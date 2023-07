Le Nunavik en marche pour «inuitiser» ses institutions

En juillet 1983, Le Devoir avait été, sous la plume de François Bellemare, le seul média francophone à couvrir la troisième Conférence circumpolaire inuite, qui se tenait à Iqaluit, dans le futur Nunavut. Quatre décennies plus tard, le revoilà sur place pour prendre la mesure du chemin parcouru. Second de trois textes.

Au sein de l’Inuit Nunangat (qu’on pourrait traduire par l’Inuitie), le territoire fédéral du Nunavut et la région du Nunavik dans le Québec arctique vivent des réalités bien distinctes. Dans ce secteur du Nunavik, presque tous mes interlocuteurs jugent prioritaire l’adaptation à la réalité d’aujourd’hui des institutions découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). Bien que le bilan soit estimé positif sur plusieurs points (services de santé, création d’entreprises, maintien de la langue), une exigeante évolution est en marche au-delà du 55e parallèle.

Kuujjuaq (l’ancien Fort Chimo) est une capitale administrative affairée, un centre économique en expansion et le siège de plusieurs ressources en santé. Exemple, la maison Isurrivik (lieu de confort, en inuktitut), une nouvelle résidence pour personnes en perte d’autonomie. L’un des intervenants, William Bilodeau, précise qu’ici cohabitent des résidents à plus long terme avec d’autres, logés pour de courtes périodes — dites « de répit » pour les familles, avec lesquelles Isurrivik fait tous les efforts pour maintenir un contact quotidien.

La directrice, Jennie May, en est plutôt fière. Quand on évoque la perte d’autonomie à court ou long termes, on pense à des gens très vieux. Or, des patients plus jeunes en souffrent également ; par exemple, à la suite de problèmes médicaux. Ces gens ne seraient pas vraiment à l’aise dans une résidence pour personnes âgées. « Bien qu’on soit appuyés par l’hôpital local et la Régie régionale de la santé, on veut être une ressource désinstitutionnalisée, une vraie maison dont les résidents participent, selon leurs capacités, aux tâches quotidiennes, explique-t-elle. On a un grand salon, donnant sur un espace extérieur, avec même une cabane de pêche au bord de la belle rivière Koksoak. La résidence doit se rapprocher de nos valeurs traditionnelles. »

La désarmante franchise d’une jeunesse majoritaire

Autre visite : Qarjuit (Conseil des jeunes du Nunavik), dont la présidente, Janice Parsons, dépeint sans détour trois défis touchant les jeunes, ici nettement majoritaires. « Numéro un : l’éducation supérieure nous est difficilement accessible… et pas seulement en distance géographique ! En vérité, la minorité d’élèves qui finissent le secondaire n’a pas du tout le niveau des jeunes du Sud. L’entrée au cégep, francophone ou anglophone, cause un choc tel que beaucoup abandonnent dès la première année. »

Deuxièmement, même quand ils reviennent dans le Nord diplôme en main, peu d’emplois leur sont disponibles, hormis les postes subalternes. Pourquoi ? Janice reste évasive… Y aurait-il un lien à faire avec d’autres commentaires sur une difficulté à pénétrer les institutions nunavikoises déjà établies ?

Troisième défi : reprendre le flambeau de la langue. « Il est vrai que presque tous les jeunes parlent inuktitut, mais pas avec le niveau de maîtrise d’antan. » Le déplore depuis longtemps l’homme politique Zebedee Nungak, qui m’a déclaré entendre des jeunes parler « une langue dégradée, érodée, sévèrement affaiblie ».

Une solution, poursuit Janice, serait de poursuivre l’adaptation de l’enseignement collégial à notre réalité. Par exemple, le programme Nunavik Sivunitsavut (Nunavik, notre avenir), lancé à Montréal en 2017 en partenariat avec le cégep anglophone John Abbott. D’une durée d’un an, avec cours sur l’histoire, la gouvernance, la langue et la culture, il s’inspire d’un programme équivalent pour le Nunavut, qui, depuis trente ans, a produit des centaines de diplômés.

Beaucoup y voient une solution qui combinerait maintien de l’identité et développement des compétences professionnelles — une priorité souvent citée par les Nunavikois eux-mêmes pour réussir à « inuitiser » les institutions issues de la Convention signée en 1975.

