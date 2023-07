Désunion intellectuelle sur le pluralisme intégrateur au Québec

En matière de gestion de la diversité, le Québec représente un cas particulier, dans la mesure où la majorité francophone constitue elle-même une minorité culturelle en Amérique du Nord. Cette position a amené les gouvernements québécois à refuser de se souscrire au multiculturalisme canadien — souvent conçu comme un outil voué à dissoudre l’identité nationale québécoise — et à plutôt appuyer l’interculturalisme.

Conformément à la conception de Gérard Bouchard, l’interculturalisme québécois se définit comme un modèle d’intégration qui repose sur une quête d’équilibre entre l’assimilation et la segmentation. Ce modèle d’intégration s’efforce à la fois de concilier la diversité et la persistance d’un noyau francophone, tout en visant la concrétisation d’une nouvelle identité culturelle.

En dépit d’une certaine adhésion populaire aux principes de l’interculturalisme, il n’existe aucune politique officielle visant à encadrer les interactions entre la société d’accueil et les groupes culturels minoritaires. Instinctivement, on pourrait être porté à croire que l’adoption d’une telle politique s’effectuerait sans tiraillements ni mésententes. La réalité est tout autre.

À cet effet, les politologues Jean-Marc Piotte et Jean-Pierre Couture ont relevé l’existence de deux courants de pensée nationalistes au Québec, le nationalisme pluraliste, maintenant que le français en tant que langue commune définit la nation québécoise, ainsi que le nationalisme néoconservateur qui considère l’héritage canadien-français comme point d’ancrage de cette même nation. J’aborde ici trois caractéristiques de l’interculturalisme qui font foi des tensions entre ces deux courants : la dualité majorité-minorité, le devoir d’intégration et la création d’une culture commune.

La dualité majorité-minorité

Étant attachés à la préservation de l’héritage canadien-français, les néoconservateurs requièrent bien souvent une organisation culturelle homogène, revendiquant l’affirmation d’un « nous » empreint d’une mémoire partagée. La consolidation de l’unité nationale constitue ainsi leur objectif premier, ce qui favorise une perspective où le rapport dual est reconnu uniquement dans l’optique que les minorités culturelles s’intègrent au groupe majoritaire.

Au sein des pluralistes, on invite à considérer l’intersection entre les identités et l’hybridité culturelle, soit la capacité humaine à adhérer à de multiples identités. La conception d’une majorité et d’une minorité monolithiques est rejetée sous prétexte que ce rapport binaire a pour effet de simplifier à outrance les possibles de l’interculturalisme, en appauvrissant le champ d’interactions intercommunautaires.

Le devoir d’intégration

On constate ensuite deux lignes de faille à propos du devoir d’intégration comme composante de l’interculturalisme québécois. D’une part, les néoconservateurs invoquent le devoir d’intégration comme une nécessité, ce qui importe étant le prolongement du patrimoine canadien-français et de la conscience historique. En ce sens, tout doit reposer de manière unilatérale sur les minorités culturelles, que l’on somme de se greffer au groupe majoritaire.

D’autre part, la critique pluraliste, souhaitant éviter le rejet de l’altérité et l’unique perpétuation de la majorité culturelle, considère que les relations interculturelles ne peuvent être configurées sous forme hiérarchique. Toute préséance accordée à la majorité historique francophone est de ce fait jugée inconciliable avec l’interculturalisme, où l’objectif n’est pas de mener l’autre à adopter sa conception, mais bien de créer un espace interactionnel. Les critères de citoyenneté ne doivent pas être conçus sur un rapport profondément inégalitaire, sous peine de subsumer l’altérité.

Création d’une culture commune

De plus, le débat autour de la création d’une culture commune est secondaire pour les néoconservateurs, car la priorité doit être accordée à la continuité de l’héritage national. L’obsession du pluralisme conduit même à la dépossession de la conscience historique de la majorité. Pour éviter toute désorientation identitaire, l’affirmation sans complexe de la spécificité québécoise et de son héritage est priorisée.

Inversement, les pluralistes invitent à repenser le cadre relationnel dans la construction d’une culture commune. Plutôt que d’envisager les relations interculturelles comme un moyen pour le groupe majoritaire de déterminer unilatéralement les critères de la culture partagée, les relations interculturelles doivent être traversées par une perspective de complémentarité et d’acceptation des différences. Dans ce contexte, le déséquilibre structurel est à récuser au profit de la valorisation du principe de réciprocité, ce qui mène à une transformation partielle de la majorité grâce à l’apport d’autrui.

Tout compte fait, les débats entourant le pluralisme mettent en présence des perspectives difficilement conciliables et témoignent de la complexité que représente la tâche d’harmoniser les deux aspirations en tension qui animent l’interculturalisme. Si la première met l’accent sur la survie culturelle de la majorité francophone, l’autre présuppose une transformation des parties.

Ces deux aspirations étant défendues à divers degrés par l’un ou l’autre des courants nationalistes abordés, on peut se questionner sur les chances réelles d’arriver à un accord dans l’élaboration d’une politique officielle de l’interculturalisme dans le milieu intellectuel. D’un côté, les néoconservateurs revendiqueront la nécessité d’assurer une édification nationale, tandis que les pluralistes souhaiteront éviter à tout prix l’institution d’un modèle d’intégration asymétrique instrumentalisant la diversité.

