Doit-on réduire le coût environnemental de la santé?

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Dans ce texte, nous réfléchissons à la tension éthique qui relie et oppose le droit à la santé et le droit à un environnement sain.

Le secteur de la santé est responsable, à l’échelle du Canada, de près de 5 % des émissions de gaz à effet de serre associées à l’activité humaine, une production dépassant largement celle de l’automobile au pays. Ces émissions sont générées, entre autres, aux différentes étapes du cycle de vie des médicaments et des technologies de la santé, de leur développement et de leur production, à leur utilisation et à leur élimination, en passant par leur distribution. Il est à noter que l’augmentation des maladies chroniques dans les pays riches et le vieillissement de la population pourraient accroître encore davantage l’empreinte carbone de ce secteur dans les prochaines années.

En 2021, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait que la crise environnementale liée aux changements climatiques est « la plus grande menace pour la santé de l’humanité ». En réponse à cet enjeu de société, et constatant la contribution de leur secteur à la problématique, des professionnels de la santé s’organisent sur le terrain.

De leurs réflexions sont nées plusieurs initiatives inspirantes qui se déploient. Le Réseau d’action pour la santé durable du Québec (RASDQ) en est un bel exemple. Une de ses missions : promouvoir « un secteur de la santé et des services sociaux à l’avant-garde de la lutte [contre les] changements climatiques, carboneutre et exemplaire dans ses pratiques environnementales ».

Nos agences d’évaluation des médicaments, des technologies et des modes d’intervention en santé et services sociaux pourraient emboîter le pas. Hélas, leur degré d’implication est limité par le mandat qui leur est confié et par les données souvent insuffisantes et éparses sur l’empreinte carbone des produits et services de santé qu’elles évaluent.

Un piège important doit aussi être évité : l’empreinte écologique du secteur de la santé, tout comme celui d’autres secteurs, est parfois réduite au calcul des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone. Or, l’utilisation de ressources non renouvelables qui entrent dans la composition de médicaments et d’autres dispositifs médicaux ou encore le rejet de composants chimiques et de résidus métaboliques dans les eaux usées des milieux de soin sont d’autres exemples de défis de taille.

Plusieurs pistes de solution concrètes existent déjà pour réduire les effets néfastes du secteur de la santé sur l’environnement, comme l’électrification des transports utilisés par le personnel soignant et les patients, le tri des déchets issus des milieux de soins, et le verdissement des hôpitaux afin de réduire les îlots de chaleur. Celles-ci n’impliquent pas nécessairement des grands dilemmes moraux. Elles nous invitent surtout, collectivement, à adopter de meilleures pratiques et à mettre en place des infrastructures favorables à celles-ci.

Des questions éthiques bien épineuses

En revanche, certaines avenues, potentiellement tout aussi prometteuses, peuvent s’avérer beaucoup plus sensibles, et soulever quelques questionnements éthiques. Ce peut être le cas, par exemple, d’efforts visant à diminuer le surdiagnostic et la surmédicalisation, ou encore à réduire l’emploi de matériel à usage unique dans les milieux de soins.

La question qui se présente tout à coup est la suivante : une politique visant à réduire l’empreinte écologique du secteur de la santé peut-elle compromettre la santé humaine ? Quels sont les risques ? Et quel niveau de risque sommes-nous prêts à assumer ?

Par exemple, vous semblerait-il acceptable, sur la base d’arguments écologistes, de compromettre la santé du personnel soignant et des patients en limitant au maximum l’emploi d’équipements de protection non réutilisables ? Probablement que non. En fait, est-il jamais moralement et socialement acceptable de parler d’environnement lorsque la santé humaine est en jeu (et parfois même la vie) ? Peut-on promouvoir des compromis écologistes en matière de santé ?

Autre cas de figure : devrions-nous considérer le « coût environnemental » d’un traitement avant de le recommander pour remboursement par le système de santé public ? Du moins, devrions-nous recommander prioritairement les solutions les moins dommageables pour l’environnement lorsqu’elles existent. Le cas échéant, accepterions-nous de compromettre, choisissant cette possibilité, une part aussi minime soit-elle, des bénéfices cliniques de l’intervention ? À qui devrait revenir la décision de tels compromis ?

Ces dernières années, le secteur agroalimentaire nous a démontré que certains consommateurs sont prêts à payer plus pour un panier d’épicerie plus écologique. Des études montrent également des concessions dans le domaine du textile. Dans le même esprit, devrions-nous voir apparaître des éco-étiquettes sur les médicaments en pharmacie, qui permettraient aux patients de faire des choix éclairés à la fois pour leur santé et pour l’environnement ? Serait-ce plutôt aux médecins et autres professionnels de la santé de choisir, à leur discrétion, les technologies de santé à utiliser, et les médicaments à prescrire, en fonction du coût environnemental le plus bas ?

Santé humaine et environnement sont indubitablement liés, et ce, de multiples façons. La réduction de l’empreinte écologique du secteur de la santé peut et devrait être motivée par le besoin de protéger non pas seulement les autres espèces vivantes et les écosystèmes, mais aussi la santé humaine elle-même.

Dans les prochaines années, la transition vers un secteur de la santé plus durable et écoresponsable soulèvera vraisemblablement quelques questions éthiques complexes. La bioéthique nous offre l’espace pour réfléchir aux occasions et aux préoccupations qui se présenteront à nous sur cette route. Cette réflexion doit passer par la consultation des nombreux acteurs du secteur de la santé et de la population québécoise dans son ensemble.