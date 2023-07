Les professions du droit face à l’ubérisation et à l’intelligence artificielle

Le 19 mars 2020, je devais donner une conférence aux étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke sous le titre : l’ubérisation du droit ; c’était trois jours après le décret du confinement total du Québec, elle fut contremandée. L’actualité récente sur l’intelligence artificielle (IA) et ChatGPT m’a incité à revoir cette conférence demeurée dans mes cartons.

Pour bien se comprendre, voici ce que j’entends par ubérisation. C’est l’application, à une activité économique donnée, des résultats que procure la systématisation numérique des étapes de production, alliée au recours à une main-d’oeuvre non professionnelle, externe au milieu traditionnel de cette industrie. Celle-ci recoupe tous ceux que les économistes Pierre Boucher et Henri Beauregard désignent comme les « uber-compétiteurs ».

Bien avant que l’entreprise Uber chavire l’industrie du taxi un peu partout dans le monde, l’Amérique juridique anglo-saxonne a connu un phénomène d’un apport professionnel étranger rendu possible grâce à Internet et qui est venu exercer une pression importante sur le coût de la prestation de divers services de nature juridique. Il s’est agi de nombreux juristes de l’Inde par exemple, qui ont eu l’intelligence de se faire admettre à différents barreaux aux États-Unis, notamment à ceux des États de Californie et de New York.

Ils peuvent ainsi, à partir de l’Inde, fournir en toute légalité et avec compétence à de grandes firmes d’avocats des services de recherche et de traitement de dossiers à une fraction de leur propre coût de revient, le in-house cost. Le juriste britannique Richard Susskind décrit bien le phénomène. Les jeunes juristes tout juste diplômés, qui voient se resserrer les fenêtres d’accueil dans les grands cabinets, sont ceux qui écopent.

L’exercice du droit étant partout réglementé, l’ubérisation ne s’est chargée que de satisfaire, en ligne, à des besoins simples et formatés, formulaire de contrat ou de testament, procédure de contestation d’un billet d’infraction, alouette. Aucun conseil ! Les chercheurs économistes Pierre Boucher et Henri Beauregard citent d’ailleurs dans leur travail de recherche une étude des professeurs Carl Benedikt Frey et Michael Osborne de l’Université Oxford qui situe les services juridiques au troisième rang des secteurs d’emploi les moins risqués devant neuf autres catégories au risque croissant.

Néanmoins, le phénomène en a amené plusieurs à s’interroger sur la pertinence économique de recourir à un professionnel, en quelque sorte surqualifié, pour rendre un service au sujet de questions aux solutions déjà fort connues et bien établies en doctrine et en jurisprudence.

Un effet rapide et dramatique

Arrive l’Intelligence artificielle ! La donne s’inversera-t-elle ?

Dans le numéro de mars 2023 de L’Actualité qui consacre un volumineux dossier à l’IA, un journaliste questionne ChatGPT sur les effets que des plateformes conversationnelles telles que la sienne auront sur les professions dites libérales. ChatGPT répond que « sont touchés les emplois qui impliquent principalement des interactions répétitives ». Et illiste dans l’ordre : « les avocats, les comptables, les agents immobiliers et les psychologues ».

À mon avis, l’effet sera rapide et dramatique chez les jeunes avocats qui déjà ne sont plus tenus de courir au palais de justice à la place de leur patron pour y présenter dossiers et pièces de procédure, ces dépôts se faisant maintenant en ligne. Restaient les recherches en doctrine et en jurisprudence, également facilitées par l’informatique, et l’élaboration et le montage des dossiers. Vrai également pour la pratique non litigieuse de la profession.

Le Barreau du Québec a bien entendu venir le train. Son service de formation a fait subir ce printemps à ChatGPT un volet du questionnaire d’admission à la profession. Un résultat de 30 % a semblé réjouir les formateurs. Toutefois, la version ChatGPT du moment n’avait été « exposée » qu’au droit américain et, à mon avis, ce n’est qu’une question de temps pour que lui-même et ses semblables se mettent à la tâche ici même.

Les juristes offshore n’ont pas été attirés par le petit marché du droit québécois, d’autant que son particularisme civiliste constitue une sorte de barrière. Ce ne sera pas du tout le cas pour l’intelligence artificielle. Y a-t-il branle-bas dans les cabinets ? Un professeur de faculté m’affirmait tout récemment que 2000 avocats quittaient la profession chaque année.

Qu’en est-il pour la profession notariale ? À part quelques procédures non contentieuses en droit des personnes que les notaires instrumentent pour présentation au tribunal, l’exercice du droit par les notaires est bien éloigné du prétoire. Et ce volet de la pratique notariale, un droit de proximité, est davantage basé sur la relation très personnelle du professionnel avec son client que sur de vastes recherches dont le fruit est destiné à la réflexion du tribunal. À mon avis, ChatGPT et ses semblables n’auront que peu à faire ici.

Pour l’exercice en droit des affaires conventionnelles, l’IA sera un outil rapidement indispensable tant pour le notaire que pour l’avocat non plaideur. Tous deux seront équipés pour une prestation de qualité, plus rapide et moins coûteuse pour le client. Toutefois, « moins coûteuse » signifie aussi moins d’interventions de collaborateurs et d’auxiliaires. Donc moins de juristes à la tâche !

Reste le droit immobilier. L’impact de l’IA sera ici capital. Que préférera l’acheteur d’une maison devant le choix de voir son notaire ou de régler son achat en ligne après avoir reçu une information de qualité et à jour grâce à l’IA ? Le créancier hypothécaire a déjà, dans bien des cas, obtenu une sécurité adéquate par l’intermédiaire d’un assureur spécialisé. Pour l’autre partie, l’emprunteur, l’IA offrira-t-elle une protection adéquate aux consommateurs ?

Dans le domaine du droit, le questionnement qui s’impose appartient aux facultés universitaires : aura-t-on toujours besoin d’un millier de nouveaux diplômés chaque année ? Envers les jeunes, elles ont un sérieux devoir de réflexion et de transparence.