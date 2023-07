Le kitsch selon Milan Kundera

L’auteur est professeur de littérature à Montréal, collaborateur de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants ? (Boréal, 2008).

Le rideau vient de tomber sur le dernier acte de la vie du romancier franco-tchèque Milan Kundera. Kundera fut indéniablement un des derniers grands romanciers du XXe siècle ; c’était aussi un excellent essayiste. Il a rédigé parmi les meilleurs romans contemporains, de ceux qui savent capter et révéler l’esprit d’une époque ; ce faisant, il a permis à notre connaissance du monde de progresser, ce qui était, selon ses propres dires, « la seule morale du roman » (L’art du roman, p. 16).

Cela dit, on a parfois le sentiment — et je l’écris sans le moindre cynisme — que les gens meurent à temps ; qu’en un certain sens, le moment est venu qu’ils meurent ; non pas — pas du tout — parce que l’on aurait souhaité leur mort, mais plutôt parce qu’ils deviennent tellement étrangers au monde qui les entoure qu’il semble mieux pour eux qu’ils ne tardent pas trop à tirer leur révérence.

On est en effet bien obligé de reconnaître que celui qui avait dans ses romans et ses essais mis en avant l’ambiguïté du réel et le doute qui va avec, l’ironie, les aspects risibles de la vie, tout ce qu’il appelait la « légèreté de l’être », devait être quelque peu déconcerté par l’incroyable esprit de sérieux qui aura marqué la dernière décennie de son existence.

Que pensait-il donc de ce retour — totalement opposé à ce qu’il estimait être l’« esprit du roman » — d’« un monde où le bien et le mal » sont de nouveau « nettement discernables » et dans lequel le désir « de juger avant de comprendre » se manifeste désormais à chaque instant (ibid., p. 17) ? Comment considérait-il ce déferlement de bonne conscience sous lequel succombe de nos jours tout recul critique, lui qui définissait le kitsch comme « le besoin de se regarder dans le miroir du mensonge embellissant et de s’y reconnaître avec une satisfaction émue » (ibid., p. 160) ? « Au royaume du kitsch, ajoutait-il, s’exerce la dictature du coeur » et là où « le coeur a parlé, il n’est pas convenable que la raison élève des objections » (L’insoutenable légèreté de l’être, p. 361).

De quelle façon appréhendait-il ce nouvel environnement où une blague un peu salace ou la prononciation d’un simple mot peut vous valoir les mêmes déboires que ceux qu’affronte, dans la Tchécoslovaquie communiste, Ludvik Jahn, le héros de son roman La plaisanterie (1967) ? Une des questions fondamentales que pose l’art du roman étant, selon lui, « Qu’est-ce que l’identité d’un individu ? » (Le rideau, p. 142), comment prenait-il ce temps où chacun est sommé de s’étiqueter et de définir administrativement son identité ? Et alors qu’il s’était montré souvent choqué des infidélités de quelques-uns de ses traducteurs, acceptait-il avec philosophie et fatalisme ou cela le choquait-il que l’on réécrive les romans de Mark Twain ou d’Agatha Christie pour y supprimer des mots dérangeants ?

Comme le suggèrent ces questions, nous vivons depuis déjà un certain temps dans une époque post-kunderienne, dont le romancier avait d’ailleurs eu à de nombreuses reprises la prémonition. Nous voilà parvenus à ce jour qu’il appréhendait « où Panurge ne [fait] plus rire » (Les testaments trahis, p. 9), où ce personnage rabelaisien n’apparaît plus que comme un être abject, un personnage qui doit être effacé, coupable d’une impardonnable misogynie et, en outre, odieusement spéciste, puisqu’il ose, par pur désir de vengeance et d’amusement, noyer tout un troupeau de pauvres moutons qui ne lui ont rien fait. Est arrivé également ce moment où l’on attend de l’art qu’il se remette « docile, au service de la vie collective […] et aide l’individu à se confondre, en paix et dans la joie, avec l’uniformité de l’être » (Le rideau, p. 197).

Ces quelques remarques permettent de mesurer à quel point Milan Kundera va nous manquer et à quel point aussi notre compréhension du monde pâtira de son décès. Il avait par-dessus tout, dans ses romans, cette capacité à manier l’humour et l’ironie de façon à révéler les dessous de et à s’opposer à ce « royaume du kitsch », qui est également le nôtre désormais, où « tout doit être pris au sérieux » (L’insoutenable légèreté de l’être, p. 363).

En même temps, le romancier était bien placé pour savoir, lui qui avait vécu le nazisme, le stalinisme, l’occupation nazie de son pays durant la Seconde Guerre mondiale, puis sa mise sous tutelle par les Soviétiques, que la plume ne peut pas grand-chose contre l’épée — du moins quand celui qui manie cette dernière n’hésite pas à l’utiliser. La littérature n’arrête pas plus l’histoire en marche qu’elle n’est en mesure d’empêcher les tremblements de terre ou les raz-de-marée. Mais elle peut tout de même griffonner quelques mots en marge des discours officiels et écorner ainsi, à sa mesure, l’image que ceux-ci offrent de la réalité. C’est sa vertu ; c’est son utilité.

Espérons donc qu’après lui d’autres auteurs sauront prendre la plume et illustrer à leur tour cet « esprit du roman » en saisissant au vif, et si possible avec l’intelligence et le talent qui caractérisaient Kundera, les travers et surtout les ridicules de notre présent. Si ce n’est le cas dans l’immédiat, au moins il nous reste son oeuvre. Lorsqu’il lève le nez de son livre et jette un regard sur le monde qui l’entoure, le lecteur de La plaisanterie, du Livre du rire et de l’oubli, de L’insoutenable légèreté de l’être, de L’art du roman, du Rideau, etc., peut difficilement, afin de considérer celui-ci, ne pas chausser les nouvelles bésicles que, grâce à sa lecture, il vient d’acquérir. Son regard risque fort d’en devenir plus amusé, plus incisif.