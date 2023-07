Comment favoriser la formation des enseignants non légalement qualifiés?

Depuis quelques années, nous entendons de plus en plus parler de la présence d’enseignants non légalement qualifiés (NLQ) dans les écoles. Un enseignant NLQ est une personne qui occupe la fonction d’enseignant sans détenir de qualification légale en enseignement. Par exemple, il y a des enseignants de mathématiques au secondaire qui possèdent un baccalauréat dans cette discipline, sans avoir toutefois de formation à la pédagogie et à l’enseignement. Un autre exemple est celui d’une personne qui possède une technique d’éducation à l’enfance et qui enseigne dans une classe du préscolaire.

En mai dernier, la vérificatrice générale du Québec mentionnait qu’il y avait au-delà de 30 000 enseignants NLQ à l’emploi des centres de services scolaires (CSS). Bien que ces personnes soient dévouées à la profession et souhaitent aider le système d’éducation pour atténuer la pénurie d’enseignants, une formation spécifique en enseignement est incontournable pour saisir la complexité du développement de l’enfant et de l’adolescent, les enjeux liés à l’apprentissage des différentes disciplines, l’évaluation des apprentissages, la gestion du groupe classe, l’inclusion de la diversité des profils d’élèves, la collaboration avec les parents, etc. Il s’agit d’autant d’éléments qui ne peuvent s’apprendre sur le « tas ».

Une avenue proposée et encouragée par le ministre Bernard Drainville consiste à réduire la formation menant à l’obtention d’une qualification en enseignement. Certaines universités ont même proposé une formation de 15 crédits destinée spécifiquement aux enseignants NLQ. Bien que nous comprenions l’idée d’offrir à ces enseignants une base minimale de connaissances en enseignement, il n’en reste pas moins que la formation d’un enseignant est bien plus complexe.

Rappelons que la formation de quatre ans est considérée comme initiale. C’est dire que, même en quatre ans, il est difficile de s’approprier l’ensemble de la complexité de l’acte d’enseigner et ses nombreux aspects périphériques. Alors, quelles seraient des pistes de solution ?

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) y travaille depuis quelques années, en étroite collaboration avec le Centre de services scolaire (CSS) du Fer, situé à Sept-Îles. En 2018, le CSS avait approché l’UQAC pour réfléchir à une formation qui permettrait aux enseignants de suivre des cours à l’université tout en poursuivant leur mandat d’enseignant dans les écoles. Ainsi, depuis quatre ans maintenant, le programme en éducation préscolaire et en enseignement primaire s’offre à Sept-Îles dans un format d’alternance travail-études.

Les étudiants suivent des cours à l’UQAC deux jours par semaine et, le reste de la semaine, ils interviennent auprès de leurs élèves. Les étudiants vivant à plus de 100 kilomètres ont la possibilité de suivre les cours à distance. Du soutien pédagogique peut être offert en cas de besoin, soit à distance, soit par l’entremise des professionnels de l’école dans laquelle l’étudiant est embauché comme enseignant NLQ.

En septembre dernier, une demande similaire a été formulée par le CSS du Pays-des-Bleuets et le modèle de formation sera implanté à Saint-Félicien dès cet automne.

L’expérimentation, qui dure depuis quatre ans, permet de mettre en lumière la force d’une telle collaboration. Dans un premier temps, au lieu de faire venir les étudiants sur le territoire de l’université, c’est l’université qui se déplace pour rendre accessible la formation en enseignement. Les enseignants NLQ n’ont donc pas à déménager dans un grand centre pour se qualifier.

Un autre avantage qui émerge de cette expérience relève de la qualité et de la profondeur de la réflexion des enseignants NLQ. En étant embauchés dans les écoles, ces enseignants réinvestissent rapidement en classe ce qu’ils apprennent dans les cours universitaires et remettent en question leurs contenus, ce qui favorise un dialogue entre la formation et la réalité de la classe. La formation devient plus solide et mieux arrimée à la réalité de l’enseignement dans les écoles.

La dernière retombée intègre la question du bien-être des enseignants. C’est bien connu, la profession est difficile. Cependant, par le fait qu’ils sont inscrits à l’université, ces enseignants NLQ sont accompagnés et encadrés. Il est donc possible d’identifier les signes de découragement et d’agir avec les étudiants pour qu’ils développent des stratégies de résilience.

En conclusion, l’expérience développée par l’UQAC a mis en lumière le fait qu’il n’est pas nécessaire de diminuer le temps de formation. En ajustant les structures et les lieux d’enseignement pour se rapprocher des milieux scolaires, on peut aplanir la pénurie d’enseignants sans diluer les exigences.