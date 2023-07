Le Nunavut entre vitalité démographique, diversité ethnique et défi linguistique

En juillet 1983, Le Devoir avait été, sous la plume de François Bellemare, le seul média francophone à couvrir la troisième Conférence circumpolaire inuite, qui se tenait à Iqaluit, dans l’actuel Nunavut. Quatre décennies plus tard, le revoilà sur place pour prendre la mesure du chemin parcouru. Premier de trois textes.

Dans la capitale nunavutoise, le festival Alianait d’Iqaluit bat son plein : avec sa programmation variée (arts visuels, théâtre, danse, cirque, et surtout musique), cette 18e édition est d’abord — tout comme la troisième Conférence circumpolaire inuite il y a 40 ans — une vitrine pour les régions de l’Inuit Nunangat (qu’on pourrait traduire par l’Inuitie) : Groenland, Alaska et l’Arctique canadien. Mais ce qui est nouveau est sa dimension interculturelle : aux inspirations traditionnelles mêlées d’influences musicales rock ou country s’ajoutent désormais des rythmes africains ou antillais.

Incongru ? Plutôt reflet d’une nouvelle réalité : la diversité ethnique. En 1983, je n’avais pas croisé à Iqaluit une seule personne noire ; 40 ans plus tard, la population d’origine africaine dépasse 400 personnes. Assez pour y célébrer en février dernier le Mois de l’histoire des Noirs ! En y ajoutant les nouveaux venus des Antilles, de l’Afrique du Nord, du Vietnam ou du Moyen-Orient, les pays du Sud élargissent la communauté francophone, jadis essentiellement d’origine québécoise.

Son dynamisme m’est souligné par François Fortin, Lavallois établi ici depuis dix ans : une garderie, des écoles primaire et secondaire (logées ensemble à l’école des Trois-Soleils), la troupe de théâtre Uiviit, le journal Le Nunavoix, une radio, ainsi que le Franco-Centre, espace multifonctionnel de la communauté franco-nunavutoise.

Diététiste venue « du Sud du Sud »

Les gens du Sud s’établissant dans le Nord sont de plus en plus fréquemment issus de communautés immigrantes qui se sont d’abord installées dans la grande région de Montréal, et dont le chemin a ensuite pris la route de l’Arctique. C’est le cas de la diététiste Madonna Achkar, d’origine syrienne, qui a répondu en 2017 à une offre du gouvernement du Nunavut. Établie à Iqaluit comme diététiste clinique, elle couvre également d’autres localités du territoire.

Elle me dirige vers Le guide alimentaire du Nunavut, qui déconseille tout produit carné industriel (saucisses, pâtés), mais suggère plutôt la consommation traditionnelle de poisson et de viande de chasse. Et la communication dans la langue des patients améliore grandement le suivi clinique. « Certaines ressources existent, comme le cours de base d’inuktitut, offert par l’employeur. Mais pour aller plus loin linguistiquement, j’ai dû ensuite suivre des cours privés. »

Arabophone, francophone, parlant l’espagnol, travaillant en anglais et de plus en plus en inuktitut, la diététiste polyglotte envisage-t-elle de s’y établir en permanence, avec son conjoint venu de France ? « Tant que nous serons contents, avec des emplois motivants et des pistes de ski de fond qui se déroulent vers l’infini, on restera ici ! »

Un territoire à la langue en recul accéléré ?

Lors de la Conférence de 1983, beaucoup d’espoirs entouraient le projet de création d’un nouveau territoire au-delà de la ligne des arbres, réalisé en 1999 à même un découpage des Territoires du Nord-Ouest. On l’annonçait même comme un nouveau Groenland. Et de fait, ce gouvernement territorial habité à 85 % par des Inuits se distingue par plusieurs aspects.

Politiquement d’abord : élus sans affiliation partisane, les députés désignent entre eux les membres du Conseil des ministres. Toujours minoritaire, ce dernier doit mener un gouvernement de consensus, avec des projets approuvés par l’ensemble du parlement. Démographiquement ensuite : le Nunavut affiche un taux de natalité disparu depuis longtemps des sociétés postindustrielles : 2,6 enfants par femme — presque deux fois la moyenne canadienne de 1,4. En quatre décennies, le territoire a ainsi doublé sa population, la plus jeune au pays. Aucun souci de pyramide des âges vieillissante ! Mais une forte pression sur le système scolaire et le parc de logements.

Depuis 24 ans, la faible progression du nombre de diplômés inuits a été compensée par l’embauche de milliers de gens venus du Sud — du Québec ou du Canada anglais, mais de plus en plus des communautés immigrantes habitant les grandes villes canadiennes. Ce qui renforce chaque année le statut de l’anglais, depuis longtemps lingua franca dans le Nord. À Iqaluit par exemple, où se forment beaucoup de couples mixtes, on constate un recul marqué de l’inuktitut comme langue parlée à la maison, désormais par seulement 45 % des foyers. Et dans l’ensemble des localités du territoire, 12 à 15 % des Inuits ne parlent déjà plus leur langue.

Même si beaucoup de résidents d’Iqaluit venus du Sud s’en retournent après quelques années, point donc à l’horizon une Inuitie de plus en plus multiraciale… générant un débat connu partout ailleurs au monde : celui de l’intégration à la société d’accueil.

Interrogé par Le Devoir, le ministre nunavutois David Akeeagok le reconnaît d’emblée. « On a mis beaucoup d’efforts pour développer les services, et trop peu sur la promotion de la langue, à l’école ou en milieu de travail — sans parler de l’enseignement aux nouveaux venus, menée jusqu’ici sans résultats notables. » Lors de la fondation du territoire en 1999, la promotion de l’inuktitut était pourtant une obligation légale du gouvernement.

Manque de budget, d’enseignants, de matériel didactique ? Ou simplement manque de volonté politique ? « Les questions de transport ou de logement restent prioritaires ; mais au Conseil des ministres, le dossier linguistique remonte de plus en plus en haut de la pile. » Et il conclut, sourire en coin : « Ça nous prendrait une politique plus résolue, comme au Québec ! »

Assumer son identité pluriculturelle Isabelle Chapadeau incarne bien la nouvelle génération de Nunavutois aux identités multiples. Née d’une mère inuite et d’un père québécois, la jeune femme de 25 ans a grandi à Sept-Îles (où on s’adressait à elle quelquefois en innu, langue autochtone de la Côte-Nord) avant de s’établir à Iqaluit à l’âge de 19 ans. Sa mère étant décédée lorsqu’elle avait 2 ans, elle y a néanmoins trouvé ses grands-parents maternels, dans un choc culturel aux multiples facettes : communiquer en anglais, se réapproprier peu à peu la langue de sa mère, se faire fréquemment aborder en français… Et peu importe le groupe qui l’entoure, toujours porter l’étiquette de « celle qui est d’ailleurs ». De retour au Sud (Montréal, puis Gatineau) elle commence à produire du contenu média sur TikTok, puis les capsules Ullumi, diffusées sur la plateforme Espaces autochtones de Radio-Canada. Maintenant en couple avec un Inuit d’Iqaluit, elle a décidé avec lui de se ré-ré-établir dans le Nord en septembre. Avec un bébé de 2 ans, la petite famille vivra une situation multiforme : la pénurie de main-d’oeuvre génère des possibilités d’emploi, mais le manque de logements y est très aigu. Même en comptant sur une famille élargie à cinq générations — l’arrière-arrière-grand-mère du bébé est décédée récemment — le parcours d’Isabelle, fait de milliers de kilomètres aller-retour Nord-Sud, sera d’abord identitaire : redevenir Inuite au Nunavut.