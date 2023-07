Droits et privilèges, le règne de la confusion

Droits et privilèges, il ne faut pas confondre les deux. Les droits, notamment ceux « de la personne », constituent des libertés reconnues à tous les citoyens du Québec et du Canada ; ces droits partagés sont une condition fondamentale de l’égalité qui doit régner parmi les citoyens d’une démocratie. Un privilège, en revanche, est, selon le dictionnaire Le Robert, un « avantage particulier accordé à un individu ou à une collectivité, en dehors de la loi commune ».

Au Canada, la jurisprudence a accordé au fil des ans aux personnes qui se réclament d’une religion toutes sortes de libertés qui ne sont pas des droits, puisque leurs concitoyens non religieux en sont privés, mais bel et bien des privilèges.

Le fait, par exemple, que les militaires ou les policiers sikhs aient la possibilité de modifier leur uniforme en arborant un turban qui est un symbole de leur appartenance religieuse constitue ainsi un privilège, qui leur est accordé au nom de leur religion, puisque tout militaire ou policier qui souhaiterait modifier son uniforme pour des motifs autres que religieux n’en aurait quant à lui pas le droit.

De la même façon, vous ne pourrez pas vous voir reconnaître par les tribunaux la possibilité d’enfreindre les règlements de copropriété que vous avez dûment signés, sauf si vous invoquez des obligations qui vous incombent au nom de votre religion (pour ériger par exemple une soucca sur votre balcon). Il ne s’agit pas, là encore, d’un droit, mais bien d’un privilège, puisque cette possibilité n’est pas offerte aux incroyants, ni d’ailleurs aux croyants qui ne partagent pas le même culte que ceux à qui les tribunaux ont accordé ce privilège.

La laïcité, dans son principe, n’a pas pour but de brimer les croyants, ni de faire de ceux qui pratiquent une religion des « citoyens de seconde classe », comme le prétendent et le répètent inlassablement leurs représentants, mais de les soumettre simplement à la loi commune ; autrement dit, elle a pour but de cesser de leur accorder au nom de leur foi des privilèges particuliers. C’est pourquoi elle est un des éléments essentiels de tout régime politique démocratique.

Si les croyants en question ont parfois du mal à l’accepter, c’est parce qu’ils considèrent que leurs croyances religieuses sont au-dessus des lois démocratiquement votées. Ils ont bien entendu le droit de le croire, mais il serait dangereux que la loi leur reconnaisse explicitement un tel privilège exorbitant.

En démocratie, la foi religieuse devrait relever de la sphère privée (et être protégée à ce titre au nom de la liberté de pensée), sans se voir pour autant reconnaître de multiples privilèges qui la placent légalement au-dessus de toutes les autres convictions, que celles-ci soient de nature morale, philosophique, politique ou autre. Faire des gens religieux une catégorie à part, dotée de privilèges substantiels, constitue un déni de l’égalité devant la loi qui devrait régner entre les citoyens d’une démocratie quels que soient leurs idéaux personnels.

Ainsi, en ce qui concerne l’une des causes sur ces enjeux qui est actuellement pendante devant les tribunaux, soit la contestation de l’interdiction faite aux écoles par le ministre de l’Éducation de mettre à la disposition de leurs élèves des lieux de prière, on peut se poser la même question : s’agissait-il d’un droit ou d’un privilège ? Pour apporter une réponse à cette question, il suffit de se demander si les mêmes écoles offriraient aussi libéralement des locaux à tous les groupes qui en feraient la demande afin qu’ils puissent faire la promotion de leurs convictions propres.

Dans tout ce débat entourant la laïcité, il faudrait peut-être en effet inverser la charge de la preuve. Il devrait incomber à ceux qui réclament de ne pas être soumis à certaines lois démocratiquement votées de prouver qu’ils revendiquent un droit effectivement partagé et dont ils sont injustement privés par le fait de cette loi, et qu’il ne s’agit pas d’un privilège qu’ils ne sollicitent que pour eux-mêmes. On sortirait ainsi d’une certaine confusion qui règne autour de ces questions.

Cela dit, le fond du problème n’est évidemment ni logique ni sémantique, il est éminemment politique. Il s’agit d’un choix de société. Contrairement au Québec, le Canada a fait le choix de ne pas être laïque et d’accorder à ses citoyens qui adhèrent à une religion de nombreux privilèges, privilèges qui font de ceux qui n’ont aucune religion des « citoyens de seconde classe ». Fera-t-il également le choix d’interdire aux Québécois d’opter pour une autre voie et d’adopter un modèle laïque qui seul garantit une véritable égalité entre tous ses citoyens ?

