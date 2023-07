Le chantage de Google et le curieux silence des chercheurs en IA

Depuis quelques années, les médias canadiens et québécois ont largement fait la promotion des chercheurs en intelligence artificielle (IA) de même que des grandes entreprises qui les embauchent, les Facebook, Google et autres GAFAM. L’Institut canadien de recherches avancées, dont les fonds proviennent du gouvernement fédéral, subventionne même des chaires de recherche qui associent des universités et ces entreprises, comme si ces multinationales n’avaient pas les moyens de se payer des chercheurs ! Enfin, les médias ont également fait grand bruit autour de la « Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle ».

Or, dans la controverse actuelle opposant le gouvernement canadien et Meta, on peut difficilement soutenir que des questions importantes d’éthique et de justice sociale en lien avec les algorithmes d’IA ne sont pas en jeu. On ne peut donc qu’être frappé par le silence de ces chercheurs et chercheuses dont les connaissances et les « produits » sont pourtant au fondement même des entreprises qui pillent sans vergogne l’information produite et transmise à grands frais par les journalistes et les médias qui les emploient. Ces algorithmes d’IA servent d’ailleurs davantage à optimiser les profits des entreprises pour qui ces chercheurs travaillent — ou consultent — qu’à soutenir le bien public et la vie démocratique.

Pourtant, la fameuse « Déclaration de Montréal » censée incarner un comportement exemplaire pour tout ce qui touche au domaine des algorithmes — prétendument « intelligents » — stipule que l’IA devrait : « ne pas nuire au maintien de relations humaines », « permettre d’accroître le bien-être », « ne pas contribuer à augmenter le stress, l’anxiété et le sentiment de harcèlement liés à l’environnement numérique », « éviter de créer des dépendances par les techniques de captation de l’attention », et j’en passe.

Alors même que les gouvernements du Québec et du Canada, de même que des municipalités, ont suspendu leurs publicités sur certaines plateformes en solidarité avec les médias et dénoncé le chantage éhonté de ces entreprises qui utilisent aujourd’hui leurs algorithmes pour censurer les informations canadiennes en réaction à une loi démocratiquement votée, il serait intéressant d’entendre les universités — qui se vantent d’être associées à ces entreprises — et surtout les chercheurs et chercheuses en IA dénoncer publiquement les comportements antisociaux des GAFAM, qui sont les premières utilisatrices de leurs « innovations ».

Ces milieux prétendument « progressistes » sont habituellement prompts à dénoncer la moindre « iniquité » sociale perçue. Voilà un cas flagrant d’abus. Et tout silence de la part de ceux et celles qui sont les mieux placés pour comprendre comment leurs algorithmes servent actuellement d’outil de représailles contre l’État, qui subventionne pourtant leurs recherches, ne pourra être interprété que comme une forme de complicité ou de lâcheté. Au lieu de la fuite en avant des appels aux moratoires face à des dangers « civilisationnels » imaginaires, voici une occasion de dénoncer un usage bien réel d’algorithmes (pas si intelligents qu’on le croit) par des entreprises dont le seul but est de maximiser leurs profits sans se soucier des effets sociaux et économiques de leurs décisions.