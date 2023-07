«Made in Quebec», j’achète, donc je suis

Je suis Québécoise. Comme vous, probablement. Je mange du sirop d’érable et de la poutine, j’en gaspille, je conduis malgré les caprices terribles de l’hiver, j’achète des paires de mitaines à n’en plus finir, je bois du café Tim Hortons, je porte la chemise à carreaux avec fierté. Je mange, je gaspille, je conduis, j’achète, je bois, je porte, je suis fière. Je suis Québécoise.

Être « Québécois », au-delà d’un statut géographique ou bureaucratique, est une admission du conformisme consumériste, devenu paradigme de l’identité. Notre sens de la communauté, l’instinct que nous avons de nous identifier et de nous positionner en relation à notre société, est intrinsèquement dépendant de nos habitudes de consommation. Devrais-je plutôt les qualifier d’habitudes de « surconsommation », car qui dit consommation dit capitalisme, et qui dit capitalisme dit « toujours plus ». Alors que la spirale consumériste se répand d’individu en individu tel un cancer s’attaquant à nos cellules, est-il raisonnable de compter sur la santé du corps ? Comment peut-on s’attendre à ce que notre société nous permette de résister à la surconsommation qui la caractérise ?

Considérez avec moi le désenchantement des sociétés occidentales et capitalistes modernes, désenchantement auquel le peuple québécois ne fait pas exception. À peine sortant d’un XXe siècle où la hiérarchie humaine reposait sur les biens matériels, l’abondance et l’orgie derichesse, nous avons besoin de renouveau. Nous voulons tellement croire à l’équité sociale, au délaissement des classes, à l’existence d’une méritocratie, que nous croyons désormais nos hiérarchies basées sur la vertu.

Cet engouement narcissique et égotique pour la justification de notre privilège par l’entremise d’une « sainteté » blasphématoire ne fait que ragaillardir notre tendance à consommer. Nous n’achetons plus pour paraître supérieurs à nos voisins, nous achetons pour l’ÊTRE réellement. Différent raisonnement, même aboutissement. Tous les chemins mènent à Rome. Tant et aussi longtemps que l’entretien de cette hiérarchie absurde aura une signification culturelle ancrée dans les soi-disant « traditions québécoises », la surconsommation demeurera un instrument de « catapultage » social.

Consommez plus, vous serez de meilleures personnes ! Oui, consommez, et peut-être mériterez-vous de gravir l’échelle socioéconomique et d’atteindre le paradis de la « haute classe moyenne ». Voilà comment la pression culturelle enfonce notre tête dans l’océan de la surconsommation. À vous de vous débattre afin d’échapper à la noyade.

Et puis le subterfuge de la surconsommation ne se contente pas de joindre identité à consumérisme, non, il offre une solution à son propre problème ! À l’image du serpent mordant sa propre queue, d’un « ouroboros » infernal, le capitalisme répond aux inquiétudes grandissantes de la population, et ce, avec brio. La surconsommation menace de nous jeter dans un gouffre environnemental ? Pourquoi ne pas consommer local ou « zéro déchet » ? Continuons de consommer, mais selon quelques conditions, qui permettent davantage d’accentuer notre altruisme que de sauver la planète.

La société québécoise applaudit ses débauches oiseuses emballées dans du carton vert compostable. Plein d’optimisme aussi attendrissant que naïf, le message sociétal énumère les « petits gestes » qui nous sauveront tous de la catastrophe écologique : l’achat d’un véhicule électrique, de couches réutilisables, de shampoing en barre ou d’autres produits sans emballage. Remarquez-vous une tendance ? Eh oui, c’est la consommation. Il faut consommer pour compenser nos mauvais choix précédents, même si ces « mauvais choix » sont encore fonctionnels et suffisants. Puisque le besoin n’est ici aucunement matériel mais plutôt purement psychologique, il s’agit de surconsommation.

Sommes-nous conscients que notre bonne volonté agit comme outil du capitalisme ? Nous sommes tous coupables d’avoir succombé à la tentation du succube qu’est la consommation « éthique », moi la première. La quantité de produits « zéro déchet » inutilisés dans ma salle de bain me trahit certainement comme étant tout aussi naïve. Sans le savoir ni le vouloir, chaque membre de notre société contribue à son tour à l’effet domino. Avant de déconsommer, il faut consommer.

En somme, notre société est non seulement basée sur la consommation, elle l’aime. Elle l’aime d’un amour taché de compétitivité humaine et de dépendance affective. Résister à la surconsommation revient à briser le mariage parfaitement délicat et équilibré de la pression des pairs et de l’opportunisme pervers du capitalisme. C’est un péché social que notre culture ne nous pardonne pas.

Loin d’appuyer la résistance au consumérisme, la société québécoise joue contre nous. Par habitude, peut-être, ou bien par peur. Car, après tout, que deviendrions-nous sans la consommation qui coule dans nos veines ? Des hommes perdus dans le désert de l’identité, en déréliction. Voilà ce que nous deviendrions, chers lecteurs et lectrices du Devoir.