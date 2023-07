Un moratoire sur l’exploitation minière en eaux profondes est essentiel

Et si nous pouvions revenir dans le passé afin d’empêcher un projet industriel destructeur pour l’environnement ? Et si nous pouvions prévenir les dommages causés aux communautés, les violations de leurs droits, la perte de systèmes essentiels à la vie et à la faune sauvage ? Si les gouvernements avaient connaissance des menaces qu’une nouvelle industrie extractive fait peser sur les populations et sur la planète, l’autoriseraient-ils à poursuivre ses activités ?

Ce sont les questions auxquelles les États feront face dans les semaines à venir lors du conseil de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), qui s’apprête à décider du sort de l’industrie minière en eaux profondes. En tant que personne autochtone du Pacifique ayant passé sa vie à militer pour la protection de la planète, ces questions revêtent pour moi un caractère profondément personnel.

Dans le viseur de l’industrie minière, des régions profondes, éloignées et intactes de l’océan seront ciblées pour en tirer profit. Des machines géantes, semblables à des tanks et pesant davantage qu’une baleine bleue, seraient déployées afin de draguer et de prélever les gisements de minerais présents sur le plancher océanique. Des minéraux et des métaux auparavant exploités sur la terre ferme.

Alors que l’inquiétude grandit face à une nouvelle menace pour les océans, de nombreux gouvernements ont exprimé leur opposition à l’exploitation minière en eaux profondes. En début de semaine, le Canada a annoncé son soutien à un moratoire dans les eaux internationales, devenant ainsi le dix-huitième État membre de l’AIFM à se prononcer pour une pause de précaution, d’un moratoire ou d’une interdiction pure et simple de l’industrie minière.

Mais les compagnies minières sont déterminées à aller de l’avant. L’industrie a des vues sur les nodules polymétalliques, des dépôts de la taille d’une pomme de terre contenant des minéraux et des métaux — tels que le cuivre, le nickel, le cobalt et le manganèse — utilisés dans l’électronique. La principale zone d’exploitation ciblée se situe dans le Pacifique, dans la zone de fracture de Clarion-Clipperton, entre Hawaï et la côte mexicaine.

Si nous connaissons très mal les grands fonds marins, nous savons que cette région abrite des milliers d’espèces qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur terre et qui n’ont été découvertes qu’au cours des dernières années. L’exploitation minière en eaux profondes pourrait détruire l’habitat de ces espèces, qui a mis des millions d’années à se former, et endommager de façon irrémédiable des écosystèmes fragiles et uniques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des sites miniers.

Outre l’importance écologique considérable de cette région, celle-ci revêt également une grande importance culturelle pour les peuples autochtones du Pacifique.

Étant moi-même une personne autochtone des Fidji, je sais que les valeurs et les systèmes de croyances des peuples autochtones du Pacifique reposent sur le respect de la nature et de la vie sous toutes ses formes. Notre mode de vie est structuré autour du principe de coexistence. C’est ce que je souhaite défendre. De la surpêche au thon aux essais nucléaires, j’ai trop souvent constaté combien l’humain tente de dominer la nature au nom du progrès, du développement et de la croissance sans tenir compte des conséquences. Il devient urgent de rectifier le tir.

Ce qui est en jeu ici, ce sont les droits et les savoirs traditionnels, ainsi que les moyens de subsistance des communautés du Pacifique. À l’heure actuelle, les gouvernements ont la possibilité de ne pas se contenter d’évaluer l’enjeu sous l’angle des potentiels profits générés par l’exploitation minière, mais de considérer ce qui n’est pas monétisable : la protection d’une culture et du mode de vie des peuples du Pacifique.

L’exploitation minière en eaux profondes serait une nouvelle manifestation du néocolonialisme — une poignée de compagnies basées en Occident tirant profit des ressources au détriment des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire des communautés du Pacifique.

Des dirigeants autochtones représentant 56 groupes issus de 34 pays, y compris du Canada, ont appelé publiquement à une interdiction totale de cette industrie. À cet appel se sont joints des investisseurs et des entreprises du secteur industriel, ainsi que des centaines de scientifiques, tandis qu’un mouvement croissant de sympathisants a aussi exprimé son opposition à la poursuite des activités minières en mer.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à soutenir les mesures de conservation menées par les peuples autochtones et à respecter leurs droits. Si le Canada a fait ce qu’il fallait en soutenant un moratoire, il doit maintenant continuer à suivre sa boussole morale en se rangeant aux côtés des peuples du Pacifique et en incitant d’autres États à faire de même pour contribuer à mettre fin à l’ère de la destruction des océans.