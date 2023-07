Denise Bombardier et le courage

L’auteur est professeur de littérature à Montréal, collaborateur de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants ? (Boréal, 2008).

Comme bien des Québécois, je ne connaissais Denise Bombardier que par ses interventions publiques, et elle incarnait à mes yeux une qualité qui devient de plus en plus rare dans le monde médiatique et culturel d’aujourd’hui : le courage.

Nous prétendons, bien entendu, comme toutes les sociétés passées et à venir, honorer le courage, mais nous aimons en réalité les actes courageux seulement lorsqu’ils ne remettent pas en question les statu quo. Entrer dans une maison en flammes est éminemment courageux et demande de la part de celui qui l’ose énormément d’abnégation, mais cela ne remet rien en question. On peut alors lui donner une médaille, qu’il a, au demeurant, dûment méritée.

Mais il y a un autre courage qui fait quant à lui beaucoup moins l’unanimité, c’est le courage d’assumer ses convictions ; c’est ce courage qu’incarnait Denise Bombardier et qui lui valait ces titres ambigus de « polémiste » ou de personnalité médiatique « controversée », comme si la seule parole publique qui vaille était celle qui fait largement consensus. Ce courage, qu’elle a illustré tout au long de sa vie, c’est celui qui consiste à ne pas hésiter à aller à contre-courant si l’on croit sincèrement que les choses ne vont pas ou ne vont plus dans le sens souhaité. Quitte à en payer le prix.

En effet, ce courage-là n’attend pas le succès ; il ne compte pas les likes. Il est de l’ordre de la conviction. Le courageux n’hésite pas à aller à l’encontre de ses propres intérêts, comme de ceux de son camp ou de sa corporation ou de sa tribu. Le ressort de ce courage est en effet ce qui nous dicte, au plus profond de nous, ce que nous devons faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, afin de demeurer nous-mêmes. Il est le fruit de la conscience. Est courageux celui qui est déterminé de l’intérieur et non soumis totalement aux influences de ce qui l’entoure. Celui-là agit parce qu’il ne peut faire autrement, du moins s’il veut continuer à pouvoir, comme on dit, se regarder dans un miroir. S’il les suscite parfois, le vrai courage ne prétend ni au succès ni aux applaudissements. Il est la plupart du temps exposé au mépris et aux haussements d’épaules. Il arrive même qu’on ne lui sache pas gré d’avoir eu raison trop tôt.

On trouve dans ces dernières remarques une des raisons pour lesquelles nous vivons actuellement dans des sociétés à la fois sans courage et profondément découragées. L’image dans le miroir à laquelle nous nous fions et à laquelle nous apprenons à nos enfants, dès leur plus jeune âge, à s’identifier, c’est celle que nous renvoie la foule approbatrice qui se manifeste notamment sur les réseaux sociaux. Le seul idéal qui demeure est celui de la réussite et du succès qui ont besoin l’un comme l’autre — mais c’est, bien sûr, un besoin un brin hypocrite et intéressé — de l’approbation d’autrui. Toute une école de conformisme ! Et de lâcheté…

Se retourner contre la meute

Cette pusillanimité de la majorité, ou encore ce repli de l’individu sur un quant-à-soi bien protégé, fait de nos sociétés des sociétés non seulement sans courage, mais aussi sans projet, qui se laissent porter par un laisser-aller qui ressemble de plus en plus à une abdication et à une pente fatale. Ce sont cette pusillanimité et ce quant-à-soi qui laissent également toute la place aux activistes les plus bruyants, qui sont aussi, souvent, ceux qui défendent les idées les plus insensées.

Le courage consiste en effet à ne pas accepter que les choses aillent simplement de soi, que l’avenir soit déjà écrit ; il pousse à refuser les fatalités, à oser dire non à ceux qui veulent dicter à tous un futur à leur avantage, mais dont le reste de la population ne veut pas nécessairement. Sans courage, il n’y a pas de monde partagé ni de monde véritablement humain, car un monde humain, c’est un monde que nous construisons librement. Et sans courage, la liberté ne vaut rien.

Or, ce courage ne peut être qu’individuel. Au moment de la décision, l’individu qui fait preuve de courage est toujours seul. Il sait ou du moins il se doute que personne n’interviendra à sa place. Il refuse, autrement dit, de se cacher derrière le paisible anonymat qui est à la source de bien des lâchetés, depuis les plus banales jusqu’aux plus atroces.

Pour autant, il est également conscient qu’être soi-même ne consiste pas à aduler un moi autosatisfait et revendicateur devant lequel tout devrait plier. L’âme humaine, l’esprit, le soi — appelons cela comme on voudra —, puise sa force et son identité dans autre chose que lui-même, dans un idéal, un ensemble de convictions et de valeurs, une morale en l’absence desquels l’individu ne sert que son propre intérêt égoïste, qui exige rarement que l’on prenne autrui à rebrousse-poil et le monde tel qu’il va en défaut.

Pour réagir avec courage, il faut être capable de percevoir ce qui, dans ce monde, peut être révoltant, voire carrément inacceptable. Il faut savoir s’opposer.

Mais dire non, ce n’est pas non plus hurler avec les loups, comme on aime tant le faire aujourd’hui, en croyant de façon bien illusoire que le lynchage, même des coupables avérés, apporte la preuve de notre vertu. À rebours des insulteurs à la petite semaine qui attaquent généralement en bande, Denise Bombardier savait, elle, se retourner contre la meute et lui tenir tête quand besoin était. Le courage dont elle faisait preuve dans la défense de ses convictions comme son franc-parler vont nous manquer. Souhaitons que la grande dame qu’elle a été continue, collectivement, de nous inspirer.