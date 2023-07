Nous devons aller aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa

Madame la Ministre Martine Biron,

Les prochains Jeux de la Francophonie se dérouleront à Kinshasa, réunissant près de 40 nations du globe afin de célébrer et de préserver la culture francophone. Vous avez décidé d’exclure de ces festivités tant la délégation sportive que la délégation artistique du Québec, prétextant des raisons de sécurité et des infrastructures jugées inappropriées. Cette lettre ouverte représente un cri du coeur vous implorant de rectifier votre décision, qui s’avère non seulement dévastatrice pour les artistes québécois concernés, mais également pour notre culture francophone et les fondements de la paradiplomatie québécoise.

Le gouvernement du Québec est le seul à avoir pris cette décision. Pourtant, les problèmes liés aux infrastructures concernent exclusivement celles du sport, ce qui explique la décision de la Belgique, de la France, de la Suisse, sans oublier le Canada et le Nouveau-Brunswick, d’honorer leurs engagements en dépêchant leur délégation artistique respective. De surcroît, les problèmes relatifs à la sécurité ne sont ni nouveaux ni assez graves pour empêcher la totalité des autres délégations d’y participer.

Mais surtout, renoncer à y envoyer la délégation artistique du Québec représente un geste qui va à l’encontre de la diplomatie en soi, déploré par Kinshasa et par les artistes québécois, qui voient leurs espoirs annihilés après plusieurs mois de dur labeur, alors que leur participation aux Jeux constitue leur salaire. La doctrine Gérin-Lajoie s’inscrit dans une logique de respect de la culture francophone, inextricable au respect de ses artistes. Cet héritage explique la pertinence du siège privilégié du Québec au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie, que vous vous devez de préserver.

À vrai dire, votre décision rappelle le désistement de votre gouvernement à accueillir les Jeux à Sherbrooke ; il semble que les questions d’ordre financier en constituent un argument tacite. Pourtant, la culture, à l’instar de la Francophonie, constitue une richesse inestimable et relève de l’expertise confirmée des artistes constituant la délégation québécoise. Nous déplorons qu’aucune explication substantielle n’ait accompagné cette nouvelle démoralisante pour les artistes qui travaillent à la valorisation et à la protection de notre langue, menacée, selon les propres aveux de votre gouvernement.

Il est encore temps de modifier cette décision. Nous sommes prêts à promouvoir nos valeurs au sein du réseau francophone, notamment le respect des femmes ou encore celui des communautés LGBTQ+. La voix des artistes québécois est inestimable dans un contexte international. Nous vous adjurons de croire en la force de la culture, à l’image de toutes les nations qui participent aux Jeux.