Pour en finir avec la notation traditionnelle à l’université

Alors que la saison estivale bat son plein, le personnel enseignant universitaire commence, du bout des doigts, à anticiper une nouvelle année. Entre la rédaction du plan de cours, la planification des lectures et l’échafaudage des modules d’activités, la question de l’évaluation des acquis demeure incontournable. Quels seront les travaux à réaliser ? Quels en seront les critères et les consignes de réalisation ? Comment conduire une évaluation juste et précise des compétences de chaque étudiant ? Le sujet est vaste, plus complexe qu’il n’y paraît, et appelle une réflexion collective sur la place des notes dans le milieu universitaire et sur nos pratiques pédagogiques.

Le système des notes

Le système d’évaluation « traditionnel » repose sur une structure simple pour la communauté étudiante et enseignante, et pratique pour le modèle bureaucratique actuel. Dans un cours, les personnes étudiantes doivent effectuer une série de travaux : des quiz, des tests, des travaux écrits, ce à quoi s’ajoute la « participation en classe » — terme renvoyant à une approche qui a tendance à valoriser une posture sociale extravertie que ne partagent pas tous les individus dans une salle de classe. Ne pouvant être réalisé qu’une seule fois dans la session, chaque travail obtient une note qui vient s’ajouter, selon une pondération prédéfinie, à la note finale. C’est cette note qui apparaît dans le relevé officiel de l’établissement d’enseignement, accolée à une lettre équivalente (A+, B-, D) qui contribue à déterminer la moyenne pondérée cumulative de chaque étudiant, la fameuse GPA (grade point average, en anglais).

Sur le papier, cette structure d’évaluation apparaît facile. Elle semble répondre aux objectifs pédagogiques fixés par les programmes, et propose aux étudiants un même chemin à suivre, ce qui dissipe au passage la diversité caractérisant la communauté étudiante d’aujourd’hui et ses besoins.

Inéquitable et vide de sens

Pourtant, plusieurs études ont révélé la faiblesse empirique et les nombreux écueils du système d’évaluation qui est le nôtre. D’une part, quoi qu’on en dise, les notes sont incohérentes, irrégulières, et souvent attribuées par la personne instructrice selon une série de partis pris inconscients. Ne menant que dans de rares cas à une reprise du travail, elles ne communiquent à peu près rien des progrès, à la fois réalisés et à venir, de chaque étudiant, à moins qu’elles ne soient accompagnées de commentaires constructifs — ce qui est rarement le cas. D’autre part, cumulatives et nécessaires pour l’obtention du résultat final, les notes gomment la particularité de chaque personne étudiante tant dans son apprentissage que dans son parcours de vie. Fondamentalement inéquitable, le système traditionnel ne favorise pas le processus de coconstruction du savoir et le dialogue qui doit avoir lieu entre les différents acteurs de la salle de classe. Il n’encourage pas la personne étudiante à prendre des risques (pourquoi faire, si un mauvais résultat doit faire chuter la note finale ?), et laisse plutôt entendre la possibilité, pour l’étudiant, de négocier la note en fin de session, un cauchemar et un déni pédagogique que connaissent bien l’ensemble des personnes enseignantes.

Pour le dire avec Jesse Stommel, « les notes […] constituent la monnaie d’échange d’un système capitaliste qui réduit l’enseignement et l’apprentissage à une simple transaction. Elles sont un effort massif et coordonné qui extrait les individus du processus éducatif ».

Pour une pédagogie inclusive, collaborative… et rigoureuse

Peut-on envisager un système d’évaluation qui concilierait l’acquisition de compétences et de connaissances, les principes d’équité, de diversité et d’inclusion, et la valeur holistique de l’apprentissage ? Plusieurs systèmes alternatifs existent depuis plusieurs années. S’opposant à l’hégémonie de la note et à ses effets pervers, ces modèles tablent sur la mise en place de balises simples favorisant la répétition (processus indispensable en pédagogie), le dialogue et la responsabilisation de chaque acteur de la classe. La notation sous contrat, par exemple, invite la personne étudiante à choisir dès le début de la session la note et les objectifs d’apprentissage qu’elle entend valider, l’amenant ensuite à réaliser une série de travaux pour lesquels elle recevra, à chaque fois, des commentaires et la possibilité de refaire l’exercice. La notation en fonction des spécifications fonctionne de façon similaire, sans toutefois forcer chaque étudiant à faire son choix en début d’année. La dénotation, pour sa part, accole aux exercices traditionnels une série d’autoréflexions dans lesquelles l’étudiant critique ses progrès, l’amenant au bout du compte à s’attribuer sa propre note.

Ces quelques modèles d’évaluation partagent tous les mêmes principes : l’absence de note ; la communication de commentaires constructifs mettant en avant les progrès de la personne étudiante ; la mise en place de standards universitaires clairs, reflétant des compétences ayant fait l’objet de leçons et d’ateliers dûment intégrés au cours ; la possibilité de refaire le travail sans pénalité ; la liberté, pour chaque étudiant, de construire son parcours d’apprentissage.

Les ressources sont nombreuses, les expériences se multiplient et montrent que nous avons tout à gagner en intégrant ces systèmes alternatifs d’évaluation dans nos cours : le gain de temps qu’occasionne un tel changement ; la diminution de la charge mentale propre à l’évaluation ; la réduction du stress chez nos étudiants ; la mise en place d’un dialogue entre les membres de la communauté universitaire ; la création d’un environnement accessible, sans gardien du temple ni obstacle.

Qu’attendons-nous pour en finir avec la notation traditionnelle ? Libérés d’un modèle peu efficace et inéquitable, peut-être pourrons-nous redonner à la notion galvaudée de « rigueur » le sens qui lui manque depuis longtemps dans l’enseignement universitaire.