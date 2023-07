La crise climatique sonne le temps de la désintox

Je suis né en 1983. Il y a de cela à peine 40 ans. Quand j’étais enfant, la cigarette était omniprésente. Dans chaque recoin de notre quotidien, ce nuage et cette odeur si caractéristique s’insinuaient — lors de nos sorties en famille, au bowling, à l’épicerie, dans les parcs et même, jusqu’en 1986, dans les écoles, les garderies et les transports en commun. En entrant au lycée, on passait d’abord par le fumoir. Une bonne bouffée d’air vicié, quelle introduction à l’apprentissage !

Aujourd’hui, il est presque impensable de se souvenir de ces scènes. On se dit « quelle époque ! ». Pourquoi vous rappeler cette « vieille histoire », me demanderez-vous ? Eh bien, parce que les derniers changements significatifs à la Loi sur le tabac, notamment l’interdiction de fumer dans les bars et restaurants, se sont produits en 2005, il y a à peine 18 ans ! En moins de deux décennies, nous avons réussi le pari de la désintox. Nous l’avons fait pour nos enfants.

L’urgence d’un changement radical

Aujourd’hui, un autre défi se présente à nous, un défi encore plus grand. Nous devons nous désintoxiquer d’une autre dépendance nuisible à nos enfants et aux générations futures — notre addiction à un mode de vie insoutenable. Le réchauffement planétaire atteint un tel niveau que nous battons record après record de chaleur, et la planète brûle, littéralement.

Une récente analyse d’un professeur de l’Université Monash révélait que seulement 0,18 % de la surface terrestre était épargnée par la pollution de l’air. Lorsqu’on sait qu’elle est la cause de près de 7 millions de décès prématurés par année dans le monde et qu’elle réduit en moyenne l’espérance de vie de deux ans, ce n’est rien pour nous rassurer.

Le monde change, et pas pour le mieux. Les preuves de cette mutation dévastatrice se multiplient, des inondations aux périodes de smog intenses en passant par des feux de forêt et des tornades.

Une menace de longue date

Ce problème n’est pas nouveau. C’est en 1988 qu’on a évoqué pour la première fois le réchauffement climatique causé par l’homme. J’avais cinq ans. C’était l’année de la fondation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Aujourd’hui, ma plus jeune fille a cinq ans, et nous continuons d’ignorer les alertes des experts. Nous devons faire mieux, et nous devons le faire maintenant.

La tâche semble immense, mais elle ne l’est pas autant qu’on pourrait le croire. Nous avons déjà tous les outils pour y faire face. Nul besoin d’attendre le développement d’une technologie miracle. Les experts nous le disent depuis mon enfance. Voici ce que nous pouvons faire dès maintenant :

-Investir massivement dans les transports en commun locaux, interurbains et interrégionaux ;

-Densifier nos quartiers pour minimiser l’étalement urbain ;

-Encourager le commerce de proximité pour réduire la dépendance aux chaînes de distribution longues et coûteuses en énergie ;

-Délaisser l’automobile individuelle pour privilégier des modes de transport plus économes et plus écologiques ;

-Encourager le transport actif, comme le vélo et la marche, qui ont un impact minimal sur l’environnement ;

-Déminéraliser nos villes en privilégiant les espaces verts et les surfaces perméables ;

-Verdir le territoire, en plantant des arbres et en protégeant les espaces naturels.

Nous en sommes capables

Nous avons déjà prouvé que nous pouvions évoluer, nous adapter et faire des sacrifices pour le bien de tous. Le combat contre le tabagisme nous a montré que, lorsque nous leur faisons prendre conscience du danger, nous pouvons faire bouger nos politiciens.

Nous ne pourrons pas arriver seuls à nous sevrer de l’automobile et à changer nos modes de vie de façon suffisante pour créer un vrai changement durable. Nous aurons besoin de politiciens courageux, qui sauront faire face aux inévitables crises de résistance au changement qu’une telle transformation entraînera.

Cette lutte peut s’avérer payante à moyen et long terme pour nos collectivités. Par exemple, l’interdiction du tabac représente plus de 600 millions en économies de soins de santé par année. Or, dans la région de Montréal, le transport représente 40 % des GES. Selon la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les coûts de la congestion automobile ont doublé en dix ans et étaient évalués en 2018 à près de 4,2 milliards de dollars dans la grande région de Montréal. Imaginez les sommes que nous pourrions économiser en prévention au moment où nos villes ont besoin d’augmenter leur résilience face à la crise.

Quand j’étais petit, on prenait la route des vacances dans une voiture enfumée. C’est impensable aujourd’hui. J’espère que mes petits-enfants prendront la route des vacances en train et trouveront tout aussi anormales les mauvaises habitudes de ce début de XXIe siècle. C’est à nous de faire ce voyage vers un avenir plus propre, plus sûr, plus vert. Exigez du changement de vos élus dès maintenant !