Les points positifs ? « D’abord, les jeunes sont moins conservateurs que leurs parents ou grands-parents » On pense au récent défilé de la Fierté, organisé pour une seconde année à Kuujjuaq par une (très) jeune communauté LGBT. Malgré la désapprobation de certains, le drapeau arc-en-ciel a flotté dans le ciel de l’Arctique. « Comme avantage sur nos aînés, on a également une bien meilleure maîtrise des technologies numériques, si utiles pour les localités isolées. Finalement, il faut avouer que trouver du financement pour nos activités est assez facile. »

Ce dernier commentaire recoupe plusieurs autres, recueillis hors micro : il y a beaucoup, beaucoup d’argent affecté au Nord, aux Autochtones en général, et au Nunavik en particulier. Mais est-il toujours judicieusement utilisé ?

Développer une industrie de la construction préfabriquée

Si jadis les couples exogames unissaient typiquement hommes anglophones et femmes inuites (en témoignent les patronymes anglais Gordon, Watt ou Simon) et que l’anglais reste l’interface habituelle avec les gens du Sud, cinq ou six décennies de présence francophone expliquent le nombre croissant d’Inuits se nommant Beaulne, Duplessis ou Lamoureux, et qui témoignent d’une nouvelle donne linguistique.

C’est le cas des frères Daniel et Willie Gadbois, Inuits francophones de Kuujjuaq. Entrepreneurs en construction employant plus de 40 ouvriers (dont beaucoup venus du Sud), ils livrent des maisons préfabriquées aux différentes instances propriétaires de logements. Leur rêve ? Fabriquer sur place les composantes, plutôt que de les importer toutes faites. « On créerait beaucoup d’emplois locaux, qui rouleraient toute l’année. Car dans notre région, le manque de logements est criant. »

Leurs obstacles : le financement, ainsi que les coûts d’exploitation élevés des entreprises au Nord. « On est en pourparlers avec la Société Makivvik, qui après tout, a le mandat d’aider au démarrage et même au développement d’entreprises inuites existantes. Par exemple, on aimerait avoir une politique d’approvisionnement spécifique à la région. Avec l’avantage de développer sur place ce secteur industriel crucial. Bref, c’est tout le Nunavik qui y gagnerait » Un dossier à suivre ?

Une sommité linguistique Enfant des dernières années de la vie semi-nomade dans la baie d’Hudson, Zebedee Nungak est né en 1951 aux environs de Puvirnituq. Élève brillant, il fut envoyé à Ottawa pour son secondaire, dans le cadre d’un programme fédéral destiné à la formation d’une élite autochtone, mais dont un aspect moins noble (dévoilé bien plus tard) était de conduire secrètement une expérience sur les réactions de ces adolescents déracinés. Un documentaire (Experimental Eskimos de Barry Greewald, 2009) témoigne du traumatisme personnel que Nungak traîne encore, tout en assumant son rôle de membre d’une élite arctique éduquée. Il fut l’un des plus jeunes militants de l’historique génération qui s’opposa aux projets d’Hydro-Québec, et qui négocia la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Considérée comme le premier traité moderne entre Blancs et Autochtones, elle projeta brutalement les Inuits dans la modernité en même temps qu’elle établissait au Nunavik des institutions assez uniques à l’époque… au prix de déchirements internes entre signataires et les trois villages dissidents — dont Puvirnituq, que Zebedee dut quitter devant l’hostilité ambiante. Depuis, il n’a cessé de tenter de concilier pour son peuple la sauvegarde culturelle et le désir de modernité. Journaliste et auteur, pourfendeur des « eskimologues » d’autrefois, il a coréalisé un film satirique plutôt original (Qallunaat! Why White People Are Funny, avec Mark Sandiford, 2006). Il y incarne, dans un Institut de blancologie, le chef d’une équipe d’anthropologues inuits étudiant les Blancs : mesure du crâne, étude de notre langue et de nos moeurs sexuelles. La fiction farfelue d’un colonialisme à l’envers ! Deux fois candidat indépendant aux élections, il combine une fine analyse de l’histoire moderne à une haine maladive du nationalisme québécois. Décoré de l’Ordre national du Québec en 2017, il est maintenant directeur de l’Institut Avataq, qui se consacre à la langue et à la culture inuites, et reste à 72 ans une incontournable sommité linguistique.