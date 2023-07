De l’importance des droits collectifs

La notion de droits collectifs fait habituellement référence aux droits exercés au bénéfice de la collectivité. Cette notion a été mise en avant par la Ligue des droits et libertés, un organisme ayant activement milité pour que soit adoptée en 1976 la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Dans son rapport de 1974, la ligue écrivait : « Une charte des droits de l’homme au Québec qui serait fondée sur un respect inconditionnel de droits individuels, au détriment des droits collectifs, constituerait en ce domaine comme en d’autres, une base injuste, voire immorale. Car il en va du droit à la vie même de la collectivité québécoise de langue française. »

L’organisme poursuivait son analyse et ajoutait, en lettres capitales cette fois : « C’est une illusion dans tous les domaines de la vie en société, de parler de droits individuels si les conditions sociales faites aux individus ne leur permettent pas de développer leurs ressources personnelles comme il convient, ni d’avoir accès à un patrimoine collectif qui les aide à conquérir dans les faits leur identité et leur égalité de droits des uns aux autres. »

Ainsi, selon la Ligue des droits et libertés, la reconnaissance de droits individuels pourrait s’avérer inutile si elle n’est pas soutenue et stimulée par des conditions sociales collectives puisque ce sont ces dernières qui permettent aux individus de s’épanouir. Il serait donc justifié, par exemple, d’obliger les individus à s’adapter aux exigences de la majorité dans les cas de la protection de la langue, de la culture et de la vie même des Québécois en tant que collectivité.

Soulignons que, pour la Ligue des droits et libertés, la « majorité des citoyens » se définit par une juxtaposition de minorités, d’individus et de groupes qui comprennent les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes, les assistés sociaux, les détenus et ex-détenus, etc. La majorité n’est donc, certes, pas synonyme d’un groupe homogène qui imposerait ses volontés à une minorité.

Le gouvernement du Québec acquiesce au principe et indique, dans le préambule de la Charte québécoise, que « les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général ». De plus, il précise à l’article 9.1 que les droits et libertés de la personne s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l’État, de l’importance accordée à la protection du français, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La référence au « bien-être général des citoyens » est importante, car elle prend acte du fait que nous sommes non seulement des individus, mais aussi des citoyens, participant à une collectivité sociale.

Au fédéral, on doit à la Commission de l’unité canadienne, présidée par Pépin et Robarts, la première réflexion concernant les droits individuels et les droits collectifs, que seul un groupe, mais non les individus, peut exercer (le droit d’un syndicat à la négociation collective, par exemple). Reconnaissant l’importance du respect des droits individuels et collectifs pour l’unité nationale canadienne, les commissaires recommandaient, dans leur rapport de 1979, l’intégration des droits collectifs et des droits individuels à une éventuelle constitution canadienne.

Or, quelques années plus tard, le rapatriement de la Constitution canadienne suivit, avec l’ajout d’une charte des droits et libertés de la personne essentiellement basée sur les droits individuels, faisant ainsi fi des recommandations de la commission Pépin-Robarts. Néanmoins, compte tenu des préoccupations de l’heure, cette charte a permis d’ouvrir la porte au respect des droits à l’égalité entre les sexes (article 28).

En utilisant la définition de la commission Pépin-Robarts concernant les droits collectifs, à savoir que seule une collectivité, mais non les individus, peut les revendiquer, il convient de se demander si le droit à l’égalité ne serait pas en fait un droit collectif. Mais laissons aux avocats le soin de débattre des aspects juridiques, et attardons-nous aux aspects conceptuels.

Rappelons tout d’abord que c’est entre autres pour permettre l’émancipation des femmes de cultures ou de religions misogynes, maintenant protégées par le multiculturalisme canadien, que les féministes de l’époque ont demandé et obtenu l’ajout de l’article 28 à la Charte canadienne. C’est en tant que groupe défini par son sexe qu’elles ont fait cette demande. Ce qui les unissait, c’était le fait de vivre dans un système empreint de stéréotypes sexistes qui sous-tendait une hiérarchie entre les sexes, et ce, indépendamment des autres types de discrimination dont elles pouvaient être victimes.

Elles ont ainsi fait front commun, par sororité interculturelle, reconnaissant les défis de toutes concernant la reconnaissance de leur droit à l’égalité. C’est donc à titre collectif qu’elles ont demandé et obtenu le droit à l’égalité, pour que toutes les femmes puissent profiter des mêmes droits, quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse.

Une des menaces contemporaines à l’égalité entre les sexes, c’est la sous-estimation de l’importance du droit à l’égalité, comme droit collectif, dans l’instauration des conditions sociales essentielles à l’avancement de l’ensemble des femmes vers une égalité réelle. C’est ce droit collectif qui permet d’éviter un relativisme culturel qui peut enfermer des femmes dans des communautés culturelles ou religieuses réfractaires au droit à l’égalité.