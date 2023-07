L’urgence d’agir vigoureusement pour sortir de la crise du logement

Cette semaine, la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) a diffusé ses données pour le mois de juin. Quel portrait pouvons-nous en tirer pour le premier semestre de l’année ?

Pour le premier semestre (janvier-juin) de 2023 comparativement à celui de 2022, ce qui frappe d’abord, c’est une chute dramatique des mises en chantier qui est observée, soit de 44 % pour le Québec et de 58 % pour la région métropolitaine (RMR) de Montréal.

Rappelons que ces baisses suivent celles enregistrées en 2022, soit de 16 % pour le Québec et de 25 % pour Montréal.

Ainsi, selon les données compilées, le nombre de mises en chantier dans la RMR de Montréal en 2023 pourrait être à son plus bas niveau depuis 25 ans.

Accélérer les mises en chantier

Nous nous éloignons donc dangereusement des niveaux de production de logements prescrits par des études récentes comme Pénurie de logements au Canada de la SCHL,  Le logement locatif au Québec de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec et Bâtir plus, plus vite et mieux. Pour une stratégie de densification intelligente du Grand Montréal de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le Chantier Montréal abordable convient lui aussi qu’il faut « construire davantage et plus rapidement ».

Lors de sa Grande conversation axée sur le logement, tenue en mai dernier, Centraide du Grand Montréal a fait ressortir que pour combler l’écart qui sépare la grande région de Montréal de la moyenne de l’OCDE pour la proportion des logements subventionnés, il faudrait multiplier par 3,6 le rythme observé depuis 1995.

La Chambre estime qu’il faudrait mettre en chantier 23 100 logements par année d’ici 2041 pour rétablir un certain équilibre au sein de la Communauté métropolitaine de Montréal. Il est fort probable que nous atteignions cette année moins de 50 % de cette cible.

S’inspirer de Corvée-Habitation

En 1982, face à la montée des taux d’intérêt, la profonde récession et la crise de l’habitation qui prévalaient alors, le Gouvernement du Québec, quelques semaines après la tenue d’un sommet socio-économique et malgré des finances publiques sous forte pression, mettait en place un audacieux programme pour favoriser la construction domiciliaire.

Ce programme fut nommé « Corvée-Habitation » et nécessita la collaboration de multiples partenaires. Il tabla sur une aide conjoncturelle pour amoindrir le choc de la hausse des taux d’intérêt. Il fut performant pour relancer la construction domiciliaire et de courte durée.

Il y a quand même des similitudes avec la crise actuelle du logement et des leçons à tirer.

À l’instar de ce qui s’est passé en 1982, le gouvernement du Québec devrait convoquer le plus rapidement possible l’ensemble des partenaires concernés pour définir ensemble un plan d’action à la hauteur des enjeux actuels.

Il faut que des budgets conséquents y soient alloués. Il faut que des mécanismes d’accélération soient mis en place. Il faut que des actions structurelles soient déployées. Il faut aussi que des actions conjoncturelles soient entreprises pour pallier la hausse des taux d’intérêt et l’inflation ; d’autant que dans son Rapport sur la politique monétaire dévoilé le 12 juillet dernier, la Banque du Canada prévoit que l’inflation retournera à 2 %, sa cible, seulement vers le milieu de 2025, ce qui ne laisse pas présager des baisses significatives des taux d’intérêt d’ici là.

Pour Montréal, la mise en oeuvre rapide de la revitalisation de sites majeurs, tels que l’Est de Montréal, Bridge-Bonaventure, l’hippodrome, Lachine-Est et Louvain Est, représente des occasions uniques et exceptionnelles à saisir rapidement, pour faire face non seulement à la crise du logement, mais aussi à celle des changements climatiques.

Les gouvernements du Québec et du Canada se doivent d’apporter des contributions financières pour le soutien à la revitalisation de ces grands sites, particulièrement pour la décontamination des sols, le développement d’infrastructures résilientes, la protection du patrimoine et le développement du transport collectif.

Pour sa part, la Ville de Montréal doit alléger ses processus afin d’accélérer ces développements. La mise en place récente de la cellule facilitatrice et le déploiement d’actions structurantes pour optimiser l’avancement des projets immobiliers sont de bon augure, de même que la mise en place récente d’un groupe de travail pour le développement de l’hippodrome et l’adoption du Programme particulier d’urbanisme pour le secteur de l’écoquartier Lachine-Est.

Amorcer la sortie de crise

À l’instar des villes de Gatineau et de Rimouski, qui ont récemment introduit des programmes novateurs et audacieux pour faciliter la construction de logements, en offrant notamment d’importants crédits de taxes foncières, à quand la mise en place à Montréal de tels programmes pour la construction de bâtiments résidentiels durables ou la reconversion de bâtiments à des fins résidentielles ?

Aussi, le comité-conseil du Chantier Montréal abordable doit rapidement donner suite à sa déclaration commune, idéalement avant le dépôt par le gouvernement du Québec du Plan d’action en habitation, afin de pouvoir l’influencer ou d’être prêt si le gouvernement se ralliait à cette idée de convoquer l’ensemble des partenaires.

L’acuité de la crise commande des actions immédiates et vigoureuses. Le Chantier Montréal abordable souligne avec justesse que « l’avenir du logement abordable à Montréal se joue sous nos yeux. Agissons maintenant ».