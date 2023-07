S’adapter ou changer le monde

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, Johanne Collin réfléchit sur l’usage grandissant de substances, au sein de différents milieux, par des travailleurs qui veulent répondre aux exigences de productivité.

Quel terrible été que celui que nous vivons actuellement ! Entre les feux qui ravagent nos forêts et nos maisons inondées par les cours d’eau qui débordent, les routes qui s’effondrent, etc. Mais, bien sûr, il n’y a pas qu’au Québec que ça « brasse ». Lorsqu’on élargit la focale, on se rend compte que la planète entière brûle ou se noie en ce mois de juillet. Et si c’est pire maintenant, ce n’est pas nouveau. Il y a plus de quatre décennies que les certitudes scientifiques s’accumulent. En effet, la première COP (Conférence des parties) issue de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques s’est tenue en 1992 à Rio de Janeiro, au Brésil. On a d’abord cherché à enrayer le phénomène, puis à le retarder. Maintenant, on cherche à s’y adapter. « Adaptation », le mot est sur toutes les lèvres et de toutes les revendications (notamment celles des élus municipaux et de leurs citoyens déjà durement touchés). Question de survie.

L’adaptation est un concept clé dans plusieurs disciplines et un réflexe lorsqu’il est question de survie. Il y a plus de 150 ans, Darwin affirmait que les organismes vivants sont en évolution constante et qu’en regard du phénomène de sélection naturelle, les espèces les mieux adaptées à leur environnement sont plus en mesure de survivre et de se reproduire. En psychologie, le trouble de l’adaptation est l’antichambre, en quelque sorte, de la dépression majeure. S’adapter, être résilient, c’est une question de survie. Même dans le discours transhumaniste, utopiste et marginal, l’adaptation est le fin mot de l’histoire. L’humain, pour survivre, doit s’adapter à un environnement de plus en plus hostile en transformant son corps, son cerveau et même ses capacités émotives.

Mais s’adapter pour répondre à des conditions extérieures problématiques, n’est-ce pas renoncer à transformer les structures et les modes de fonctionnement qui les génèrent ?

Usage de substances

L’adaptation, c’est aussi ce qui se passe depuis quelques décennies et, de plus en plus, dans différents milieux de travail et d’études. Je dirige un projet de recherche sur l’usage de médicaments et d’autres substances à des fins de performance dans différents domaines de travail. Des psychostimulants en passant par les bêtabloquants et le microdosage de psychédéliques, l’usage de substances et notamment de médicaments à des fins non médicales semble s’imposer de plus en plus comme moyen de répondre aux exigences croissantes de performance et de productivité dans différents milieux de travail. Après avoir vu se multiplier, depuis dix ans, les études et les articles dans les médias sur l’usage « détourné » de psychostimulants (Concerta, Ritalin, Adderall, etc.) chez les étudiants universitaires, on formule — du moins notre équipe de recherche — maintenant l’hypothèse que le recours à des médicaments et à d’autres substances pour être plus productif dans les milieux de travail est fréquent, voire courant, dans les sociétés occidentales contemporaines.

Quoiqu’encore peu nombreuses, des études, notamment américaines, ont été menées sur des professions précises. Chez près de 30 % des camionneurs, l’usage d’amphétamines et d’autres médicaments psychostimulants était fréquent pour combattre la fatigue, et 74 % ont affirmé en avoir déjà consommé à cette fin dans le passé. Dans les milieux de la finance, le taux d’usage de médicaments et d’autres substances à des fins d’amélioration cognitive s’élevait à 19 % chez les participants à une étude. Le modafinil, un médicament contre la narcolepsie, est très prisé chez ceux qui veulent passer plusieurs nuits blanches sans souffrir du manque de sommeil. Une enquête menée auprès de chirurgiens a quant à elle révélé que 20 % d’entre eux consommaient des psychostimulants pour rester alertes et concentrés pendant de très longues heures d’affilée. Chez les musiciens d’orchestre, une étude internationale conduite en 1987 et répliquée en 2015 a montré que l’usage de bêtabloquants (des médicaments destinés à traiter les problèmes cardiaques) constituait désormais le moyen le plus répandu de contrer le stress de performance (le trac) lors des auditions et des concerts. Parmi les musiciens ayant répondu à l’enquête, 72 % en avaient fait usage en 2015, contre seulement 27 % en 1987.

Le point commun à toutes ces études est le constat d’une très probable sous-estimation de ce phénomène, encore largement tabou dans les milieux de travail. Et force est de constater que ce sont des substances et des médicaments différents que les travailleurs utilisent pour répondre aux exigences de productivité (vitesse, concentration, créativité, etc.) propres à chaque domaine.

« Rester dans la course »

L’idée ici n’est pas de porter un jugement moral sur l’usage de médicaments à des fins autres que thérapeutiques. Il s’agit cependant de constater que tant que nous procédons à ces micromanipulations pour répondre à des exigences sans cesse croissantes, nous nous adaptons, en tant qu’individus, sans chercher à transformer les structures qui font pression sur nous. Sans remettre en question la quête de performance et de dépassement de nos limites qui devient nécessaire simplement pour « rester dans la course ».

Les penseurs « classiques » de la médicalisation, parmi lesquels Irving Zola et Peter Conrad, ont mis en évidence le pouvoir que la santé et la maladie recèlent d’être de puissants « dépolitiseurs ». Si l’on identifie la source et la cause d’un problème chez l’individu plutôt que dans la structure sociale, économique, environnementale dans laquelle il s’inscrit, on détourne du même coup le regard de la cible sur laquelle il faut agir.

Question d’adaptation, le parallèle est assez frappant avec les changements climatiques. Nous sommes désormais dans une telle urgence d’agir pour survivre aux catastrophes qui se multiplient que l’énergie et les ressources sont canalisées sur le court terme. S’adapter, oui, mais pour voir devant et, à terme, pour changer le monde !

