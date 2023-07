Les contraintes paradoxales de la féminité

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, Chiara Piazzesi réfléchit au pouvoir de contrainte et de surveillance qu’exercent les critères de beauté sur les femmes.

la mi-avril sur Instagram, Véronique Cloutier a partagé sa frustration devant deux types de commentaires sur son apparence reçus à quelques heures d’intervalle. Dans la première salve, on lui reprochait une tenue trop décontractée, avec un jean et une chemise dite oversize. Cette tenue, lui disait-on, ne convenait pas à une femme de son âge (« ce style ne va pas à tout le monde… ») ; elle aurait dû oser des vêtements plus sexy.Dans la deuxième salve, on lui reprochait une tenue plus moulante, élégante, disons même sexy. Cette tenue, lui expliquait-on, ne convenait pas tout à fait à une femme de son âge. Comment Véro devrait-elle donc s’habiller pour correspondre à tous les critères qu’on lui intime d’appliquer à ses choix esthétiques ?

Si vous pensez qu’il n’y a pas de solution à ce casse-tête, vous avez raison. Interrogez n’importe quelle femme de votre entourage : il y a de bonnes chances qu’elle se soit retrouvée dans la même impasse, même après avoir réfléchi longuement à sa tenue. Pis, il est probable qu’elle se retrouve, au quotidien, face à des doutes déchirants sur son apparence. Quels problèmes superficiels, direz-vous, face à la guerre et aux changements climatiques ! Certes.

Mais voici un premier paradoxe. Notre collectivité enseigne encore aux filles, et aux femmes, que la beauté est au centre de leur dignité et de leur valeur sociale, qu’elle est ce par quoi chacune se fait remarquer et valider (« comme tu es jolie aujourd’hui ! », « quelle belle petite robe ! »). Cette beauté est même un « pouvoir » qu’elle peut mobiliser pour ses propres fins. Le hic, c’est que quand les femmes s’y intéressent, y investissent ou s’en soucient, voilà qu’elles sont déclarées superficielles, égocentriques, égoïstes, « narcissiques ». On dit d’elles qu’elles sont insensibles aux « vraies » affaires.

Ces contraintes paradoxales sont plus évidentes lorsqu’elles ciblent les femmes « d’un certain âge » (un seuil aussi redoutable qu’indéterminé, par ailleurs) parce que ces dernières sont souvent en mesure de les dénoncer. Mais elles s’appliquent également aux plus jeunes. Prenez le phénomène de la prétendue « hypersexualisation » des jeunes femmes sur les réseaux sociaux. Pendant de longues décennies, la publicité et les productions culturelles ont incité les jeunes femmes à s’exposer aux regards, à être fières de leurs corps, à s’approprier leur sexualité et leur pouvoir de séduction, à se défaire de la morale du « double standard » qui réprimande les femmes pour des conduites sexuelles « masculines ».

Pourtant, quand les jeunes femmes répondent à ces encouragements, se montrent et se plaisent à le faire, rien ne va plus. Leur désir d’afficher un corps sexy qui correspond aux modèles qui leur sont proposés depuis l’enfance (il suffit de quelques minutes par jour sur TikTok, avec ou sans supervision, pour qu’un enfant en ait une idée exacte) est alors considéré comme découlant d’un besoin pathologique d’attention, d’une personnalité narcissique, d’un manque de confiance en soi. Comment développer une confiance en notre apparence quand la collectivité nous dit clairement qu’on ne pourra jamais bien faire ? Où situer le seuil du besoin « pathologique » d’attention sur des plateformes comme les réseaux sociaux où attirer l’attention des autres (« J’aime ! ») est au coeur même de l’affaire ?

Le piège de l’injonction à « l’authenticité »

Il faudrait que les (jeunes) femmes reviennent à une apparence plus « authentique », direz-vous. La beauté, après tout, rayonne de l’intérieur, c’est un équilibre interne, un bien-être spirituel et corporel. Encore une fois, ce conseil, qui relève du gros bon sens, a des conséquences paradoxales : où place-t-on le seuil de l’authentique, du naturel ? Pas de chirurgie esthétique, pas de maquillage, pas d’épilation, pas de coupe de cheveux… ? La beauté naturelle permet-elle de montrer fièrement un visage ridé, ou condamne-t-elle à conserver une peau parfaite à cinquante ans ? N’est-ce pas ici, chez nous, qu’une politicienne s’est fait ridiculiser dans l’espace public parce qu’elle n’épilait pas sa moustache ?

Pensez à une expression paradoxale comme « maquillage naturel », qui ne semble pas nous froisser outre mesure sur les pages des magazines ou dans les tutoriels en ligne. Toute recherche sur le Web vous instruira aisément sur le nombre très élevé d’étapes, et surtout de produits cosmétiques, demandées pour réaliser cette naturalité artificielle, ou cette artificialité à l’apparence authentique. Ce que nous appelons « beauté naturelle » n’a, hélas, rien de « naturel » : c’est un idéal qui réclame plutôt aux femmes un compromis éphémère, voire impossible, entre « ne pas en faire assez » et « trop en faire », deux concepts, encore une fois, aussi redoutables qu’indéterminés.

La participation des femmes à la culture de la beauté est organisée par une série de contraintes normatives contradictoires, qui exposent les choix des femmes à une sanction sociale inévitable, comme ce fut le cas pour Véronique Cloutier. L’approbation collective est soumise à la conformité à des critères paradoxaux, qui demandent aux femmes d’incarner une chose (une version de la féminité) et son contraire. Ce n’est pas la tenue de Véro qui est inappropriée. Le problème réside plutôt dans les critères qui font qu’elle — comme la majorité des femmes — ne pourra jamais viser juste en matière d’apparence et de féminité.

L’été, c’est fait pour penser, mais c’est aussi un très bon moment pour développer de nouveaux réflexes. Commençons par changer ceux qui font que nous critiquons les femmes autour de nous et dans l’espace public sur la base de leur apparence. Cet été, quand vous serez sur le point de valider ou de juger une femme sur sa présentation physique, mordez-vous la langue et parlez de la météo, de recettes de cuisine ou taisez-vous tout court.

Critiquez-la sur de « vraies affaires » s’il y a lieu (on est capables de recevoir des critiques, testez-nous), plutôt que sur de supposées qualités morales que vous attribueriez sur la base de son esthétique corporelle. Parce que c’est ça, le noeud du problème, voyez-vous ? On se permet de juger la moralité et la capacité de jugement d’une femme quand on lui dit que sa tenue n’est pas appropriée. Ce faisant, c’est sa personne qu’on remet en cause : c’est pour ça que ça fait mal, et, surtout, c’est pour ça que la beauté n’est jamais une question de surface pour les femmes.

Cet été, faites-vous des muscles féministes : entraînez-vous à retirer à l’apparence le pouvoir de contrainte, de surveillance et d’humiliation qu’elle peut avoir sur les femmes.