Objets perdus, objets volés

L’autrice est une sociologue des relations internationales. Elle a écrit le livre Perdre le Sud (Éditions Écosociété, 2020) et édité l’ouvrage collectif Perspectives féministes en relations internationales (PUM, 2022).

En 1916, des combattants français trop épuisés après la bataille de Verdun s’allièrent aux Anglais pour la bataille de la Somme contre les Allemands, l’une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Plus d’un million de victimes, dont environ 443 000 décès. Le champ de bataille près du fleuve français du même nom devint un théâtre de débris, duquel un aumônier anglais extirpa un crucifix qu’il installa plusieurs années plus tard dans l’église de Tous-les-Saints du village de Tinwell, en Angleterre. La croix venait à l’origine de l’église française de Doingt-Flamicourt, au sud de Lille.

La semaine dernière, 106 ans plus tard, le crucifix a été ramené à Doingt, grâce à l’impulsion d’un jeune Anglais demandant à la congrégation de Tous-les-Saints s’il ne serait pas plus approprié de restituer l’objet d’art de 56 centimètres à son église originelle. Tous se sont ralliés à son opinion, une gardienne de l’église soulignant que « là où il y a eu du trauma et de la mort, il y aura vie et communauté ».

Objets récupérés

Un mouvement mondial a mené au transfert de nombreuses oeuvres à leur propriétaire d’origine, comme le musée états-unien Smithsonian, qui a restitué en 2022 la plupart de ses 39 statuettes de bronzes au Nigeria, dérobées durant la période coloniale au royaume du Bénin.

En décembre dernier, la ministre allemande des Affaires étrangères a aussi rapporté 22 oeuvres en bronze à Abuja. Le Musée ethnologique de Berlin possède des centaines d’objets historiques provenant de l’actuel Nigeria, la plus grande collection après celle du British Museum, à Londres. Des milliers d’artefacts, comme des sculptures en ivoire et en métal, ont été pillés par les Britanniques en 1897 lors d’une rafle de la ville du Bénin d’alors.

Dans cette série d’attaques, un coq en bronze nommé Okukor a été volé pour se retrouver exposé dans une cantine de l’université de Cambridge… jusqu’à ce que des étudiants se mobilisent en 2016 pour retourner l’oeuvre d’art à ses anciens propriétaires. Dérobée à la Cour royale du Bénin, l’oeuvre avait été offerte au collège Jésus de Cambridge en 1905 par le père d’un étudiant.

En 2019, la France a restitué au Musée des civilisations noires du Sénégal le sabre du commandant Omar Saidou Tall, qui régnait durant le XIXe siècle sur une région immense comprenant en partie la Guinée, le Sénégal et le Mali. L’arme au manche en bec d’oiseau du célèbre dirigeant anticolonial serait un prêt à longue durée, mais Dakar demande une restitution entière.

Des procédés de restitution sont aussi opérés par des établissements muséaux canadiens, pour des objets volés à des nations autochtones et à des pays anciennement colonisés. Depuis 1997, des responsables de collections canadiennes auraient restitué des oeuvres d’art à une douzaine de pays, incluant la Bolivie, la Bulgarie et la Syrie.

Des rapatriements qui tardent

Beaucoup d’objets d’art pillés lors de la colonisation se trouvent toujours, épars, dans différents musées occidentaux. Le Kenya demande notamment le retour de deux lions empaillés de la région de Tsavo, aujourd’hui exposés au musée Field, à Chicago, qui auraient tué et mangé des dizaines d’employés de chemins de fer à la fin du XIXe siècle.

Environ 90 % du patrimoine historique culturel d’Afrique subsaharienne se retrouvent toujours dans des établissements occidentaux, selon le Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain rédigé en 2018 par le philosophe Felwine Sarr et l’historienne d’art Bénédicte Savoy à la demande du président français Emmanuel Macron. La France possède au moins 6910 objets appartenant au Mali, 3157 au Bénin, 9296 au Tchad et 7781 à Madagascar.

Le directeur général de l’UNESCO, Amadou-Mahtar M’Bow, avait déjà mis sur pied, en 1978, un comité pour le retour des biens culturels à leur pays d’origine. Son discours était poignant : « Tout ce qui a été emporté, des monuments à l’artisanat, était plus que des décors et des ornements… Ils portent le témoignage d’une histoire, l’histoire de cultures et de nations dont ils perpétuaient l’esprit. » Le philosophe Ngūgī Wa Thiong’o argumente depuis longtemps que ces génocides de la pensée et de l’identité culturelle sont plus durables que ceux qui prennent la vie.

Pourtant, selon un mémo confidentiel de 1978 d’un groupe de directeurs de musées allemands, la manière dont les objets sont arrivés en Europe « n’a pas d’importance ». En France, les rapatriements viennent aussi se heurter au code du patrimoine de 2004 qui répertorie et protège l’« ensemble des biens […] qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ». Le code souligne le caractère « inaliénable » de ces possessions dites françaises.

Un argument souvent utilisé contre la restitution est que les nations africaines n’ont pas d’installations appropriées pour entreposer les oeuvres… un peu comme un voleur de gâteaux qui demande à la pâtisserie d’acheter un meilleur frigidaire avant de lui remettre ses desserts. L’argument de l’universalité de l’art est aussi parfois invoqué, bien que ces vols soient unidirectionnels et que le code du patrimoine souligne justement le caractère inaliénable du patrimoine français.

Ces dépossessions coloniales visaient non seulement à dérober des oeuvres de valeur, mais aussi à détruire culturellement des peuples conquis. Le langage, la connaissance et la culture sont les butins de guerre les plus permanents, ainsi que les plus insidieux. Nous sommes bien placés pour le comprendre. Qui serions-nous sans nos Jean Paul Riopelle ou nos Alfred Pellan ? Ou sans nos 100 clochers ?