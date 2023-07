Les deuils distants

Sinéad, maintenant.

Après Jane…

Jane disparue comme une arabesque de fumée de Gitanes, après avoir fait la preuve qu’on peut marquer les coeurs avec force, en n’usant pourtant que de délicatesse. Partie rejoindre son Serge qui nous regarde, sourire triste en coin, pour l’éternité. L’an dernier, il y eut Guy-Guy-Guy, dont le souvenir flamboyant est venu se loger comme un plomb dans la lucarne du côté opposé de notre coeur. Et il y a à peine deux semaines, Madame noir sur blanc, Denise, larguait sa dernière, et rare, bombe de silence.

Après le décès de cette dernière, est réapparue dans l’espace public la discussion, jamais terminée, sur la question de savoir à qui offrir des funérailles nationales ou encore des funérailles d’État. Je n’irai pas sur ce terrain. Ce qui m’intéresse ici, ce ne sont pas les funérailles, c’est le deuil. Et quand un deuil est national, ce n’est jamais par décret, et nul ne peut en douter…

Je me rappellerai toujours le huit août mil neuf cent quatre-vingt-huit. Arrêté à un feu rouge, j’ai vu, dans deux véhicules différents, un vieux barbu et une jeune femme s’essuyer les yeux. J’ai mis la radio ; Félix était mort. Ce sont ces larmes-là qui m’intéressent, car je prétends qu’elles sont l’illustration d’une sorte de deuil qu’on peut qualifier de nouveau.

Les gens du vingtième siècle connurent un avancement sans précédent des technologies, parmi lesquelles la radio, la télé et le cinéma. Ces dernières ont eu un impact déterminant sur plusieurs facettes de notre quotidien, dont nos relations, nos récits, notre imaginaire. Victimes de guerres et de cataclysmes, icônes de la mode, mais aussi gladiateur, geisha, viking, héroïne, reine d’Angleterre et quidam new-yorkais, personnage historique et petit bonhomme vert, chanteur à la mode et animatrice admirée, nous devinrent proches. Nous ressentions, et ressentons toujours, vis-à-vis d’eux une impression de proximité, de familiarité.

Cette magie nouvelle finit par avoir sur nous un effet étonnant, inédit dans l’histoire. Dans les temps anciens, on portait le deuil de ses parents et voisins, et plus rarement celui d’un roi, d’un mystique ou d’une héroïne. Ça s’arrêtait là. Mais nous, nous avons partagé une étrange et forte intimité avec une multitude de personnes, artistes et personnalités médiatiques, qui ne nous connaissaient absolument pas mais que nous avions, tous et toutes, l’impression de connaître. Seulement l’impression ? Pourtant, bien réels sont notre attachement et notre peine.

N’avons-nous pas sué sang et eau avec le grand Amérindien arrachant du sol un abreuvoir pour le jeter à travers les grillages du fameux nid de coucou ?

N’étions-nous pas assis sur la banquette arrière, apaisés, heureux, quand Michel Côté, vieilli, se laissait conduire en machine par son garçon homosexuel, crazy et adoré ?

N’avons-nous pas été suspendus aux lèvres d’un certain Bernard, certains soirs de référendum, lorsqu’il prononçait les mots qui pouvaient ouvrir ou cadenasser le rêve, les célèbres : « Si la tendance se maintient… »

Lorsque j’étais enfant, deux fois j’ai vu maman verser une larme en apprenant par la radio le décès de quelqu’un qui n’était ni du voisinage ni de la parenté ; une fois c’était un dénommé Elvis et l’autre, un certain John F. Kennedy. À l’époque, j’en conclus simplement que maman aimait les beaux Américains. Mais je me trompais. Cet attachement était bien plus profond. Deux importants pourvoyeurs de rêve venaient de mourir. J’eus bien des occasions de le comprendre par la suite…

Mon coeur a sauté un battement à l’annonce de la mort de Philippe Noiret. Celle de Gotlib a figé d’un coup tous les fous rires de mon adolescence. J’attends toujours, assis dans mon café imaginaire, cette conversation devenue impossible avec l’essayiste David Graeber. Les étoiles qui brillaient dans mes yeux de gamin quand je regardais Gina Lollobrigida se sont envolées avec elle. Alors, évidemment, nombre de ces départs nous rendent tristes et même, certains, un peu orphelins ; je pense aux piliers de la Révolution tranquille. Ces deuils me semblent aussi intimes que symboliques.

Mais ça ne s’arrête pas là. J’ai vécu, ces dernières années, et je ne suis sans doute pas le seul, au moins deux deuils facebookiens… Je pense à cette Denise qui publiait sur sa page des haïkus souvent inspirés, toujours élégants. En général, les haïkus m’ennuient. Je la complimentai. Nous échangions régulièrement. Et, un jour, elle m’a envoyé son recueil. Je le commentai avec enthousiasme, elle en fut très heureuse. Pourtant ses messages s’espacèrent… Comment pouvais-je savoir que cette inconnue m’écrivait de son lit de mort, en la maison de fin de vie où elle avait été admise. Je l’appris par un de ses proches qui eut de bons mots pour moi, m’assurant que cette correspondance par réseaux sociaux interposés avait ensoleillé ses derniers jours. J’étais sonné.

Le mot « deuil » convient-il vraiment à ces émotions causées par la disparition de gens que nous n’avons jamais rencontrés ? Évidemment, elles n’ont rien à voir avec la perte d’une soeur, ou d’un enfant, qui nous retourne les entrailles et fait entrer dans notre existence, et pour longtemps, une part de néant. Mais tout de même.

Que disent de nous ces deuils nouveaux qui sont les nôtres ?

Que nous sommes des animaux sensibles et romanesques ? Que tout le monde fait le même rêve porno de se tenir la main ? Que ce qui nous définit peut tenir tout entier en l’inflexion d’une voix, la lumière d’un visage, en quelques mots déposés du bout des doigts sur un clavier ? Toutes ces réponses, et quelques autres aussi sans doute.

Quelque chose dans tout ça, pourtant, me fait sourire, même si c’est tristement ; nous arrivons à extirper, du grand projet déshumanisant de l’industrie numérique comme de la clinquante industrie du divertissement, de l’humain, du sensible, du gracieux… Bref, on ne lâche pas le morceau. On est durs à mourir. On n’a pas fini de dire adieu. Ni merci.

Nothing compares to you, petite.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.