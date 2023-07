Désamorcer des critiques de l’action positive

Le 29 juin dernier, dans un jugement historique de 6 contre 3, la Cour suprême des États-Unis a mis fin aux programmes d’action positive en vigueur dans les universités, les jugeant contraires à la clause d’égale protection du 14e amendement de la Constitution.

Si ce débat peut paraître lointain, il trouve pourtant des échos chez nous, la question du bien-fondé de l’action positive revenant à l’avant-scène du débat public par vagues. Lorsque le gouvernement Trudeau a convenu de former un cabinet des ministres paritaire et diversifié en 2015, on avait aussi assisté à une levée de boucliers. Plus récemment, la décision de l’administration de l’Université Laval d’ouvrir un poste de Chaire de recherche du Canada (CRC) réservé à une personne issue d’un des groupes désignés par la politique EDI (équité, diversité et inclusion) avait aussi fait couler des flots d’encre, alors que 70 % des CRC (51 / 73) étaient pourtant occupées par des hommes et que 90 % d’entre elles l’étaient par des personnes blanches.

Si, comme je le crois, nous souhaitons progresser en tant que société dans cette essentielle conversation entourant les inégalités sociales et les stratégies à privilégier pour les surmonter, il me semble d’abord crucial d’examiner de plus près certains arguments des détracteurs de l’action positive qui alimentent depuis la dernière décennie la grogne populaire face à ces initiatives.

L’action positive sacrifierait la compétence

Certains des arguments qui s’opposent à l’action positive sont plus simples à réfuter que d’autres, simplement parce qu’ils sont susceptibles d’être confirmés ou invalidés par des études empiriques. À titre d’exemple, la question de savoir si ces mesures sont, de fait, ressenties comme « insultantes » ou « humiliantes », comme le prétendent leurs adversaires, peut être analysée, tout comme celle de savoir si elles ont pour conséquence de faire chuter le degré de compétence et la qualité des candidats et candidates. Il ne suffit pas de faire ces affirmations d’un ton grave et convaincu ; encore faut-il le démontrer, et il se trouve qu’au moins en ce qui concerne la compétence, elle n’est pas mise à mal par l’action positive.

En effet, loin d’entraîner un nivellement par le bas et de représenter une menace civilisationnelle, comme certains chroniqueurs le clament, ces mesures ont tendance à rehausser la qualité générale des candidats et candidates recrutés, comme le montre, par exemple, une célèbre étude de Timothy Besley, Olle Folke et al. de 2017. Les auteurs et autrices concluent que, loin de provoquer une crise de la compétence, ces mesures qui court-circuitent la voie rapide vers le pouvoir, ouverte par le privilège masculin-blanc, provoqueraient plutôt « une crise de l’homme politique médiocre » qui, désormais, s’inquiète d’être remplacé par une femme politique plus compétente.

Comme l’ont montré d’autres études (comme celle de Monica E. Peek Increasing Representation of Black Primary Care Physicians, 2023), augmenter la représentation des personnes autochtones et noires au sein du corps médical et infirmier, dans un contexte marqué par le racisme et le (néo) colonialisme, permettrait aussi de développer des approches sensibles au contexte social et à la culture, de réduire la méfiance (que l’actualité n’aide pas à désamorcer), de mieux prévenir, de mieux accompagner, de mieux guérir. Autrement dit, cela rehausse la qualité des pratiques.

L’action positive s’appuierait sur le sexe ou la couleur de la peau, des critères impertinents

Les détracteurs de l’action positive indiquent aussi d’une même voix qu’elle implique de sélectionner des femmes pour « ce qu’il y a entre leurs deux jambes » ou des personnes racisées pour la seule couleur de leur peau. Or, une telle interprétation trahit une mécompréhension de la justification normative au fondement de l’action positive, mécompréhension qui ouvre la porte aux boutades qui la tournent en ridicule, du style « si ça continue, il y aura bientôt des postes réservés aux chauves et aux gauchers ».

Or, ce qui fait que les femmes et les personnes racisées comptent en tant que groupe social, ce n’est pas le sexe ni la couleur de leur peau, des traits physiologiques ou phénotypiques dépourvus de pertinence morale en eux-mêmes, mais la signification sociale de telles caractéristiques : la longue histoire d’exclusion formelle des hauts lieux du savoir et du pouvoir, dans un contexte qui transpire toujours ce legs historique.

L’action positive renvoie à un ensemble de mesures temporaires voulant que, dans un contexte de dominance masculine et blanche persistante, des minorités puissent bénéficier d’un coup de pouce pour jouir d’une réelle et équitable égalité des chances d’accéder aux mêmes fonctions. S’y opposer, c’est s’empêcher de voir qu’à compétence égale, et parfois même inférieure, ce sont jusqu’ici essentiellement des hommes et des personnes blanches qui sont favorisés grâce aux critères arbitraires du genre (masculin) et de la couleur (blanche).

Pratiquer l’action positive revient à faire de la discrimination inversée

Ce revirement de perspective permet alors de jeter un regard différent sur l’argument qui consiste à dire que l’action positive prescrit la « discrimination inversée ». Cette critique semble présupposer que les positions de choix à l’université, ou dans la société plus généralement, reviennent naturellement aux membres des groupes dominants, qu’elles y ont droit (« entitled »), au point où les offrir à d’autres apparaît immédiatement comme une privation de leur dû. On doit pourtant reconnaître que différents facteurs entrent en ligne de compte dans les processus d’admission et d’embauche et qu’il n’existe rien de tel qu’un droit à ce que seuls les notes scolaires ou le nombre de publications (à titre d’exemples) soient pris en compte pour juger de la meilleure composition de la prochaine cohorte d’étudiants et étudiantes en droit ou de professeurs et professeures d’un département universitaire.

Ce n’est pas la seule compétence qui agit comme principe de répartition des fonctions dans nos sociétés. Le privilège trace une voie réservée vers la dominance sociale. Et l’action positive représente l’un des instruments possibles d’une déségrégation sexuelle et raciale progressive de notre société.