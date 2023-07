Le Québec en manque d’une politique nationale de commémoration

Les dernières années ont permis de saisir à quel point la commémoration est un enjeu chaud qui peut parfois soulever les passions. De la toponymie à l’imposante statue de bronze, la commémoration se présente comme un objet extrêmement complexe tant par la polysémie de ses gestes que par l’envergure symbolique de certaines de ses représentations. La question des funérailles nationales, qui est une activité commémorative, revient aussi périodiquement dans l’actualité et se caractérise immanquablement par un important manque de transparence et de rigueur dans l’octroi ou non de ce privilège national. La symbolique que renferment tous les actes de commémoration nous oblige à faire preuve de prudence et à faire usage de tous les outils à notre disposition pour les aborder avec impartialité, empathie et rigueur.

Le 13 novembre 2019, l’Assemblée nationale adoptait une motion demandant « au gouvernement du Québec de mettre sur pied une politique nationale de commémorations ». Présentée par Catherine Fournier, l’ancienne députée de Marie-Victorin, la motion a été adoptée à l’unanimité par les parlementaires. En 2022, Nathalie Roy, alors ministre de la Culture et des Communications, avait déposé un document devant servir de cadre de référence pour la commémoration gouvernementale. Ce document, qui n’est pas en soi une politique de commémoration, présente malgré tout le fait qu’il est important pour le gouvernement « de se doter de balises claires et communes » en matière de commémoration. Le document avait-il comme but de répondre à la motion à laquelle le gouvernement avait donné son assentiment ? Si tel est le cas, nous avons tout le droit d’être navrés que le gouvernement du Québec ne semble pas prendre la commémoration plus au sérieux.

Malheureusement, le document ne présente que des lignes directrices. Ainsi, la commémoration gouvernementale demeure à la merci des décisions arbitraires et des choix politiques et idéologiques, puisque rien ne contraint les ministères et organismes à s’y conformer. Impossible dès lors d’atteindre la cohérence désirée à travers toutes les actions commémoratives du gouvernement.

Plusieurs enjeux

On remarque rapidement que le cadre de référence fait habilement abstraction des enjeux polarisants. Par exemple, sur le plan des contestations des monuments, le cadre de référence s’en tient encore à des généralités qui frôlent la banalité aux yeux de tout historien ou historienne en concluant que « la résolution des conflits autour de la commémoration nécessite une prise de recul et une analyse rigoureuse permettant d’offrir une solution adaptée à chaque situation ».

De plus, les définitions proposées permettent de ne pas traiter des enjeux en rapport aux activités commémoratives réalisées du vivant d’une personne. En spécifiant que « l’objet de la commémoration ne peut pas être une personne vivante », on met volontairement de côté une panoplie d’enjeux mémoriels. Prenons à témoin la salle de commission parlementaire portant le nom de l’ancienne première ministre Pauline Marois qu’on retrouve à l’Assemblée nationale du Québec. Cet exemple ne relève pas d’autre chose que de la commémoration, contrairement à ce que peuvent laisser penser les définitions proposées dans le cadre de référence du gouvernement.

Soulignons aussi l’absence dans ce document de toute ligne directrice concernant tout ce qui touche les funérailles nationales, qui relèvent in fine d’une décision du premier ministre, laquelle ne repose sur aucun critère objectif.

Étonnamment, de façon plus globale, on ne traite pas du processus devant mener à une commémoration alors même que ce processus d’analyse participe lui aussi de la symbolique de l’exercice de commémoration. À l’image des politiques de commémoration citées dans l’annexe I, il aurait été plus que souhaitable de mettre en place un comité responsable d’analyser toutes les demandes de commémoration où pourraient siéger des spécialistes de divers horizons et même des citoyens et citoyennes.

Pour l’instant, la commémoration demeure une pratique obscure et arbitraire au sein du gouvernement du Québec. Le public doit pouvoir savoir d’avance quels sont les critères orientant ces processus symboliques, quel est le cheminement d’un dossier de commémoration et pour quelles raisons certains gestes ont été ou pas posés. Il n’est d’ailleurs aucunement question de la manière dont le gouvernement rendra compte de ses décisions. Est-ce que des avis de pertinence seront rendus publics ?

[…]

Il serait souhaitable que le gouvernement joue cartes sur table sur ses visées en matière de commémoration en s’assurant qu’une future politique soit proposée par l’entremise d’un projet de loi et que des consultations publiques permettent aux spécialistes de venir partager leur expertise. Ce serait sans contredit une action pérenne pour le Québec que pourrait faire Mathieu Lacombe, l’actuel ministre de la Culture et des Communications.