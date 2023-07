L’apathie, un danger pour la démocratie

Il n’est pas rare d’échanger avec des gens pour qui la politique n’a que peu d’intérêt, voire aucun. La manière dont on gouverne la société, le processus par lequel on choisit nos gouvernants et le fonctionnement des institutions démocratiques n’ont, à leurs yeux, que peu d’importance.

Une telle indifférence par rapport à la politique s’exprime à travers toutes sortes d’expressions, telles que « à quoi bon », « qu’est-ce que ça me rapporte ? » ou « en quoi est-ce dans mon intérêt de voter ? ».

Elle s’exprime aussi et surtout par la baisse du taux de participation aux élections. C’est le cas au Canada, où, même si la participation aux élections fédérales demeure élevée, on constate une diminution constante du taux de participation.

L’indifférence constitue, par ailleurs, la principale raison pour laquelle plusieurs Canadiens se sont abstenus de voter lors des élections de 2021. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas voté, Statistique Canada rapporte que les réponses les plus courantes étaient « pas intéressé par la politique » ou « trop occupé ».

Tocqueville et l’apathie politique

L’indifférence envers la politique n’est pas nouvelle. Il s’agit d’un danger contre lequel Alexis de Tocqueville, auteur d’une oeuvre magistrale sur la démocratie — De la démocratie en Amérique — nous met en garde, et ce, dès le XIXe siècle.

Pour Tocqueville, en faisant la promotion de l’égalité, de l’individualisme et du bien-être matériel, la démocratie a tendance à engendrer « l’apathie politique » : elle fait perdre de vue le bien commun et diminue l’engagement civique. Avec l’apathie, on s’intéresse davantage à notre bien-être personnel qu’au bien-être collectif.

L’apathie, dit Tocqueville, est particulièrement dommageable pour la démocratie en ce qu’elle peut entraîner une concentration du pouvoir politique. Si les citoyens sont indifférents à la manière dont ils sont gouvernés, alors cela peut conduire n’importe qui à exercer le pouvoir et, éventuellement, à en abuser.

L’apathie peut également conduire à la fragmentation de la société. En se repliant sur soi-même, en privilégiant ses intérêts personnels et ceux de ses proches, on affaiblit son sentiment d’appartenance à la société.

L’apathie politique engendre-t-elle les extrêmes ?

Il semble que l’apathie peut aussi engendrer un autre type de danger pour la démocratie, soit les mouvements, les partis politiques et les idées extrêmes.

Cela semble tout à fait plausible en ce sens où, en se désengageant de la vie politique, on fournit à ceux qui sont absolument convaincus de leurs idées et croyances l’occasion d’être au centre du jeu politique.

On laisse en quelque sorte le champ libre aux radicaux d’exercer une influence considérable, voire démesurée, sur la vie démocratique. Influence qu’ils n’auraient sans doute pas si une majorité de citoyens étaient engagés politiquement.

Pensons au Parti républicain, aux États-Unis, dont les principaux représentants agitent des théories du complot loufoques ainsi que des idées économiques et sociales invraisemblables pour satisfaire les éléments les plus radicaux de leur base.

Il est d’ailleurs quasiment impossible de s’opposer à de telles idées sans être accusé de déloyauté au parti, au mouvement ou à la nation. Si bien que l’appartenance à de tels partis relève davantage d’un dogme que d’un libre choix.

Cela a pour effet de garder les modérés, qui constituent habituellement la majorité des citoyens, en dehors de la vie politique et de décourager quiconque souhaite s’impliquer au sein d’un parti politique de le faire.

Les partis politiques ne sont pas les seules institutions au sein desquelles on constate une montée des extrêmes. Ils illustrent bien cependant le malaise démocratique où peut nous plonger l’apathie et les dangers qui nous guettent si nous ne prenons pas au sérieux l’indifférence de plusieurs citoyens envers la politique.

Si vous avez toutefois lu ce texte jusqu’au bout, c’est sans doute parce que vous n’êtes pas apathique.