Les endeuillés de la Fruiterie Roger

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice a enseigné la littérature au collégial ; elle est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire et membre du comité de rédaction de Lettres québécoises. Elle a codirigé et coécrit l’ouvrage collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec (Somme toute).

J’y suis entrée des centaines de fois. Vingtenaire pimpante tout juste débarquée dans le quartier ; enceinte, puis très enceinte ; avec un, puis deux enfants ; avec lesdits enfants en porte-bébé, en poussette, puis à pied ; malade, en forme, triste ou de bonne humeur. Ma plus vieille a maintenant presque 12 ans, et c’est de moins en moins à ma fruiterie de quartier que je vais faire mes emplettes.

C’est que « Chez Roger », comme on la surnomme dans le voisinage, a été vendue. Ou achetée, question de perspective… Implanté sur l’avenue Laurier Est dans le village de Lorimier « depuis 1959 », comme on peut encore le lire sur son enseigne, le commerce familial a récemment été acquis par Fraîchement bon !. Et déjà, son âme s’en est allée.

Le tout s’est fait sans tambour ni trompette. À partir de la fin de l’hiver, les indices ont commencé à poindre. Ça a débuté par les cartes de crédit, dorénavant acceptées, alors que la garde précédente résistait aux frais des banques trop gourmandes. Ont suivi les caisses, dorénavant dotées de lecteurs optiques et de larges écrans lumineux (plus efficaces, j’imagine, et ne manquait-on pas de spectacles son et lumière dans le quartier ?). Et il y a eu les produits, qu’on ne trouvait plus, parce que déplacés ou carrément disparus… Et la très évidente baisse de qualité de ces mêmes produits, plus souvent importés, défraîchis ou moins à point qu’auparavant.

En parallèle, les visages familiers avaient eux aussi déserté les rayons, ce qu’une question toute bête à une nouvelle caissière m’a confirmé : « Si vous aviez des cornichons à l’aneth non sucrés, j’en achèterais toutes les semaines. Possible de passer le message à Chris ? Il est toujours partant pour offrir de nouveaux produits. » « Chris n’est plus ici, c’est Fraîchement bon ! qui a acheté, l’enseigne n’a pas encore été changée. »

La fin d’une époque

Chris, c’est l’énergique et souriant Christophe Fiore Dastous, qui avait repris l’entreprise familiale avec son frère Jonathan durant la pandémie. « Chris et sa blonde déménagent en Europe de l’Est », a ajouté une cliente, en s’immisçant dans la conversation. Ah bon ? Ayant moi-même grandi dans un dépanneur et ne m’étant jamais vue reprendre le collier une fois adulte, j’ai accusé le choc : je savais les longues heures, les sacrifices, l’incessante logistique avec les fournisseurs, la pression pour maintenir des standards de qualité élevés, la sueur qui coule à force de caisses charriées…

J’avais toujours admiré leur décision de reprendre un commerce si exigeant. Je n’allais pas en vouloir à Chris de larguer les amarres — mais n’empêche, le pincement était manifeste. Roger faisait partie de nos vies, de notre quotidien, depuis si longtemps… Jusque-là, les changements qui s’y étaient opérés vibraient au diapason des valeurs du quartier : nouveaux fournisseurs toujours triés sur le volet, prix très corrects pour une si grande qualité, raisins offerts en portions modestes pour éviter les pertes, introduction du vrac pour diminuer les déchets, contenants compostables…

Quand la fruiterie instillait des changements, c’était à doses quasi homéopathiques, de sorte que jamais nous ne nous sentions déboussolés. Toujours, ces évolutions allaient dans le sens des souhaits de la clientèle et rendaient nos visites plus agréables. Parce que visites fréquentes il y avait, à témoin cette réplique d’un commis de longue date, qui m’avait lancé à la blague : « Vous, ici ? ! ? » J’entrais alors dans la fruiterie pour la quatrième fois la même journée ! Nous avions bien ri. Disparu, lui aussi…

Les éléphants, la porcelaine

Comme mon défunt père, Chris était un maniaque du facing : dès que des articles manquaient, lui et ses employés s’efforçaient de remplir les tablettes. Bien drette ; à l’équerre. Chez Roger, les étals étaient toujours pleins, garnis de fruits et légumes colorés. Du haut du ciel ou depuis l’Europe de l’Est, l’un et l’autre hyperventileraient en observant les nombreuses tablettes trop fréquemment vides de la fruiterie, qui n’a conservé du « Roger » que le nom. Jusqu’à quand ?

Fraîchement bon ! a fait parler d’elle dans Villeray, en décembre dernier, lorsque l’emblématique Fruiterie Tsikinis a soudainement vu le prix de son loyer doubler. Son propriétaire ? Holding Rubino… qui possède aussi Fraîchement bon !, dont une succursale venait d’ouvrir juste en face. À la suite de ces révélations ayant fait grand bruit, Holding Rubino a garanti à Tsikinis le prix de son loyer actuel pour encore trois ans. Mais après ?

On se serait ainsi attendu à plus de délicatesse lors des implantations futures, à commencer par celle qui nous concerne… Enlever ses sabots, marcher sur la pointe des pieds et prendre le pouls est de mise lorsqu’on acquiert un commerce tenu par la troisième génération d’une famille qui a vu naître, vieillir et mourir bien des habitants de la place ces 64 dernières années. Or, la clientèle est échaudée. Ça se jase. Elle aurait préféré un changement de garde imperceptible à une révolution ; une approche mesurée à la bête application d’une recette générique ; un maintien des standards auxquels elle était habituée. Rien de plus normal, quand on fréquente un commerce autant pour la qualité de ses produits que parce qu’on s’y sent chez soi.

Bonne vie outre-mer, Chris. Bonne suite à ton frère. Ce renouveau, pour vous, est malheureusement la fin des haricots pour plusieurs d’entre nous. Nos visites au Roger (les miennes, du moins) se font donc plus rares. Car si la proximité géographique de la fruiterie demeure, le lien du coeur s’effrite.

Fraîchement bon ! n’a pas encore remplacé la vieille enseigne par la sienne. Espérons, d’ici à ce que ce soit fait, que ses propriétaires comprendront qu’il ne suffit pas d’inscrire « fruiterie de quartier » sur son auvent pour en être une.