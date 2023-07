Le Canada doit soutenir l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN

Les 11 et 12 juillet prochains se tiendra le sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à Vilnius, en Lituanie. Cette réunion annuelle de l’alliance transatlantique fixe généralement le cap pour l’année à venir. En 2023, l’adhésion de l’Ukraine est plus que jamais sur la table — et les 31 alliés ont tout intérêt à inviter les Ukrainiens à se joindre à eux.

Pendant des décennies, la politique de l’OTAN à l’égard de l’Ukraine a été guidée par la volonté de « ne pas provoquer » la Russie. C’est précisément cette erreur commise par l’OTAN lors du sommet de Bucarest en 2008 qui a ouvert la voie à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Nous ne devons pas nous permettre de répéter la même erreur. L’Ukraine a besoin de l’Alliance, et l’Alliance a besoin de l’Ukraine.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 est le résultat d’années d’impunité. Plus qu’une tentative d’anéantir la nation ukrainienne et de détruire son territoire, il s’agit également d’une attaque totale contre la sécurité européenne. Ni l’Ukraine ni l’OTAN n’ont choisi cette guerre. C’est à 100 % la décision de la Russie. Et c’est sur les épaules ukrainiennes et euro-atlantiques que repose désormais la victoire de Kiev. Il est crucial d’accélérer le soutien « jusqu’à la fin » apporté par les pays occidentaux à l’Ukraine, et l’intégration officielle de l’Ukraine à l’OTAN est la clé pour y parvenir. Une intégration qui, soit dit en passant, ne se fera pas du jour au lendemain, parce que c’est un processus graduel.

La demande de Kiev aujourd’hui est que soit lancé le processus d’adhésion, ce qui implique une invitation formelle qui mettrait en route un plan d’action complet. Une telle invitation enverrait un message résolu à Moscou : une victoire russe n’est plus une issue viable, car l’Ukraine a fermement choisi la voie de l’intégration euro-atlantique.

Les garanties de sécurité partielles, telles que les traités bilatéraux ou trilatéraux, ne suffisent plus à préserver la souveraineté et la sécurité de l’Ukraine. Le mémorandum de Budapest de 1994, qui a vu l’Ukraine renoncer à ses armes nucléaires en échange d’assurances de la part des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie, s’est avéré inefficace pour dissuader l’agression russe. Les circonstances entourant cet accord apparaissent aujourd’hui amèrement ironiques, à la lumière des événements récents.

Lors de sa visite à Kiev en juin dernier, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que l’Ukraine avait le droit de déterminer ses propres dispositions en matière de sécurité et a exprimé le soutien du Canada à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN lorsque les conditions le permettront. Bien que ces paroles soient encourageantes, elles doivent être renforcées par une position ferme et sans équivoque de la part d’Ottawa. Le Canada a grand intérêt à se faire le champion de la création d’un Conseil OTAN-Ukraine et à y participer activement. Ce conseil devrait servir de base à toute coopération future entre l’OTAN et Kiev, en vue de l’adhésion complète de l’Ukraine. En outre, un calendrier précis d’intégration doit être établi et une invitation officielle doit être adressée à l’Ukraine.

À une époque où la politique étrangère et de défense d’Ottawa peut être perçue comme hésitante, l’adoption d’une position ferme sur l’intégration de son partenaire ukrainien dans l’OTAN permettra au Canada de restaurer son image internationale et de se défaire de l’impression d’être un simple suiveur. En dissuadant la Russie de poursuivre son agression, le Canada et ses alliés sauveront sans aucun doute des vies en Ukraine et renforceront l’ordre de sécurité européen.

Le Canada doit saisir ce moment crucial et jouer un rôle de premier plan en soutenant l’intégration de l’Ukraine à l’OTAN. Ce faisant, nous démontrerions notre engagement en faveur de la stabilité régionale, de la défense des valeurs démocratiques et de la sécurité de nos alliés. Ne faiblissons pas dans notre soutien à l’Ukraine. Avec nos partenaires de l’OTAN, nous pouvons forger un avenir où l’Ukraine sera un membre apprécié de l’Alliance, qui contribue à la sécurité collective de la communauté euro-atlantique. Il est temps d’agir, et le Canada doit défendre avec force un monde plus sûr et plus pacifique.