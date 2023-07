Parler de la mort pour donner un sens à la vie

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, avec Marie-Alexandra Gagné, nous réfléchissons à la nécessité de parler ouvertement de la mort, malgré les tabous.

Parler de la mort est à la mode. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie en 2015, la mort est devenue un sujet d’actualité, un projet de loi en évolution, un intérêt politique, mais également un droit, celui de « mourir dans la dignité ». Cette expression désormais connue de tous a été à tort associée à l’aide médicale à mourir (AMM). À tort, puisqu’il y a autant de façons de mourir dans la dignité qu’il y a de personnes. Mourir dans la dignité, c’est mourir conformément à nos valeurs et à nos croyances, à ce qui a du sens pour nous. Parler de la mort pour mieux parler de la vie, c’est d’ailleurs ce qui m’a donné envie de poursuivre mes études au doctorat en bioéthique.

Débattre de l’élargissement des critères d’admissibilité à l’AMM n’implique pas forcément une réflexion introspective sur la mort. Bien que celle-ci soit sur toutes les lèvres, nous avons tendance à ne l’aborder qu’en surface, à l’effleurer. Rares sont les personnes qui discutent entre amis de leurs préférences en matière de fin de vie en buvant un verre de chardonnay un samedi soir. Le tabou, voire le déni de la mort, limite nos discussions au sujet de la fin de vie, mais également notre capacité à reconnaître son caractère naturel et universel.

Consciemment ou non, nous avons tendance à distinguer la « vraie mort », celle qui arrive juste aux autres, de la nôtre, celle dont l’existence relève presque du mythe. Parler de la mort, c’est dérangeant, puisque cela nous oblige à reconnaître que nous sommes vulnérables, comme tous les autres.

En bioéthique, notre principal terrain de jeu est celui du malaise, de l’incertitude. Ma collègue dit souvent que nous portons des « lunettes noires », parce que notre rôle est d’identifier les risques, de mettre en lumière les angles morts et de remettre en question le statu quo. Pessimiste seulement en apparence, porter des « lunettes noires », c’est poser les questions qui dérangent, celles que personne ne veut entendre et auxquelles personne ne veut encore moins répondre, souvent en déplaçant de l’air, mais toujours en demeurant authentique.

Quand j’ai entamé mes recherches sur l’AMM, j’ai constaté qu’on en parle souvent comme d’un soin qui est demandé, auquel on a droit quand on y est admissible. En enfilant mes « lunettes noires », j’ai réalisé qu’on parle rarement de l’AMM comme d’un soin qui s’administre. Paradoxalement, l’AMM est l’expression par excellence de l’autonomie décisionnelle d’une personne, mais on ne peut en dissocier son caractère fondamentalement relationnel.

L’AMM marque l’imaginaire des proches qui attendent le jour J, tout comme celui des professionnels de la santé (PS) qui anticipent le moment décisif plusieurs jours avant leur quart de travail. L’AMM marque l’imaginaire de l’infirmier qui accueille la demande d’AMM d’un patient avec qui il a développé un lien de confiance ; celui du pharmacien qui prépare les trousses médicamenteuses contenant des molécules administrées tous les jours, mais jamais dans l’intention de causer la mort ; celui du médecin qui a initialement décidé d’étudier en médecine pour sauver des vies, et non pas pour y mettre fin.

L’AMM, c’est un soin dont la création de sens est impossible si on n’entre pas en relation avec l’autre. Pensons-y : le geste en soi n’a aucun sens, si ce n’est celui de la personne qui souhaite en bénéficier. Parler de la mort, c’est reconnaître que celle-ci laisse une trace indélébile sur les vivants, même lorsqu’elle a un sens.

Ce qui est perturbant de l’« aide médicale à mourir », c’est que son intention et sa conséquence soient la mort, puis que cette mort soit médicalement encadrée, planifiée même. Le mot « aide » demeure souvent dans l’ombre de ses comparses, quoique tout aussi important. Depuis la légalisation de l’AMM, les demandes augmentent chaque année, et de façon exponentielle. Cependant, sur le terrain, le nombre de PS qui acceptent de participer à son administration est particulièrement faible et demeure relativement stable.

Accessibilité compromise ?

Précisons que la légitimité de l’AMM ne fait pas abstraction de sa charge émotionnelle, psychologique et morale. En ce sens, plusieurs PS refusent de s’impliquer dans son administration parce qu’il s’agit d’un soin inconciliable avec leurs convictions morales ou religieuses, tandis que d’autres refusent d’y participer en raison de facteurs plus pragmatiques émanant de leur réalité « terrain ». À l’aube de l’élargissement des critères d’admissibilité de l’AMM, et, conséquemment, d’une potentielle recrudescence des demandes, la faible implication des PS risque de compromettre l’accessibilité de l’AMM si l’offre devient inférieure à la demande.

En découvrant les facteurs qui freinent la participation des PS, j’ai l’espoir de pouvoir proposer des stratégies et des ressources qui répondent à leurs besoins, ou qui réduisent du moins leur malaise. Parler de la mort, c’est reconnaître l’importance d’en parler de façon solidaire, parce que nous n’avons pas à l’affronter seuls.

Je conçois mon projet comme une occasion d’enfiler nos « lunettes noires » pour mieux parler de la mort ; pour en parler davantage, avec authenticité, mais surtout de façon inclusive. Je suis profondément convaincue que, comme société, nous n’avons pas à choisir. Choisir entre les besoins du patient et ceux du soignant, entre l’élargissement des critères d’admissibilité de l’AMM et l’intégrité psychologique des PS, entre un soin qu’on demande et un soin qu’on administre.

Certes, choisir l’un au détriment de l’autre simplifie la réflexion, mais cela l’ampute également de son humanité. Pour paraphraser Edgar Morin, le père de la théorie de la pensée complexe, disons que la simplification de sujets complexes se concrétise nécessairement au détriment du bien-être de la population, puisqu’elle en mutile toute la sensibilité et la complexité qui font de nous des humains. Il est donc impératif de ne pas perdre de vue la singularité de la personne derrière le soin qu’elle demande ou qu’elle administre, tout comme la détresse qui peut y être associée.

Bien que l’incertitude qui la caractérise nous donne le vertige, parler de la mort nous permet de mieux comprendre ce qui a un sens à nos yeux, ce qui nous heurte, mais également ce dont nous avons besoin pour rendre la mort plus supportable ou moins douloureuse. Indépendamment du sens que nous attribuons aux mots « mourir dans la dignité », rappelons-nous que la mort nous unit. Après tout, parler de la mort n’attire pas la mort, mais donne certainement un sens à la vie.