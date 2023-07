La volonté politique s’impose pour mettre fin aux pratiques policières racistes

Un rapport très attendu sur le racisme systémique a été récemment rendu public par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Celui-ci révèle que le problème n’a rien perdu de son acuité depuis le dernier rapport (en 2019) de l’équipe de chercheurs. Dans le nouveau document, les chercheurs formulent des recommandations que nous jugeons pertinentes, mais en même temps insuffisantes.

En 2019, Victor Armony et ses coauteurs ont fourni une analyse quantitative inédite portant sur les importantes disparités raciales qui sont de plus en plus grandes et qui ont été observées lors d’interpellations policières à Montréal. Selon les résultats obtenus, les personnes noires et autochtones étaient quatre fois plus susceptibles d’être interpellées par la police que les personnes blanches, tandis que les personnes arabes étaient deux fois plus susceptibles de l’être.

Le nouveau rapport révèle que ces chiffres sont restés les mêmes ou ont connu une augmentation. Cela pourrait expliquer les délais dans la publication du rapport du SPVM, qui, selon toute vraisemblance, était déjà prêt depuis novembre dernier. Aujourd’hui, les Autochtones sont six fois plus susceptibles d’être interpellés par la police que les Blancs (une augmentation considérable), les personnes noires le sont 3,5 fois plus (une légère diminution) et les personnes de la communauté arabe le sont 2,5 fois plus (une légère augmentation).

Le rapport révèle également que les employés du SPVM n’ont pas de réelle conscience ou compréhension du racisme dans le maintien de l’ordre et que les mesures prises depuis 2019 n’ont pas eu d’effet sur leurs pratiques.

Manque d’action

Ces résultats déplorables découlent d’un manque d’action des autorités. En réaction à l’enquête de 2019, l’administration municipale s’est limitée à adopter une politique obligeant les policiers à justifier les interpellations par des « faits observables », ce qui, selon nombre d’entre nous, était déjà exigé par la Charte canadienne des droits et des libertés. Cette mesure insuffisante, ou plutôt cette absence de mesure, n’a pas tenu compte de la demande formulée par les organisations communautaires en 2017, à savoir l’arrêt complet et définitif des interpellations. À ce jour, Montréal figure parmi les quelques villes canadiennes qui refusent toujours de mettre fin à cette pratique.

Les interpellations effectuées par le SPVM doivent également être considérées dans le cadre des politiques générales d’application de la loi à Montréal. Sous prétexte qu’elles permettent de lutter contre les armes à feu et les « gangs de rue », ces pratiques conduisent à une surveillance et à une répression agressives dans les quartiers noirs et racisés. Le SPVM, certains journalistes et d’autres acteurs ne cessent d’exagérer la menace que représente ce qu’on appelle les « gangs de rues » pour la sécurité publique, associant régulièrement les jeunes hommes racisés à ces groupes, et utilisant des récits à caractère raciste pour expliquer la prétendue violence des gangs.

Tous ces facteurs contribuent directement à un plus grand recours à des interpellations arbitraires. La surreprésentation des personnes noires et autochtones parmi les civils soumis à des interpellations arbitraires est le début d’une longue chaîne de pratiques racistes qui aboutit à leur surreprésentation dans les prisons.

Interpellations

Le nouveau rapport recommande l’instauration d’un moratoire sur les interpellations. Bien que nous soyons d’accord avec cet avis, nous pensons qu’il est nécessaire de mettre un terme aux interceptions arbitraires. La recherche scientifique montre que les interpellations arbitraires ont non seulement pour effet d’augmenter le risque que les Noirs et les autres citoyens racisés fassent l’objet de contrôles de police inutiles, mais elles entraînent également des taux plus élevés de violence policière meurtrière et non meurtrière à l’égard de ces personnes.

Ainsi, la suppression des interpellations est nécessaire, mais cela ne suffit pas. Tant que le SPVM et les médias montréalais alimenteront les stéréotypes racistes sur la criminalité et la sécurité publique, le racisme dans les pratiques policières ne disparaîtra pas. En outre, aussi longtemps que les problèmes sociaux seront gérés par la police et non par les services sociaux qui sont mieux équipés pour les résoudre, ces formes de racisme se répéteront systématiquement au sein des forces policières.

Tout ce que souhaitent les citoyens noirs, autochtones et arabes de Montréal, c’est un relâchement des contrôles policiers dans leur vie, ce qu’ils sont en droit de demander. Nous avons besoin d’un réinvestissement des fonds publics dans les organisations noires, autochtones et racisées de Montréal. Celles-ci sont effectivement plus en mesure d’améliorer la sécurité et le bien-être des citoyens, une tâche à la fois urgente et exigeante.