Pour que le REM s’arrête aussi à Pointe-Saint-Charles

Alors que les préoccupations soulevées concernant le bruit du Réseau express métropolitain (REM) ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, l’ouverture officielle du plus récent réseau de transport de la métropole le 31 juillet prochain se fera avec un grand absent : la promesse d’une station du REM à Pointe-Saint-Charles.

En effet, comme démontré dans de nombreux reportages, les citoyens de Pointe-Saint-Charles ont beaucoup souffert de la mise en place du réseau qui survole le quartier. La circulation entravée durant les travaux, le bruit causé par la construction et par le passage du train qui roule 20 heures sur 24, la poussière, le changement du paysage urbain et plus encore ; tout cela fait maintenant partie de leur quotidien.

Le tout s’ajoute à un contexte difficile dans un quartier qui souffre déjà grandement des entraves causées par le transport de marchandises lourdes, des voies autoroutières adjacentes, de la présence des trains de VIA Rail et du CN et plus encore. Nul doute donc que, malgré son charme incontesté, le cumul de ces sources de mécontentement pèse de plus en plus lourd sur les citoyens de ce quartier.

Bien que nous saluions les engagements de CDPQ Infra promettant la mise en place de mesures antibruit, il semble qu’une certaine justice voudrait au moins que les citoyens puissent profiter d’une station du REM. En effet, ces derniers sont actuellement mal desservis en matière de réseau de transport structurant collectif, et une station du REM dans Pointe-Saint-Charles leur permettrait d’avoir une voie directe et rapide vers le centre-ville, et donc un accès à l’ensemble du réseau de transport métropolitain.

Cela permettrait certainement de désenclaver une certaine partie du secteur, souvent considéré comme plus isolé, et permettrait désormais un accès privilégié à un ensemble de services. De plus, la vitalité et l’attrait du quartier seraient d’autant plus stimulés devant l’amélioration de son accessibilité pour l’ensemble de la population montréalaise. Il est évident que tout le monde y serait gagnant.

Bien sûr, cela ne remplacera en rien le besoin de réduire rapidement le bruit des trains du REM, convenons-en, mais les habitants du quartier pourront au moins profiter, eux aussi, des nombreux avantages du réseau. Sur ce point, il nous est important de saluer les engagements de CPDQ Infra, et nous espérons que la mise en place de mesures d’atténuation pourra se faire rapidement.

Transparence

Nous suivrons évidemment le dossier avec une attention particulière et nous estimons aussi qu’il sera absolument nécessaire que CDPQ Infra organise une assemblée publique avec la population locale affectée par le bruit pour leur faire part de sonplan d’action et de l’agenda des travaux, tout en précisant les améliorations prévues et les secteurs d’impact visés pour les mesures antibruit. Il nous apparaît clair qu’un lien de confiance et une discussion franche et ouverte, et ce, pour les années à venir, constitueront la clé de voûte d’une cohésion sociale réussie.

Une telle station permettrait également de desservir le futur quartier Bridge-Bonaventure, qui devra absolument pouvoir bénéficier d’un réseau de transport collectif structurant. Nous en sommes à prévoir la construction d’un développement novateur, fort d’une grande mixité sociale et d’un potentiel remarquable, mais qui, sans station, ne pourra être dûment intégré à la vie et à la vitalité montréalaise. Une occasion incroyable de construction de logements sociaux et abordables se présente à nous dans ce secteur en pleine crise du logement, et il nous faudra mettre en place toutes les conditions gagnantes pour qu’elle se matérialise. Ce serait donc un non-sens que ne pas corriger ce manque immédiatement.

Nous estimons qu’il serait injuste que les citoyens de Pointe-Saint-Charles voient le REM circuler au-dessus de leurs têtes jour et nuit ces prochaines années sans jamais pouvoir y accéder depuis chez eux. Cela aurait inévitablement le goût amer d’un projet qui préfère passer à toute vitesse entre L’Île-des-Soeurs et Griffintown plutôt que de s’y arrêter, soit la vision d’un train qui passe et qui passe, mais qui ne s’arrête jamais. Au contraire, donc, promettons-leur aujourd’hui une station et assurons-nous qu’ils puissent, eux aussi, finalement, monter à bord.