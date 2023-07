Puvirnituq, le village dissident, a-t-il trouvé son second souffle?

En juillet 1983, Le Devoir avait été, sous la plume de François Bellemare, le seul média francophone à couvrir la troisième Conférence circumpolaire inuite, qui se tenait à Iqaluit, dans le futur Nunavut. Quatre décennies plus tard, le revoilà sur place pour prendre la mesure du chemin parcouru. Dernier de trois textes.

Le village de Puvirnituq, sur la côte de la baie d’Hudson, compte 1800 personnes. Surnommé P.U.V. (prononcé à l’anglaise : pi-you-vi), il est jaloux de sa réputation parmi les 14 villages nunavois : bastion de la langue, défendeur de l’autonomie et, surtout, historique fer de lance des dissidents à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Ce mouvement politique argumentait qu’en développant les coopératives fondées à la fin des années 1950, une autre voie serait possible ; qu’on pouvait refuser les millions offerts aux Inuits en contrepartie de l’extinction de leurs droits ancestraux. Endossée par onze des autres localités, la Convention est néanmoins en vigueur depuis 1975… pour le meilleur et pour le pire.

Superbement placée à la rencontre de la rivière Puvirnituq et de la grande baie salée, la localité se voit affligée de graves problèmes sociaux au début du XXIe siècle : drogues, alcool, violence. Ils sont suivis, en 2018, d’une tragique vague de suicides.

Malgré les difficultés de la pandémie, la municipalité a dynamisé plusieurs initiatives locales. La première est la Maison familiale Pituat, fondée en mai 2022 comme havre pour les victimes de situations familiales dysfonctionnelles, qui y trouvent refuge pour quelques heures ou quelques nuits. Des activités familiales, une garderie court terme et, surtout, une écoute basée sur le principe de promotion de la prévention sont offertes.

Sa directrice, Anna Alasuak, énumère les dangers qui guettent les jeunes : « Il y a des enfants victimes de violence des adultes, mais aussi beaucoup qui, simplement laissés à eux-mêmes, vont très jeunes aller sniffer de l‘essence — la drogue des pauvres. On reçoit tous ces cas sans trop de formalités, offrant ainsi une alternative au placement par la DPJ. Cet espace sécuritaire ouvert à toutes les générations agit comme un large groupe d’entraide. »

Au Centre communautaire Satuumavik, c’est sur la pratique du sport qu’on se concentre, autant pour les enfants que pour les adultes. Les premiers jours du mois (donc suivant l’encaissement des allocations sociales), le centre a moins de participants. Et beaucoup plus lors des périodes où la municipalité suspend provisoirement les permis de vente d’alcool pour freiner sa consommation.

C’est d’ailleurs tout un dilemme pour les conseils municipaux des localités inuites : permettre la vente encourage la surconsommation, mais l’interdire favorise les réseaux de contrebande. Sous le couvert de l’anonymat, un employé d’Air Inuit le confirme : Postes Canada interdit au transporteur d’ouvrir les colis suspects sans passer d’abord par une procédure très, très complexe. Les trafiquants ont le beau jeu !

Un artisanat qui peut (re)devenir rentable

À l’atelier communautaire de couture, les participantes viennent acquérir les techniques qui ne se transmettent plus de mère en fille comme auparavant. Jadis, rappelle Iga Kaliraq, coordonnatrice de l’atelier, toutes les femmes avaient appris dès l’enfance à traiter les peaux de phoques ou de caribous. Désormais, il faut une ressource plus formelle, avec formation technique. Sinon, le savoir-faire s’évapore. Ce programme de formation-production varie au fil des saisons. En juillet, on est dans la fabrication de tentes.

À partir de la classique « tente de prospecteur » que les Nunavois ont depuis longtemps adoptée, l’atelier suggère une panoplie de modèles. En faisant d’une pierre deux coups : on maintient et renouvelle les traditions artisanales féminines, tout en encourageant une activité économique non négligeable. Car pour celles qui maîtrisent la technique, un marché local existe : partout au Nunavik des familles entières passent encore beaucoup de temps à chasser, à pêcher et à piéger. Ça leur prend des tentes !

Un gouvernement régional ?

Bien que la chargée de projets à la municipalité, Maggie Nutaraluk Assapa, suive tous ces projets avec attention, il reste que le maire, Paulusi Angiyou, se dit concentré par les dossiers d’infrastructure à moderniser : eau potable, égouts, etc. Il laisse à la coopérative locale — l’une des plus anciennes du Nunavik — la charge des initiatives économiques. La coop est en effet impliquée comme détaillant alimentaire dans la distribution d’essence ou la répartition des produits de la chasse (par l’entremise du Programme d’appui aux chasseurs). Et, historiquement, confirme M. Angiyou, l’activité coopérative y est même plus importante que dans les autres villages ; une autre fierté de Puvirnituq… toujours moins pressée que Kuujjuaq à s’emballer pour la modernité.

La charmante localité de la baie d’Hudson se considère-t-elle toujours dissidente ? Question délicate, répond le M. Angiyou. « Disons qu’entre un développement économique pas trop effréné et le maintien de notre différence, on trouvera bien un équilibre. » Près d’un demi-siècle après la Convention de la Baie-James, le Nunavik réussira-t-il à négocier avec le Québec du Sud une nouvelle entente, qui transformerait les instances créées par la Convention de 1975 (ne constituant pour l’instant qu’une administration supramunicipale) en un véritable gouvernement régional ?

L’un des deux représentants nunavois mandatés pour mener ces pourparlers est Tunu Napartuk (ancien maire de Kuujjuaq et candidat libéral aux élections de 2018). Parlant couramment français, il me dit que le dossier est complexe : ira-t-on, comme au Nunavut, vers un gouvernement public, sans référence explicite à l’ascendance inuite, ou plutôt vers un gouvernement ethnique (basé sur la liste des bénéficiaires de la CBJNQ) qui, donc, exclurait les non-Inuits établis dans les 14 villages ? Malgré de nombreuses tentatives depuis deux mois, il n’a pas été possible d’interroger les responsables de la société Makivvik, pourtant l’un des acteurs clés pour tout ce qui touche le développement de cette « inuitie » québécoise. Grand dossier à suivre !

Une région sans routes, mais au bilan routier préoccupant Concernant la prévention routière, les autorités locales sont beaucoup moins proactives. Le soir de mon arrivée à Puvirnituq, un accident de véhicule tout-terrain (un VTT, ou « 4-roues ») est survenu à 100 mètres du lieu où je logeais, coûtant la vie à une adolescente de 17 ans. Un accident de plus, déploré le lendemain par la municipalité, qui abaisse son drapeau devant ses bureaux. Et ce n’est pas le premier accident mortel de l’année dans la région ! Comment ne pas faire le lien avec l’inaction généralisée partout au Nunavik, dont les villages sont sillonnés de véhicules non immatriculés (et donc non assurés) et conduits par des conducteurs sans permis ? On pourrait ajouter : sans cours préalables de sécurité routière et sur les VTT portant trois ou quatre personnes, même sans casques de protection ? Interrogé, le maire, Paulusi Angiyou, se limite à « souhaiter » une attitude plus stricte des policiers… sans vouloir pour l’instant insister auprès du Service de police du Nunavik. Il se cantonne à mentionner « des discussions en cours sur le sujet ».

