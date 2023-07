Le cellulaire à l’école fait encore débat, hélas

Contrairement à ce qu’on laisse entendre, le cellulaire en classe n’est pas un problème lié à la technologie. Ainsi, les éternels clichés nous serinant qu’il ne faut pas « diaboliser la technologie », qu’il faut « plutôt montrer aux élèves à bien s’en servir », les « responsabiliser plutôt qu’interdire » (ah, que c’est mal d’interdire !), tout cela est entièrement hors sujet. Qu’il s’agisse d’un cellulaire, d’une bande dessinée, d’un magazine ou d’un journal, le problème est toujours le même : l’élève peut les lire ou en regarder les images lorsqu’il est à l’extérieur de l’école, mais lorsqu’il est en cours, il doit être concentré sur le cours. C’est aussi simple que cela.

Outre la politesse élémentaire qui veut que lorsqu’une personne nous parle, l’écouter et non pas consulter son cellulaire soit la moindre des choses, chacun comprendra aisément qu’il n’y a pas de concentration possible si, lors d’un raisonnement mathématique ou d’une explication d’un texte littéraire, l’élève lit une page de bande dessinée ou répond à ses messages.

Et pourtant ! À entendre nos pédagogues, et même quelques professeurs — ce qui est un comble —, il faudrait tenir compte de l’« environnement des jeunes ». Ah, l’« environnement des jeunes » ! Quel beau concept ! Ne faut-il pas que « nos jeunes » puissent retrouver en classe leur « environnement familier », leur cellulaire, leur lit, leur musique et leurs certitudes ?

Mais de qui parlent-ils, exactement, ces « adultes de référence » avec leurs « jeunes » ? Des élèves sans doute, mais lesquels ? Des élèves sérieux ou des autres, ceux qui sont moins sérieux, ou pas sérieux du tout, ou même perturbateurs ? Alors certes, ces élèves perturbateurs, nous avons le devoir de les prendre en charge aussi, oui, bien sûr. Mais justement. Ces interminables discours sur la « responsabilisation plutôt que l’interdiction » empêchent précisément cette prise en charge. Tout ne se règle pas par le « dialogue » à l’école. Le cellulaire moins encore que le reste, comme chaque professeur peut le vérifier dans ses cours tous les jours.

Il ne suffit pas de dialoguer avec les élèves pour qu’ils se libèrent de leur cellulaire ; il faut interdire et punir, c’est-à-dire assumer nos responsabilités. Il est vrai que, contrairement aux administrations scolaires de ma jeunesse, on ne valorise plus, aujourd’hui, les professeurs qui savent faire preuve d’autorité. Les administrations actuelles ont plutôt tendance à les convoquer en leur reprochant leur manque de « bienveillance » et en attendant d’eux une autocritique. Comme si la « bienveillance » à l’égard du cellulaire en classe n’était pas une forme de malveillance à l’égard des élèves.

Nous devons protéger les élèves sérieux, ce qui suppose une lutte courageuse contre tout ce qui, dans une classe, peut venir les perturber ; et en interdisant aux élèves moins sérieux de perturber une classe, on les protège d’eux-mêmes. Quiconque a déjà enseigné sait très bien qu’une ambiance de travail entraîne tout le monde et qu’une ambiance de relâchement général, où l’on consulte son cellulaire selon l’envie du moment, décourage même les élèves qui voudraient travailler et se concentrer.

À vrai dire, il suffit d’être allé à l’école pour le savoir. Le droit essentiel et prioritaire des élèves, ce n’est pas le droit de consulter leur cellulaire, le droit de bavarder ou de négocier leurs notes avec leurs professeurs comme s’il s’agissait de marchands de tapis. C’est le droit d’apprendre quelque chose dans un climat de concentration rendu possible par l’autorité du professeur. C’est ce droit-là que nous avons le devoir de protéger avant tout, et si nous ne le faisons pas, nous ne faisons pas notre devoir — par manque de conscience professionnelle ou par faiblesse (ou les deux).

Même les mesures les plus strictes d’un professeur ne peuvent venir entièrement à bout d’un tel problème. On peut sortir de la classe un élève qui se fait prendre sur le fait avec son « cell » — c’est ce que je fais sans le moindre état d’âme au cégep —, mais l’objet est trop facile à dissimuler pour que ces mesures soient entièrement efficaces. Il n’y a donc qu’une mesure gouvernementale — les administrations scolaires étant généralement pusillanimes dès qu’il s’agit d’interdire — qui puisse proscrire la présence des cellulaires dans les classes et assurer ainsi le droit de tous à pouvoir se concentrer et apprendre quelque chose.

Je ne suis toutefois pas optimiste : nous avons tellement pris l’habitude d’invoquer la « responsabilisation des élèves » pour nous décharger de nos propres responsabilités et nous le faisons avec une telle bonne conscience, en faisant passer notre manque de courage pour de l’humanité et de la bienveillance, que les professeurs qui interdisent que l’on fasse en cours autre chose que suivre leur cours peuvent s’attendre à rester seuls — c’est-à-dire sans soutien administratif ni politique — pendant encore très longtemps.