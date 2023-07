La réalité virtuelle pour soutenir l’intégration linguistique des immigrants à Montréal

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, Kevin Papin réfléchit au potentiel des simulations de réalité virtuelle pour l’apprentissage du français dans des situations concrètes.

Souvent instrumentalisée dans le discours politique, l’immigration fait couler beaucoup d’encre au Québec. Il n’est pas rare de voir les personnes immigrantes être associées au risque du déclin du français, notamment à Montréal. Le Québec jouit pourtant d’une grande latitude dans la sélection des candidats à l’immigration économique, dont la majorité s’installe dans la métropole québécoise, selon les données ministérielles. Avec ce privilège vient la responsabilité de leur intégration linguistique.

Pour ce faire, le Québec peut compter sur le travail acharné des enseignants de francisation. S’appuyant sur le Programme d’études ministériel, ils préparent les nouveaux arrivants à mener à bien différentes tâches du quotidien en français, comme s’inscrire dans une association de quartier, interagir avec des employés dans des magasins, etc.

Toutefois, dans le cas de Montréal, la réalité sociolinguistique vient souvent compliquer l’expérience vécue par les immigrants lors de leurs tentatives de communication en français. Bien que désireux de s’adresser en français aux Montréalais, les nouveaux arrivants qui commencent la francisation doivent faire face au Montreal switch, une forme d’alternance de codes qui pousse leurs interlocuteurs francophones à leur répondre en anglais lorsque ceux-ci remarquent un accent étranger dans leur discours.

Ce phénomène, même s’il vient d’un désir de faciliter la communication, n’est pas sans créer de l’anxiété langagière chez ces apprenants du français : « I spoke in French and the person replied to me in English. Is my French that bad ? » me confiait lors d’une étude une apprenante désarçonnée. La recherche confirme d’ailleurs que ce type d’expériences linguistiques a un impact négatif sur la volonté de communiquer, c’est-à-dire le désir d’utiliser la langue cible (ici, le français) lorsque l’occasion se présente.

Les apprenants du français ne disposent généralement pas de soutien linguistique lors de leurs interactions en contexte naturel, puisqu’un enseignant ne peut suivre tous ses apprenants dans leurs expériences de communication hors de la classe. Ainsi peu de personnes s’imaginent les défis vécus par un nouvel arrivant rencontrant des difficultés à mener à bien des interactions routinières en français, comme commander un café.

Disposer du vocabulaire appris en classe est une chose, mais lorsque surgissent des questions « pièges » comme « quelle grandeur ? » ou « lait régulier ou lait d’avoine ? », l’anxiété langagière peut rapidement avoir raison de la volonté de poursuivre l’interaction en français. Recourir à l’anglais devient alors la solution de repli, qui peut se transformer en habitude.

Sortir de la classe

Comment donc mieux soutenir les immigrants dans leurs tentatives de communication en français en dehors de la classe à Montréal ? En tant que chercheur en didactique des langues, j’ai voulu réfléchir à des manières de renforcer le pont entre les apprentissages réalisés à l’intérieur et à l’extérieur de la classe, afin de préparer les apprenants à la communication orale dans leur milieu de vie montréalais et ainsi renforcer leur volonté de communiquer en français.

Cela m’a amené à concevoir des simulations immersives en réalité virtuelle basées sur des vidéos à 360 degrés tournées à Montréal. Hébergées sur la plateforme ImmerseMe, ces simulations en ligne placent virtuellement les apprenants dans des situations de communication se rapprochant le plus possible de la réalité sociolinguistique montréalaise (Montreal switch, variétés de français, etc.), tout en procurant un sentiment de présence et de réalisme — ce qui s’avère motivant pour des apprenants adultes désireux d’apprendre par le biais de situations concrètes.

Les simulations proposent par exemple de s’entraîner à commander une boisson chaude ou à payer à l’épicerie en français. En début de simulation, l’apprenant visionne une courte vidéo à 360 degrés dans laquelle une personne francophone l’interpelle. Il est ensuite invité à répondre oralement à cette personne en activant son microphone. Grâce à l’intégration de la reconnaissance vocale à ImmerseMe, son discours est automatiquement analysé.

Si la réponse fournie correspond à une des phrases attendues dans cette situation, la simulation se poursuit de manière dynamique selon la réponse donnée. Ainsi, dans une simulation tournée dans un café du boulevard Saint-Laurent, l’apprenant qui dit vouloir un café se verra ensuite proposer un « café latte » ou « un café noir », alors que celui qui commandera un thé devra par la suite indiquer le type de thé désiré (par exemple, un « earl grey »).

Le cas échéant, l’apprenant doit ajuster sa prononciation afin de faire reconnaître adéquatement son discours par l’outil de reconnaissance vocale, ce qui constitue une rétroaction corrective automatique en continu — chose difficilement réalisable par un enseignant. Bien qu’elles puissent être visionnées avec un casque de réalité virtuelle, il est aussi tout à fait possible de réaliser ces simulations sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent tout en conservant un certain degré d’immersion.

Une flexibilité bienvenue

Un des avantages de telles simulations est qu’elles permettent un apprentissage en tout lieu et en tout temps (anytime-anywhere learning), puisqu’elles sont accessibles en ligne.

Ceci accommode bien les besoins de formation particuliers des adultes immigrants, dont la réalité personnelle, professionnelle et familiale influence le temps qu’ils peuvent consacrer à l’apprentissage du français — qui ne sera pas aussi linéaire et structuré que dans d’autres contextes éducatifs.

De plus, ces simulations offrent un milieu de pratique sécuritaire où il est possible de prendre des risques linguistiques et de commettre des erreurs sans peur de perdre la face.

Les données empiriques indiquent également qu’à travers la pratique répétée de ces simulations, les apprenants déclarent avoir perfectionné leur prononciation tout en acquérant du nouveau vocabulaire. Ceci est particulièrement pertinent pour des apprenants débutants — stade où il est important de forger des expériences linguistiques positives qui viendront renforcer la volonté de communiquer.

Les simulations de réalité virtuelle ne constituent bien sûr pas une solution unique à l’intégration linguistique des immigrants, qui passera par une combinaison d’initiatives audacieuses couplées à une volonté politique.

Les immigrants ayant fait le choix courageux de tout quitter pour s’installer au Québec méritent que nous fassions preuve d’empathie quant aux défis linguistiques auxquels ils font face au quotidien. N’ayons pas peur de proposer de nouvelles solutions qui sauront répondre à leur besoin d’accompagnement dans leur parcours d’intégration.