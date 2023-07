Quatre ans après, où en est la «diplomatie féministe» française?

En 2017, le président Emmanuel Macron érige la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes en « grande cause nationale ». Son volet extérieur a pris forme dans la diplomatie féministe annoncée en 2019. Quatre ans après, le bilan est nuancé.

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), une instance consultative indépendante, évalue les politiques publiques relatives à l’égalité et formule des recommandations au gouvernement. Le 3 juillet, il publie son rapport final d’évaluation de la Stratégie internationale de la France pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2018-2022).

Des efforts…

En interne, le HCE souligne les efforts du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de ses opérateurs (Agence française de développement, Campus France, Institut français, etc.). Un pilotage à haut niveau a été mis en place au sein du ministère pour la Stratégie, et le réseau des référents et référentes égalité s’est élargi, passant de 147 en 2017 à 214 en 2022. Des progrès ont été faits en termes de représentation, la proportion d’ambassadrices ayant passé, par exemple, de 14 % en 2012 à un tiers en 2022.

À l’extérieur, la France a augmenté ses contributions financières et a pris des engagements forts. Elle s’est démarquée dans la défense du droit des femmes à disposer de leur corps, ainsi que des droits de santé, sexuels et reproductifs. Elle a également été force de proposition sur les questions de genre au G7 de Biarritz en 2019 et lors du Forum génération égalité organisé à Paris en 2021 et lancé par ONU Femmes.

Auprès du Conseil de l’Europe, elle a appuyé la ratification de la Convention d’Istanbul, et a joué un rôle dans l’institutionnalisation de l’égalité homme-femme dans la structure et la programmation de l’Organisation internationale de la Francophonie en 2018. Enfin, la mise en place du Fonds de soutien aux organisations féministes a permis de financer à hauteur de 138 millions d’euros en trois ans des organisations féministes du Sud.

… insuffisants

Comme le rappelle le HCE, mener une diplomatie féministe est une tâche exigeante. La marge d’amélioration pour la France est importante, et les efforts menés ne sont pas suffisants : malgré l’importance de la Convention d’Istanbul, la situation des femmes dans des pays comme la Hongrie, qui refusent de ratifier la Convention, reste inquiétante. Le Fonds de soutien, lui, a rencontré des difficultés dans son application, les exigences bureaucratiques liées à l’obtention du financement ayant exclu de nombreuses organisations.

Ces manquements manifestent des problèmes de fond pour la diplomatie féministe, le premier d’entre eux étant l’absence de définition. Sans définition claire, il est impossible de poser un cadre d’action transversal et intelligible pour les acteurs concernés.

Cette absence se reflète dans les lacunes liées au « cadre de redevabilité opérationnelle » : en d’autres termes, il est difficile d’évaluer les politiques mises en place. Du manque de données et des indicateurs flous jusqu’aux tableaux Excel difficiles à remplir, l’accès à une information complète est limité pour la diplomatie féministe. Un tel manque de transparence a aussi été souligné au Canada par la vérificatrice générale en mars 2023 : sans données appropriées, il est difficile d’évaluer l’incidence réelle de l’aide sur les filles et les femmes.

La source principale de ces difficultés est financière. En raison de la faiblesse des effectifs en interne, « les plus gros efforts reposent sur les bonnes volontés, trop souvent féminines », pointe le HCE. Il en résulte des écarts majeurs de performance entre les représentations régionales, le ministère et ses opérateurs. Pour l’instant, le domaine du développement bénéficie de plus d’attention que d’autres, tels que le commerce ou la lutte contre les changements climatiques.

De même, l’ensemble de résolutions « Femmes, paix et sécurité » n’est pas reconnaissable dans la stratégie du ministère. La question du genre n’a pas été mentionnée dans le bilan du G20 à Bali en 2022, ni dans les discours de politique étrangère sur la guerre en Ukraine. Pourtant, les femmes et les filles sont particulièrement visées par les violences de guerre. Le HCE rappelle que « c’est cette opposition apparente, conduisant à considérer les droits des femmes comme accessoires, que la diplomatie féministe invite à réconcilier ».

En prenant l’exemple du Canada, le HCE suggère ainsi la création d’un pôle consacré à la diplomatie féministe ainsi que d’un poste d’ambassadrice dont la titulaire aura comme tâche d’en assurer la coordination.

De l’urgence de mieux faire

Si le bilan de l’application de la diplomatie féministe est nuancé, les besoins d’une bonne mise en oeuvre sont urgents. Avec la montée de la rhétorique et des politiques antiféministes et l’instrumentalisation constante des violences sexistes et sexuelles dans les conflits, le HCE rappelle que le « plaidoyer en faveur des droits des femmes adopte une posture de plus en plus défensive ».

La France fait partie du groupe restreint des États ayant adopté une politique étrangère féministe en 2023. Septième économie mondiale, elle ne contribue pas à la hauteur de ses ambitions et de ses moyens. Ne restant que le dix-septième contributeur d’ONU Femmes, le pays continue de traiter la question du genre comme secondaire et optionnelle dans sa politique étrangère. Pour que l’appellation « féministe » soit méritée, le HCE appelle la France à mieux définir, assumer et financer la diplomatie féministe, et rappelle que celle-ci « ne peut se résumer à des enjeux consensuels ».