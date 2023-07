Il faut renforcer le Loi sur l’intelligence artificielle et les données avant son adoption

Les dernières prouesses des systèmes d’intelligence artificielle (IA) laissent entrevoir de nouvelles possibilités pour nos sociétés. Elles nous conduisent dans le même temps à réfléchir à une utilisation responsable de l’IA, si bien que depuis quelques semaines, plusieurs débats ont émergé quant à l’encadrement normatif de l’IA dans le monde et notamment au Canada, à travers le projet de loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD), partie prenante du projet de loi C-27.

Or l’adoption de cette loi ne fait pas consensus. Pour certains, appartenant surtout au petit monde l’IA canadien, il y a urgence à adopter la LIAD. Ils considèrent en effet que sa version actuelle présente « un juste équilibre entre la protection de la population canadienne et les impératifs liés à l’innovation ». Seulement, il convient de souligner ici que ces spécialistes en informatique, parmi lesquels figurent des dirigeants d’entreprises privées, ont des intérêts, notamment économiques, à militer pour une adoption rapide de ce projet de loi.

En contrepartie, d’autres chercheurs, plutôt issus des sciences sociales, ont répondu en préconisant de ne pas se précipiter, arguant qu’il faut au contraire améliorer sensiblement la loi avant son adoption. Mes récentes analyses comparatives sur la LIAD, la proposition de législation européenne sur l’IA et le projet de loi américain sur la responsabilité algorithmique me conduisent à la même conclusion. Rappelons de plus qu’une adoption trop rapide pourrait être problématique dans la mesure où il est très difficile de modifier une loi une fois celle-ci entrée en vigueur.

Force est de constater que les mesures européennes et américaines sont pour le moment plus aiguisées que la LIAD canadienne, qui est loin d’être à l’avant-garde, comme l’écrivent les promoteurs de la version actuelle du projet de loi. Par exemple, à l’inverse de la législation européenne sur l’IA, la LIAD n’interdit pas la création de systèmes de notation sociale de personnes physiques à l’initiative ou pour le compte des autorités publiques.

Comme le rappelle le second groupe de chercheurs, elle ne condamne pas non plus les systèmes prohibitifs de reconnaissance biométrique à distance et en temps réel. Or, ces deux pratiques portent pourtant atteinte au principe de non-discrimination et au droit à la dignité. Elles vont à l’encontre des valeurs de justice et d’égalité et interfèrent avec les libertés et les droits des personnes visées. Il est dès lors urgent que la LIAD interdise les systèmes destinés aux pratiques similaires et intègre ces spécificités.



La LIAD devrait aussi renforcer ses exigences en ce qui concerne la gouvernance des données « algorithmiques ». En l’état actuel, elles se concentrent principalement sur la manière dont ces données sont anonymisées et sur l’utilisation des données anonymes que l’on retrouve dans les systèmes d’IA. En comparaison, la législation européenne s’intéresse à l’analyse des biais potentiels et à la façon dont les données sont choisies, collectées et utilisées. La LIAD devrait, au minimum, en faire autant.

En matière de transparence, la LIAD devrait aller plus loin et encourager l’ouverture, c’est-à-dire l’accès, aux données — y compris d’apprentissage — utilisées par les algorithmes dont les décisions seraient susceptibles d’avoir une incidence sur les droits de la personne et/ou être éthiquement discutables, dans le respect du secret industriel (des conditions d’accès pouvant être édictées) et des restrictions réglementaires.

Les algorithmes d’apprentissage automatique nécessitant, en amont, un entraînement par l’utilisation de données jouant un rôle fondamental dans leur capacité de déduction, il est également primordial de favoriser l’accès aux bases de données à l’origine de cet apprentissage et aux modalités de leur sélection. Cela serait un moyen efficace et légitime de contrôler la portée de ces systèmes d’IA et d’en comprendre les biais, le cas échéant.

La transparence par l’ouverture des données de traitement algorithmique, soit la création de ce que j’appelle des « données algorithmiques ouvertes », permettrait de s’assurer que les systèmes d’IA s’inscrivent dans une dynamique visant à prévenir une part substantielle des dérives technologiques présentes et à venir. En définitive, cela représente une occasion pour le gouvernement du Canada, qui encourage l’ouverture des données et les politiques en faveur des technologies, de redéfinir les règles du jeu.

Maintenir le leadership du Canada en matière d’IA responsable et protéger l’intégrité de la population canadienne, tout en favorisant l’innovation technologique, passe aussi par une exigence sans faille sur le plan réglementaire. Si le Canada veut vraiment s’imposer comme l’un des pays précurseurs quant à l’encadrement normatif des technologies, en marquant par là même ce moment crucial de l’histoire, il doit renforcer la LIAD, et non pas en adopter la version actuelle.