Comment bien vieillir si on est mal logé?

Avec le 1er juillet tout juste derrière nous, quiconque suit l’actualité québécoise (ou s’est cherché un appartement) peut constater que la crise du logement s’intensifie. Bien que ce problème puisse affecter toute la population, il touche particulièrement les personnes âgées vulnérables et risque d’aggraver la crise que l’on vit déjà depuis plusieurs années dans le réseau de la santé.

L’augmentation fulgurante des coûts du logement au cours des dernières années et la récente proposition du gouvernement de mettre fin au mécanisme de cession de bail mettent une pression financière considérable sur les personnes âgées qui sont locataires. Soulignons que la crise du logement représente bien plus qu’une simple difficulté à trouver un lieu où résider. Elle a aussi de grandes répercussions sur la santé, car l’accès à un logement décent et abordable constitue un déterminant majeur de la santé, en particulier pour les personnes âgées déjà vulnérables.

De nombreux aînés aspirent à vivre dans leur logement aussi longtemps que possible, ce qui correspond également aux recommandations des experts pour un vieillissement optimal. Cependant, leur dépendance à leur revenu de retraite peut être considérable, surtout compte tenu de l’inflation actuelle. Cela peut malheureusement les exposer à une situation financière précaire qui les empêche de réaliser leur souhait. Dans les dernières années, nous assistons à une augmentation alarmante du nombre de personnes âgées contraintes de quitter leur logement et peinant à en trouver un autre. La demande dépassant de loin l’offre, elles se retrouvent ainsi dans un espace qui ne répond pas à leurs besoins spécifiques.

Santé mentale et physique

Cette situation a des conséquences désastreuses sur leur bien-être mental. L’incertitude, l’instabilité et l’isolement social découlant de problèmes de logement peuvent contribuer à un sentiment d’anxiété et de stress chez les personnes âgées, ce qui accroît leur risque de développer des problèmes comme la dépression et la maladie d’Alzheimer. Mais l’impact de la crise du logement va bien au-delà des conséquences psychologiques.

Nous savons aussi maintenant qu’il y a une association entre de mauvaises conditions de logement et plusieurs effets néfastes sur la santé physique. Par exemple, elles contribuent à un risque accru de chutes qui peuvent causer des blessures graves, ainsi qu’à une détérioration de la santé respiratoire, augmentant ainsi la prévalence de maladies pulmonaires. Un logement inadéquat, en particulier l’absence d’ascenseur et un chauffage déficient, est aussi fortement associé à une détérioration de l’autonomie. Les conditions insalubres, le manque de sécurité et de confort peuvent contribuer à un déclin général de la santé.

Les conséquences de la crise du logement sur la santé des personnes âgées vulnérables risquent ainsi de fragiliser davantage le réseau de la santé, déjà confronté à de nombreux défis liés au vieillissement de la population et à la pénurie de personnel soignant. De plus, les locataires âgés vivant avec des coûts de logement élevé sont généralement plus à risque de devoir être admis dans un CHSLD, ce qui pourrait allonger davantage les listes d’attente et mettre une pression supplémentaire sur les ressources déjà très limitées de ces établissements.

Une situation urgente

Il est impératif que le gouvernement reconnaisse l’urgence de la situation et prenne des mesures concrètes pour résoudre la crise du logement en tenant compte des besoins des personnes âgées. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment entamé un premier pas en lançant des consultations pour élaborer le plan d’action 2024-2029 de sa politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. Mais nous devons éviter de tomber dans le piège d’agir en silo et de seulement proposer des mesures temporaires et palliatives. Il faut mettre en place des politiques à long terme qui favorisent la construction de logements abordables et adaptés aux besoins spécifiques des personnes âgées.

Il est crucial de reconnaître l’impact disproportionné de la crise du logement sur les personnes âgées vulnérables et le risque que cela fait planer sur le réseau de la santé. En ce sens, la crise concerne tout le monde, locataires et non-locataires, et le gouvernement doit agir concrètement pour y faire face.

*Cosignataires : Bich-Lien Nguyen, étudiante au doctorat en sciences infirmières de l’Université de Montréal ; Justine Wu, infirmière, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières de l’Université de Montréal ; Cecilia Leon Palomino, infirmière, étudiante au doctorat en sciences infirmières de l’Université de Montréal