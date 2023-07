Comprendre la montée du populisme au Canada

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, nous nous intéressons au populisme qui a le vent en poupe sur la scène politique, mais aussi dans les attitudes d’un nombre croissant de Canadiens.

D’après les mots de l’historien français Pierre Rosanvallon, le XXIsiècle pourrait bien être pour les démocraties libérales le « siècle du populisme ». Pour cause, le populisme s’est imposé depuis une vingtaine d’années comme l’idéologie ascendante en Occident, et il semble que le Canada ne fasse pas exception.

La signification du populisme est à plusieurs égards ambiguë, car le terme est utilisé comme mot fourre-tout dans la sphère politique et médiatique pour décrire, et surtout dénoncer, un large éventail de politiciens associés à la droite radicale et leurs discours jugés xénophobes, démagogiques ou autoritaires. Malgré ce flou sémantique, la recherche en sciences sociales a récemment offert à cette notion une rigueur conceptuelle qui délaisse son sens péjoratif et en fait un outil d’analyse rigoureux, permettant de rendre compte de plusieurs phénomènes politiques qui se manifestent non seulement à droite mais également à gauche du spectre politique.

Si l’on s’en tient à la définition du politologue Cas Mudde, qui est actuellement la plus largement acceptée, le populisme est « une idéologie qui considère que la société est séparée en deux groupes homogènes et antagonistes, le peuple pur et l’élite corrompue, et qui soutient que la politique devrait être une expression de la volonté générale du peuple ».

Donald Trump aux États-Unis, Jair Bolsonaro au Brésil ou Jean-Luc Mélenchon en France sont quelques exemples de ces politiciens qui fondent leur discours sur l’idée que l’establishment politique, économique et médiatique agirait dans son intérêt au détriment de celui du peuple. Ils rejettent généralement par le fait même les institutions traditionnelles de la démocratie libérale, sous le prétexte qu’elles sont les instruments de domination de ces élites, et se présentent comme les seuls fidèles représentants du peuple pouvant agir politiquement en son nom.

Le populisme au Canada

Au Canada, bien que le populisme soit une constante de l’histoire du pays avec l’apparition et la disparition de partis populistes (comme la Fédération du Commonwealth coopératif ou le Parti Crédit social, par exemple), il était admis jusqu’à tout récemment que la démocratie canadienne représentait un bastion résistant à cette nouvelle vague populiste qui frappe les démocraties occidentales depuis une vingtaine d’années. Or, plusieurs événements récents sont venus mettre en doute cette unicité canadienne.

D’abord, la création du Parti populaire du Canada, en 2018, par Maxime Bernier a signifié le retour d’un parti populiste dans le système partisan qui en était exempt depuis la disparition du Parti réformiste du Canada au tournant du dernier siècle. Ensuite, la nouvelle stratégie résolument populiste adoptée par le Parti conservateur du Canada depuis l’élection de Pierre Poilievre à sa tête en septembre dernier a marqué une première dans la politique canadienne, soit l’émergence d’une offre populiste provenant d’un parti traditionnel. Il pourrait s’agir d’une occasion sans précédent pour un parti populiste de récolter un succès électoral au Canada, alors que ce type de parti s’était jusqu’alors implanté dans les marges du système partisan, rendant leur croissance électorale ardue.

Mais plus encore, c’est le Convoi de la liberté du début de l’année 2022 qui a mis au jour l’adhésion d’une part des Canadiens à cette idéologie anti-élite. Au-delà de sa dénonciation des mesures sanitaires, ce mouvement protestataire a révélé le profond sentiment de dépossession politique qui anime un segment de la population. Et même si cet événement n’a rassemblé qu’une minorité de celle-ci, il traduit assurément une désaffection plus large, à divers degrés, de nombreux Canadiens envers leurs institutions qui ne répondent plus à leurs demandes.

Le populisme au Canada ne se présente donc pas uniquement sous forme de partis politiques, mais s’ancre également dans les attitudes des individus. De plus, bien que l’événement du convoi puisse sembler isolé et qu’on pourrait y voir un signal faible du populisme au pays, l’expérience du trumpisme aux États-Unis rappelle que ce ressentiment politique est souvent inaudible et sous-estimé jusqu’à ce qu’un politicien et son parti réussissent à le canaliser et à lui donner une voix. Ces événements pourraient ainsi constituer les balbutiements d’un populisme canadien à grande échelle.

Le populisme au-delà de la menace

Cette récente montée du populisme au Canada a été soulignée par de nombreux commentateurs. Or, cette mise en évidence a souvent été faite sous le signe de la menace. S’il est vrai que le populisme peut représenter un danger pour la démocratie et l’état de droit en entretenant une méfiance envers les institutions politiques, le condamner ne permet pas de s’en prémunir. Il faut plutôt chercher à comprendre ce qui rend cette idéologie si attractivepour pouvoir ensuite envisager une voie de sortie.

Prendre au sérieux le populisme, c’est donc prendre au sérieux les revendications qui le sous-tendent. Car bien que les populistes présentent une lecture simpliste et souvent erronée du fonctionnement du système politique, cette idéologie traduit néanmoins un réel sentiment de privation de voix politique vis-à-vis d’une élite jugée déconnectée des préoccupations des gens dits ordinaires. Ainsi, les défis démocratiques que soulève le populisme ne pourront pas être surmontés en montrant qu’il a « tort ». Le populisme se moque de la vérité et des faits ; il se nourrit des perceptions des individus.

Une partie de l’attrait du populisme réside certainement dans l’idéal démocratique qu’il porte au-delà de sa dimension contestataire anti-élite. En effet, au coeur de cette idéologie réside la promesse de la reprise du pouvoir politique par le peuple qui renoue avec l’idéal d’un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le populisme offre donc la vision puissante d’une démocratie qui serait en adéquation avec la volonté populaire.

En somme, même s’il est beaucoup moins développé qu’il ne l’est dans plusieurs autres démocraties, le populisme qui prend forme aujourd’hui au Canada met en lumière l’incapacité de la démocratie canadienne à offrir une voix politique à une part importante de la population. En prenant acte de la montée de cette idéologie au pays, il est possible d’entamer une réflexion collective sur la manière de remédier à ce problème. Pour éviter que ce sentiment de dépossession politique de nombreux Canadiens ne mène à une fracture sociale plus profonde, la solution ne consiste pas à confronter directement les populistes. Plutôt, il est nécessaire de trouver les moyens d’entretenir une solidarité sociale qui peut répondre aux revendications de ces citoyens qui se sentent trop souvent oubliés.