La course folle des pesticides

Fin juin, le coprésident du Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires (CCS-PA), le Dr Bruce Lanphear, démissionne et dénonce la nature hermétique des processus de révision ou d’approbation des pesticides utilisés en agriculture au Canada. Santé Canada répond : « Le processus d’examen des pesticides qu’elle utilise demeure totalement fondé sur la science. » Quelle est donc cette science que le Comité scientifique n’a pas le droit de connaître ?

Est-ce qu’il y aurait deux manières de faire la science à Santé Canada, soit les recherches scientifiques indépendantes ouvertes à tous et celles dépendantes, relayées par l’industrie, réservées à certains ?

Santé Canada est responsable de la santé des Canadiens. Les pesticides utilisés en agriculture se retrouvent directement sur et dans les aliments que nous consommons. Y a-t-il un impact sur notre santé et quel niveau de sécurité doit-on établir pour conserver l’innocuité ? C’est le travail de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), une division de Santé Canada, d’y répondre et de prendre les mesures requises pour assurer le suivi. Le Comité consultatif scientifique sert à rendre le processus d’approbation ou de révision crédible. On comprendra le malaise du Dr Lanphear à faire partie d’un comité scientifique qui n’a pas le droit de voir lesdits documents scientifiques sur lesquels l’ARLA délivre les permis.

Selon le communiqué cité par Radio-Canada, le Dr Lanphear, chercheur en santé environnementale des enfants, dénonce le manque de transparence du gouvernement fédéral, l’influence de l’industrie agrochimique et les failles du système d’autorisation des pesticides au Canada. « Je crains que le Comité consultatif scientifique — et mon rôle de coprésident — ne donne un faux sentiment de sécurité en donnant l’impression que l’ARLA protège les Canadiens contre les pesticides toxiques. Sur la base de mon expérience au cours de l’année écoulée, je ne peux pas donner cette assurance. »

Étrangement, aucun membre du Comité ne provient de l’Université de Guelph, laquelle se classe au premier rang au Canada pour son programme et sa recherche en agriculture. Le Comité est composé de scientifiques provenant surtout des sciences environnementales, il ne reste qu’un représentant du domaine de la santé depuis la démission du Dr Lanphear. Bien sûr, les aspects environnementaux sont critiques, mais la toxicologie sur l’humain est ce dont traite principalement l’ARLA.

Pourtant, les néonicotinoïdes combinés avec un ou deux fongicides font partie de l’enrobage appliqué sur presque la totalité des semences de maïs et de canola au Canada. Ces pesticides ne sont même pas requis. Selon l’agronome Louis Robert, « cette pratique nous incite à recourir à un produit contre les parasites sans qu’il soit utile… comme l’indiquent des études du CÉROM [Centre de recherche sur les grains], les ravageurs visés ne causent pas de dommages significatifs dans les champs du Québec, insecticide ou pas ».

Des études épidémiologiques crédibles sur l’effet des pesticides sur la santé existent. Citons le travail considérable effectué par Helena Sandoval-Insausti et son groupe de recherche de l’Université Harvard, dont les résultats ont été publiés il y a quelques mois. Le groupe multidisciplinaire a suivi durant une période d’environ 20 ans 137 378 femmes et 23 502 hommes qui ne présentaient initialement pas de maladie cardiovasculaire, de cancer ou de diabète aux États-Unis. Leurs résultats suggèrent que l’exposition aux pesticides résiduels sur les légumes et les fruits (LF) cultivés de manière conventionnelle vient annuler les bienfaits de manger 5 portions de LF par jour sur la santé. Seul l’apport de LF à faible teneur en résidus de pesticides était inversement lié à la mortalité.

D’autres études montrent que les résidus de pesticides peuvent entre autres avoir une incidence sur les maladies cardiovasculaires et sont associés à des effets indésirables sur la reproduction.

Conséquemment, le guide alimentaire devrait être revu et corrigé pour inclure l’impact des résidus de pesticides dans nos LF. Par exemple, « une pomme peut contenir des traces de 50 pesticides ». À ce cocktail, il faudrait également ajouter les métabolites des pesticides. Bref, il y a du pain sur la planche.

Parlant de pain, le plant de blé mûr est maintenant arrosé au glyphosate pour forcer le séchage au champ, même chose pour les légumineuses. Ainsi, les résidus sont directement sur l’aliment. Bon appétit !

Cette pratique n’est pas autorisée au Canada… en théorie. Le glyphosate dans son usage reconnu par l’homologation ne devait pas être appliqué directement sur la plante alimentaire. Mais qui vérifie cela sur le terrain ? Le fabricant du produit souhaitait faire rehausser le niveau acceptable sur les aliments pour ajouter cet usage directement sur l’aliment prêt à consommer. Devant le tollé causé par cette demande, le fabricant l’a retirée. Sachant fort bien qu’il est facile de vendre ce produit sans mentionner son interdiction à cette fin au Canada, pourquoi le dire au public après tout !

Santé Canada peut continuer à se plier devant le lobby de l’industrie des pesticides, il demeure que la nature gagne, mais avec des résistances et des pertes collatérales. Par exemple, on dénombre au moins 38 plantes résistantes au glyphosate, et la perte d’insectes butineurs, de micro-organismes présents dans les sols, etc., mettant ainsi en danger la saine production agricole.

Plus de vigilance de la part de Santé Canada, plus de discernement de la part des citoyens, plus de confiance en soi et de compréhension de la vie du sol de la part des agriculteurs, ainsi on pourrait réduire cette utilisation effrénée des pesticides.

