait qu’ils ne respectent généralement aucune règle.

Au grand détriment de moi, le piéton. Ils roulent sur les trottoirs (parfois leur chien attaché au guidon). Arrivent à toute vitesse à contresens. Ne respectent jamais les passages piétons. Ne font pas leurs arrêts, préférant nous foncer dessus plutôt que de nous laisser passer.

Roulant en textant. Roulant en parlant au téléphone (sans oreillettes). Roulant avec leur musique à tue-tête (une nouvelle mode, semble-t-il). Se transformant en train à grande vitesse sur les sentiers des parcs, sans respect des promeneurs. Et, ne me demandez pas pourquoi, il y a ces trop nombreux hommes qui, gainés dans leur spandex, filent à toute allure comme s’ils voulaient pulvériser tout ce qui est sur leur passage ! Mâles en mal de testostérone ? Je ne sais trop. Mais, de grâce, les gars, calmez-vous, vous n’êtes pas sur la piste de la Formule 1 !

Oh ! Ne vous avisez surtout pas d’interpeller tous ces « joyeux » lurons : ils vous envoient agressivement promener d’un doigt d’honneur ou d’un « va chier tabarnak ! ». Rien à faire, rien à y comprendre, c’est moi, le fautif !

Le Far West

Des exemples précis ? J’en ai à satiété. Tenez, le fameux Réseau express vélo sur Saint-Denis. Je n’aurais cru voir un jour cette rue se transformer en deux voies pour laisser place à une piste cyclable arborée. Wow ! Quelle belle initiative ! Mais, à plusieurs intersections, c’est au détriment du piéton.

Coin Villeneuve, coin Bienville, le feu de circulation est rouge sur Saint-Denis ? Qu’à cela ne tienne, les cyclistes filent à toute allure, piétons ou pas, ils traversent ! Il faut généralement attendre qu’ils passent ou carrément s’imposer, sinon on reste là, figé ! Je suis encore relativement jeune, mais je n’ose imaginer ce que c’est pour la personne âgée qui marche à petits pas lents.

Vous allez me dire : « Bof ! C’est quoi ton problème ? Un vélo, c’est pas dangereux. » Nenni ! Un ami, il y a un mois de cela, roulait tranquillement sur une rue. Un cycliste saoul est arrivé à toute vitesse à contresens sur une rue transversale, n’a pas fait son stop et paf ! a foncé sur lui de plein fouet. Résultat : multiples fractures, à la hanche, à la rotule, à la clavicule, à quatre vertèbres, aux deux mains, à une omoplate et quatre côtes fêlées. Et là, il s’en remet tranquillement, sans trop savoir ce que seront les séquelles de cet accident brutal.

Juste pour faire exprès, récemment, au retour du travail, je vois un cycliste rouler dans le sens contraire sur Parthenais. Coin Logan, il ne ralentit pas. Au même moment, un autre cycliste arrive, qui ne fait pas son stop. Paf ! Ils se percutent rudement. L’un est blessé à la figure. L’autre est étendu inanimé sur l’asphalte, entortillé dans son vélo, la tête en sang. J’étais sous le choc !

Et, tenez, un autre exemple : l’an passé, sur Hochelaga, un type filant à toute allure dans le sens opposé a grillé une rouge et a heurté une femme qui, étant dans son droit, mettait en toute confiance le pied dans la rue. Ouch ! Pauvre elle. Elle hurlait de douleur.

Paradoxal tout de même : en tant que piéton, je me sens quasiment plus en sécurité en compagnie des autos que des bicyclettes. Même lorsque je roule à vélo, soit dit en passant : en effet, ces enragés à deux roues ont transformé les pistes cyclables en véritable Far West, faisant d’elles des lieux peu sécuritaires pour tout plein de cyclistes.

Solutions ?

Qu’on se le dise, il est désolant de constater ce peu de considération qu’ont trop de cyclistes pour ces gens qui, comme moi, arpentent à pied les rues et se promènent dans les sentiers des parcs. Cyclistes et piétons ne devraient-ils pas, au contraire, être des alliés pour faire des villes des lieux plus conviviaux et paisibles ?

Tout cela dit, que faire ? Plus de sensibilisation ? Bof ! J’ai des doutes. Plus de coercition alors ? Je ne sais trop. De toute façon, par qui ? Une police des vélos ? Ils ont peut-être d’autres chats à fouetter. Une immatriculation obligatoire, même pour les Bixi ? Pourquoi pas…

Ceci peut-être serait une idée à exploiter : des cyclistes bénévoles formés par Vélo Québec sillonnant les rues, les pistes cyclables et les parcs avec pour mission « d’interpeller » les forcenés du guidon avec une amende symbolique.

En tous les cas, si déjà les cyclistes ralentissaient là où ça s’impose et respectaient quelques règles de base, tout le monde s’en porterait mieux. Surtout moi, le piéton.

