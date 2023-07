La gauche a-t-elle vraiment abandonné l’économie (et le prolétariat)?

La gauche est dans une impasse. Mais pourquoi ? On entend répéter de façon périodique, tant au Québec qu’en France ou aux États-Unis, qu’elle aurait abandonné le domaine économique, délaissé le prolétariat pour ne plus parler que de questions d’identité, de diversité, de discriminations raciales, hétérosexistes, transphobes, etc. Pourtant, loin de se fonder sur des faits, ce discours relève plutôt du pur sentiment (réactionnaire). Et bien qu’il se présente dans les habits d’une vieille gauche qui ne s’y reconnaît plus, il se révèle plutôt en fait celui d’une nouvelle droite qui ne dit pas son nom. Il est temps de faire le point.

D’abord, la base. Depuis les années 1960-1970, la gauche a sensiblement élargi son éventail thématique, accordant plus d’attention aux questions raciales, d’impérialisme, de genre et d’écologie. À partir des années 1990, cependant, la « gauche » d’establishment un peu partout dans le monde s’est convertie au néolibéralisme, lequel se montre également fort habile à coopter et à dégriffer les notions d’inclusion et de diversité. Toutefois, et contre ce néocentrisme technocratique, d’autres ont depuis repris le flambeau de la gauche. En outre, en examinant aujourd’hui les programmes politiques de Québec solidaire (QS) et de La France insoumise, on voit d’emblée que les questions qui dominent leurs programmes respectifs demeurent largement liées au logement, à l’emploi, à l’amélioration des services publics (santé, transports, éducation) et à l’écologie.

Chez QS : « lutte contre la pauvreté », « transport en commun à moitié prix », « une assurance dentaire publique », « chantier de 50 000 logements sociaux », « gratuité de la contraception », « nouvelle politique agricole », etc. Outre-Atlantique, quid du programme de la NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) ? « Établir la garantie d’emploi », « lancer des grands chantiers écologiques, créateurs d’emplois », « garantir une retraite digne », « instaurer la souveraineté alimentaire par l’agriculture écologique et paysanne », « socialiser les biens communs fondamentaux ».

Mais qu’importent les faits, n’est-ce pas ? D’ailleurs, lorsqu’à gauche on aborde de front les questions économiques, ne nous traite-t-on pas invariablement de rêveurs utopistes ? Durant la campagne électorale de 2006, Françoise David et Amir Khadir étaient les seuls candidats à présenter un programme chiffré (une tradition qui perdure à QS). Ça n’a pourtant empêché personne de continuer à les taxer de « pelleteux de nuages », comme si la réalité n’avait aucune emprise. Récemment en France, même si La France insoumise est montée au front contre la réforme des retraites, c’est plutôt le Rassemblement national, pourtant resté silencieux sur le sujet, qui récolte les bénéfices du sentiment anti-Macron.

Mais voyons-y donc de plus près. En consultant l’histoire récente, on s’aperçoit que c’est d’abord en réalité la droite qui, depuis les années 1980, racialise le mouvement ouvrier et s’applique à le fracturer autour de sujets clivants d’ordre culturel. Si Reagan avait ses welfare queens (bien évidemment codées afro-américaines), en France, on décrédibilisait les grévistes de l’industrie automobile en insistant sur leurs origines marocaines et turques, et en insinuant de supposés motifs « islamistes » à leurs mobilisations.

En effet, avant la gauche elle-même, c’est la composition démographique du monde du travail qui s’est en fait considérablement transformée. Durant les Trente Glorieuses, l’accès abordable à la propriété embourgeoise le prolétariat blanc. La main-d’oeuvre immigrante qui le remplace au bas de l’échelle, la normalisation de la présence des femmes sur le marché du travail, puis la visibilité croissante des personnes LGBTQ+ contribuent à complexifier la politique de la gauche. Il devient impératif d’aborder les discriminations raciales, sexistes et homophobes, barrières importantes à l’accès à un logement décent et à des conditions de travail dignes. Récemment, la crise de la COVID-19 a dramatiquement mis cela en évidence, puisqu’une des catégories les plus brutalement happées par le virus, après les aînés dans les CHSLD, était justement la cohorte de travailleurs immigrants précaires qui en prenaient soin.

L’émancipation et la dignité humaine sont l’âme véritable de la gauche. Celle-ci ne saurait rester fidèle à elle-même en se limitant à un économicisme fruste. Il est cependant essentiel de comprendre comment la question de l’inclusion est aussi un défi d’ordre matériel, économique et sécuritaire.

Ce que fait mine d’ignorer la prétendue gauche « traditionnelle », c’est qu’au-delà de la dialectique élémentaire de la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat, notre système capitaliste colonial excelle à la prolifération de multiples sous-classes subalternes inégales, transférant ce faisant sur ces dernières le fardeau du contrôle social, maintenant ainsi une pression baissière constante sur les salaires, les conditions de travail et d’existence de tous. Face à cette vieille ruse des dominants, ces batailles contre les discriminations et les violences racistes et de genre, au même titre que l’écologie et l’économie politique, sont autant de fronts dans un même combat face au capital, à la paupérisation et à la destruction du bien commun.